Что такое салонный фильтр, как его заменить, и зачем он нужен
- 197
- 0
Для чего нужен фильтр салона
Поблагодарит за замену салонного фильтра не только автомобиль, но и дыхательная система водителя и пассажиров. Его задача - сделать воздух в машине чистым. В мегаполисах воздух над дорогой насыщен выхлопными газами, смогом, выбросами и подобными вредными веществами. Например, на скоростных магистралях в черте городов превышено содержание диоксида азота, бензапирена и формальдегида.
Водители вынуждены дышать среди вредных газов, пыли, песка, химии и грязи, разбросанной по автомобильным дорогам. Салонный фильтр позволяет водителям не дышать всей этой гадостью, пропуская через себя значительную часть вредных веществ. К тому же, чем чище воздух попадает в салон, тем меньше стекла потеют изнутри.
Где находится салонный фильтр
Определить местонахождение салонного фильтра поможет инструкция по эксплуатации вашего автомобиля. Чаще всего фильтр расположен под бардачком или за перчаточным ящиком. Иногда фильтр спрятан под приборной панелью и даже под капотом авто в специальных «кассетах».
Как часто нужно менять
Симптомами надвигающейся замены салонного фильтра считаются: неприятные запахи в салоне во время движения, частое запотевание окон изнутри и пыль, поднимающаяся после включения вентиляции.
Частота замены зависит от многих факторов. Чтобы быть уверенным, загляните в мануал автомобиля - частота смены фильтров обычно регламентируется производителем. Чем чище город, в котором вы живете, тем меньше в его воздухе летает вредных веществ. По каким дорогам вы перемещаетесь чаще: на автомагистралях, оживленных улицах и песчаных трассах пыли во много раз больше, чем на маленьких зеленых улочках.
Как правило, салонный фильтр принято менять во время ТО, которое делается раз в 8-15 тыс. км в зависимости от автомобиля.
Какие бывают виды и типы фильтров
Существуют две основные группы салонных фильтров: состоящие из бумаги и из угля. Фильтрующий элемент бумажных фильтров состоит из целлюлозы и специального синтетического волокна. Часто волокно наэлектризовывают, чтобы оно притягивало мелкие частицы и взвесь, не пропуская его в салонное пространство. Бумажные фильтры «ловят» в себя сажу, пыль, песок, пыльцу.
Угольные фильтры стоят дороже, и фильтрующим элементом в них является уголь, как это ясно из названия. В этом типе фильтров несколько слоев очистки воздуха: вредные вещества попадают в предварительный слой, потом - в специальную секцию, где абсорбируются мелкие частицы, и только после этого воздух проходит через угольные гранулы. Даже самые дешевые угольные фильтры справляются с бактериями, грибками и аллергенами.
Как заменить салонный фильтр: как правильно снять и установить
Справиться с заменой салонного фильтра сможет даже неподготовленный водитель. Как правило, специальных элементов для снятия и установки салонного фильтра не требуется.
Если фильтр расположен в бардачке, то:
1. Откройте перчаточный ящик и снимите его, подцепив пластик чем-то острым.
2. Вы увидите прямоугольную крышку с двумя кнопками - отщелкните их. За крышкой вы увидите продольную полоску бумаги - это торец фильтра. Чаще всего он вытаскивается руками, без помощи инструментов.
3. Снимите фильтр и установите новый, поставьте его той же стороной. Закройте крышку, защелкните кнопки, верните на место перчаточный ящик.
Если салонный фильтр расположился под бардачком, процесс займет еще меньше времени. Под перчаточным ящиком нащупайте ручку-заглушку, за которую можно вытащить фильтр. Потяните за нее, замените элемент и верните на место.
Если фильтр спрятан под капотом или под приборной панелью, то снять салонный фильтр самостоятельно будет нелегко. Обратитесь на станцию СТО, чтобы не нарушить работу других систем и правильно установить новый фильтр.
Советуем регулярно проверять состояние фильтра, потому что как только он переполнится, он перестанет выполнять свои функции. Более того, грязный фильтр может стать рассадником бактерий, который будут поступать непосредственно в салон автомобиля! Заполненный фильтр может содержать в себе не только пыль, грязь и песок, но и листья, ветки, насекомых, копоть. Но даже внешне еще не сильно загрязненный фильтр перестает выполнять свои функции уже через год использования. Во имя своего здоровья мы советуем не затягивать с заменой фильтра.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве