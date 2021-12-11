Что такое ШРУСЫ и почему они так важны в автомобиле
Но ведь на переднеприводных машинах ведущие колёса должны не только приводить авто в движение, но ещё и поворачиваться. Поэтому их нельзя просто жёстко связать с трансмиссией. Это же касается и передних колёс полноприводных автомобилей.
Когда ведущие колёса являются одновременно и управляемыми, в трансмиссии используются так называемые шарниры равных угловых скоростей, сокращённо – ШРУСы. На жаргоне водители и механики часто называют их «гранатами». Есть ещё один термин, редко применяемый: гомокинетические шарниры.
Задача ШРУСов – обеспечить возможность поворота колёс, не прерывая передачу на них крутящего момента. ШРУСы бывают разных типов. Один из самых распространённых вариантов – шариковые ШРУСы. Говоря совсем просто, это два вала, соединённых между собой неким подобием шарикового подшипника.
При этом валы имеют специальные выемки, в которых и располагаются шарики. Получается, что шарики находятся между двумя валами. Это позволяет второму валу в некоторой степени двигаться в ту или иную сторону, при этом, он всё равно будет вращаться от первого. Первый вал вращает шарики, которые цепляются за второй, независимо от его положения. Так крутящий момент и передаётся на колёса.
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