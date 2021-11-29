Что такое ретардер и почему он так важен для грузовиков и автобусов
Но что с тяжёлыми грузовиками и автобусами? Их тормозные системы испытывают ещё большие нагрузки, а возможностей двигателя на крутом склоне может и не хватить. К чему может привести ситуация, когда огромная машина несётся вниз на скорости с отказавшими тормозами – вполне понятно.
Для того, чтобы избежать подобного поворота событий, в такие машины устанавливают специальные устройства, позволяющие эффективно и безопасно подтормаживать на спусках. Они называются "ретардеры" или "тормоза-замедлители".
Ретардеры бывают разных типов. Чаще всего используются гидравлические и электромагнитные. И те, и другие ставятся на вал двигателя или один из валов коробки передач. Как несложно догадаться, первые тормозят вращение вала за счёт сопротивления в них масла, а вторые – за счёт магнитного поля.
Ещё одна разновидность замедлителей, которая часто применялась на старых советских грузовиках – так называемые моторные. Они частично перекрывают выход выхлопных газов, создавая дополнительное противодействие движению.
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