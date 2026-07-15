Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

15 июля 2026, 15:01

Что важно знать о первых километрах: нюансы эксплуатации нового авто

Что важно знать о первых километрах: нюансы эксплуатации нового авто

Первые километры решают всё: как правильно обкатать новый автомобиль и не потерять гарантию

Что важно знать о первых километрах: нюансы эксплуатации нового авто

Покупка нового автомобиля часто сопровождается эйфорией, но мало кто задумывается о правильной обкатке. Эксперт Дмитрий Попов объяснил, какие ошибки могут привести к дорогостоящим последствиям и почему этот этап нельзя игнорировать. Что грозит деталям и как выявить скрытые дефекты - советы специалистов для тех, кто не хочет рисковать своим транспортом.

Покупка нового автомобиля часто сопровождается эйфорией, но мало кто задумывается о правильной обкатке. Эксперт Дмитрий Попов объяснил, какие ошибки могут привести к дорогостоящим последствиям и почему этот этап нельзя игнорировать. Что грозит деталям и как выявить скрытые дефекты - советы специалистов для тех, кто не хочет рисковать своим транспортом.

Для российских автомобилистов вопрос правильной обкатки нового автомобиля становится особенно актуальным: от этого зависит не только срок службы машины, но и сохранность гарантии. Как отмечает в интервью RT эксперт Дмитрий Попов, многие владельцы, получив ключи от долгожданного авто, спешат испытать его возможности, забывая о тонкостях первых километров.

Обкатка - это не просто формальность, а важный этап, когда все механизмы и детали начинают работать в едином ритме. По словам Попова, на разных моделях этот процесс может занимать от 2 до 5 тысяч километров. В этот период детали двигателя, коробки передач и других узлов притираются друг к другу, что позволяет избежать преждевременного износа и неожиданных поломок.

Особое внимание стоит уделять стилю вождения. Эксперт подчеркивает: резкие ускорения, внезапные торможения и движение по пересеченной местности способны нанести вред еще не приработавшимся деталям. Лучше отказаться от агрессивной езды и соблюдать умеренные обороты двигателя. Такой подход поможет не только продлить ресурс автомобиля, но и выявить возможные дефекты на ранней стадии.

Обкатка - это еще и шанс проверить работу всех систем. Если в этот период проявятся какие-либо неисправности, их можно будет устранить по гарантии, не дожидаясь серьезных последствий. Поэтому своевременное обращение в сервис при обнаружении даже незначительных сбоев может избавить от крупных затрат в будущем.

Интересно, что подход к контролю качества на заводах тоже меняется: например, недавно стало известно, что на Lada внедрили новые этапы проверки окраски кузова, что позволяет выявлять дефекты еще до передачи машины клиенту. Подробнее о современных методах контроля можно узнать в материале о том, какие нюансы окраски кузова сейчас отслеживают на заводах.

В завершение стоит напомнить: правильная обкатка - это не только забота о техническом состоянии, но и возможность избежать неприятных сюрпризов в будущем. По статистике, большинство гарантийных обращений связано с нарушением рекомендаций по эксплуатации в первые месяцы. Следование советам специалистов и внимательное отношение к новым автомобилям позволяют сохранить не только деньги, но и уверенность в своем транспорте.

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