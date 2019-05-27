27 мая 2019, 23:25

Что такое промывка двигателя. Когда и как проводить промывку

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Время от времени владельцу автомобиля необходимо проводить процедуру промывки двигателя. Это продлевает срок службы мотора и предотвращает преждевременные серьезные поломки. Разберемся, в каких случаях нужно чистить агрегат и как именно.

Когда проводить промывку двигателя

Эта процедура особенно актуальна для тех, кто купил подержанную машину. Вы не всегда можете быть уверенным, что прежний владелец своевременно и качественно проходил ТО, правильно менял масло и вообще ухаживал за автомобилем. Если же вы первый и единственный хозяин машины, меняете моторное масло вовремя и уверены в качестве сервисных работ, которые вам проводили, можете не проводить промывку.

Впрочем, некоторые специалисты рекомендуют прочищать мотор перед каждой заменой масла, особенно если меняете марку ГСМ. Мол, при замене часть прежнего смазочного материала остается в скрытых полостях мотора, поэтому при смешивании с новым маслом ухудшаются его исходные смазочные и моющие качества.

Наконец, если вы любитель быстрой и агрессивной езды, двигателю вашего автомобиля тоже показана регулярная промывка. Ведь при интенсивной эксплуатации мотору необходима хорошая смазка, а продукты износа нужно убирать чаще и качественнее.

Способы промывки двигателя

Есть несколько способов прочистить движок. Например, использовать промывочное масло. В этом случае отработанное масло сливают, а вместо него заливают промывочное. Далее мастер автосервиса дает двигателю поработать на холостом ходу, после чего сливает чистящее средство. Финальным штрихом является установка нового фильтра и заливка масла.

Самый быстрый способ промывки двигателя – «пятиминутка». Перед заменой масла в мотор заливают специальное средство, которое смешивается с отработанным маслом. В течение 5 минут мотор работает на холостом ходу. Далее жидкость сливают, меняют фильтр и заливают новое масло.
Некоторые специалисты считают самым действенным способом промывки агрегата следующий: в мотор заливается специальная жидкость, с которой автовладелец должен проехать еще примерно 100 км пути. Правда, эти километры следует проходить в спокойной манере. После этого происходит стандартная замена масла.

Для слишком грязных двигателей рекомендуется использовать метод лишней порции масла, правда, при предварительной очистке вышеописанными средствами. Далее  заливают то масло, на котором предполагается дальнейшая эксплуатация двигателя.

Отдельно следует отметить промывку моторов дизелем или керосином. Специалисты крайне не рекомендуют так экспериментировать со своим автомобилем, поскольку солярка плохо действует на уплотнения, сальники и резиновые соединения. Керосин, в свою очередь, может вызвать отслоение грязи и приведет к засорению системы.  Наконец, часть дизеля остается в двигателе, это заметно ухудшит свойства ГСМ.

Общие рекомендации при промывке двигателя

Проводить эту процедуру лучше с помощью специалистов. Однако, если промывкой занимаетесь самостоятельно, следите за давлением масла при работе двигателя на моющих средствах.

Контролируйте работу мастера СТО при замене масла! Вы должны быть уверены, что фильтр поменян, а масло в двигателе – свежее.

Старайтесь не выпускать из виду свой автомобиль во время этой процедуры. Так вы будете уверены, что вам залили новое масло и установили новый масляный фильтр.
Помните, что после замены масло должно быть достаточно светлым. Кроме того, оно должно достигать верхней метки.


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Что такое промывка двигателя. Когда и как проводить промывку
Когда проводить промывку двигателяЭта процедура особенно актуальна для тех, кто купил подержанную машину. Вы не всегда можете быть уверенным, что прежний владелец своевременно и качественно проходил ТО, правильно менял масло и вообще ухаживал за автомобилем. Если же вы первый и единственный хозяин машины, меняете моторное масло вовремя и уверены в качестве сервисных работ, которые вам проводили, можете не проводить промывку. Впрочем, некоторые специалисты рекомендуют прочищать мотор перед каждой заменой масла, особенно если меняете марку ГСМ. Мол, при замене часть прежнего смазочного материала остается в скрытых полостях мотора, поэтому при смешивании с новым маслом ухудшаются его исходные смазочные и моющие качества. Наконец, если вы любитель быстрой и агрессивной езды, двигателю вашего автомобиля тоже показана регулярная промывка. Ведь при интенсивной эксплуатации мотору необходима хорошая смазка, а продукты износа нужно убирать чаще и качественнее.Способы промывки двигателяЕсть несколько способов прочистить движок. Например, использовать промывочное масло. В этом случае отработанное масло сливают, а вместо него заливают промывочное. Далее мастер автосервиса дает двигателю поработать на холостом ходу, после чего сливает чистящее средство. Финальным штрихом является установка нового фильтра и заливка масла. Самый быстрый способ промывки двигателя – «пятиминутка». Перед заменой масла в мотор заливают специальное средство, которое смешивается с отработанным маслом. В течение 5 минут мотор работает на холостом ходу. Далее жидкость сливают, меняют фильтр и заливают новое масло.Некоторые специалисты считают самым действенным способом промывки агрегата следующий: в мотор заливается специальная жидкость, с которой автовладелец должен проехать еще примерно 100 км пути. Правда, эти километры следует проходить в спокойной манере. После этого происходит стандартная замена масла.Для слишком грязных двигателей рекомендуется использовать метод лишней порции масла, правда, при предварительной очистке вышеописанными средствами. Далее  заливают то масло, на котором предполагается дальнейшая эксплуатация двигателя. Отдельно следует отметить промывку моторов дизелем или керосином. Специалисты крайне не рекомендуют так экспериментировать со своим автомобилем, поскольку солярка плохо действует на уплотнения, сальники и резиновые соединения. Керосин, в свою очередь, может вызвать отслоение грязи и приведет к засорению системы.  Наконец, часть дизеля остается в двигателе, это заметно ухудшит свойства ГСМ.Общие рекомендации при промывке двигателяПроводить эту процедуру лучше с помощью специалистов. Однако, если промывкой занимаетесь самостоятельно, следите за давлением масла при работе двигателя на моющих средствах. Контролируйте работу мастера СТО при замене масла! Вы должны быть уверены, что фильтр поменян, а масло в двигателе – свежее. Старайтесь не выпускать из виду свой автомобиль во время этой процедуры. Так вы будете уверены, что вам залили новое масло и установили новый масляный фильтр.Помните, что после замены масло должно быть достаточно светлым. Кроме того, оно должно достигать верхней метки.
2019-05-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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