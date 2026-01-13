Секреты и лайфхаки для новых владельцев — удивят даже опытных

Что важно знать владельцам Chery Tiggo 8 Pro для комфортной эксплуатации

Chery Tiggo 8 Pro скрывает множество особенностей. Некоторые функции неочевидны даже для опытных водителей. В статье раскрываются детали, которые редко встречаются в инструкциях. Узнайте, как избежать неожиданных ситуаций. Не пропустите важные нюансы обслуживания.

Даже опытным водителям Chery Tiggo 8 Pro может преподнести сюрпризы. Некоторые особенности его систем и обслуживания не лежат на поверхности, а иные моменты производитель и вовсе не упоминает в инструкциях.

Chery Tiggo 8 Pro обладает рядом особенностей, которые не всегда очевидны. Например, обогрев форсунок омывателя лобового стекла и зеркал заднего вида активируется автоматически при температуре ниже двух градусов вместе с обогревом лобового и заднего стекла — отдельной кнопки для этого нет. Это удобно, но может сбить с толку нового владельца.

В мультимедийной системе для просмотра списка треков при прослушивании музыки или радио нужно провести двумя пальцами по экрану влево, перейдя на вкладку с расходом топлива. Климат-контроль также имеет нюанс: при его выключении вентиляция продолжает работать через нижние воздуховоды, а температура воздуха зависит от последней настройки. Чтобы полностью перекрыть приток, нужно активировать режим рециркуляции.

Тормозная система требует внимания при подборе запчастей, поскольку передние суппорты бывают двух типов — 6GN (Т15) и 3JS (Т1C), и для каждого нужны свои колодки (типа «ухо» или «паз»). Также владельцам стоит знать, что характерный стрекот под капотом при прогреве — это нормальная работа электромагнитного клапана-адсорбера, и даже после замены звук может вернуться.

При обслуживании двигателя 1,6 литра (SQRF4J16) рекомендуется масло с допуском SM SAE-5w-30, а лучше API SP, для снижения риска LSPI. Полная замена с фильтром требует около 5 литров. Для роботизированной коробки передач Getrag 730 DHB завод советует менять масло каждые 60 тысяч километров, используя FUCHS Petrosin FFL-7A, с фактическим объемом заливки около 4 литров через контрольное отверстие.

Для доступа к инженерному меню мультимедийной системы нужно в настройках выбрать вкладку «Хранилище» и несколько раз нажать на длинный экран, затем ввести PIN-код, который можно получить через специального Telegram-бота. Это может помочь в диагностике неполадок.

В целом, понимание этих деталей делает эксплуатацию Tiggo 8 Pro значительно проще и комфортнее