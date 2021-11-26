Что такое "развал-схождение" и почему его все регулируют
Строго говоря, под регулировкой "развал-схождения" подразумевают такую операцию как регулировку углов установки колёс автомобиля. Да, на самом деле колёса стоят не строго прямо и вертикально, а несколько под наклоном и "криво".
Угол между колесом и вертикальной осью и называют "развалом". Для каждой модели автомобиля он установлен производителем. Со временем заводская настройка сбивается, и необходимо установить верный угол заново.
"Схождение" (или "сход") – это угол между плоскостью, в которой колесо вращается, и направлением движения автомобиля. Скажем проще. Если бы автомобиль был прозрачным, то посмотрев на него сверху, можно было бы заметить, что колёса как бы чуть-чуть "косолапят", смотря не строго вперёд, немножко друг на друга. Вот это небольшое отклонение – и есть "схождение". Как и развал, оно определяется производителями и подлежит периодической регулировке.
Не будем углубляться в физику, скажем только, что развал и схождение нужны для улучшения поведения автомобиля на дорогах, уменьшения износа покрышек, а также небольшому снижения расхода топлива.
Что касается периодичности регулировки – то это, опять-таки, определяет производитель. Обычно её нужно делать каждые 30 000 километров пробега, а также после замены некоторых деталей ходовой части – таких, например, как рулевые тяги.
Для проведения такой настройки используется специальный стенд. Автомобиль устанавливается на нём, а на колёса надеваются датчики, определяющие углы установки колёс.
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