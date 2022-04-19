Что вы не знаете об обращении с механической коробкой передач автомобиля
Один мой приятель - владелец СТО и просто хороший умный человек, оставался убежденным приверженцем «ручки», что называется, до последнего. Но когда «пошли деньги» и появилась возможность пересесть на «премиум», пришлось изменить своим убеждениям. Во многом потому, что не оказалось выбора, поскольку дорогие и богато укомплектованные машины предлагаются преимущественно на «автомате» (см. ниже).
Российский парк автомобилей, чьи передачи переключаются вручную, - это, в основном, модели отечественного производства (как старые, так и некоторые новые «Лады»). И доля в 34%, как ни крути, это все же добрая треть, то есть не один миллион единиц. Давайте посмотрим, как людям из числа начинающих водителей научиться управлять механической коробкой передач с нуля.
Техника вопроса
Первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, при этом поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. Это и обеспечивает передачу потока мощности от двигателя к КПП.
Когда мы нажимаем на педаль сцепления, то выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, и поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются, то есть происходит отключение первичного вала от маховика – двигатель и КПП уже ничто не связывает, значит, можно переключить передачу или перейти на «нейтралку». Когда мы отпускаем педаль сцепления, выжимной подшипник перестает давить на пластинчатые пружины, и диски снова смыкаются.
Если рычаг МКПП находится в нейтральном положении, автомобиль не может двигаться. При этом 2-ю передачу часто используют для движения по крутому склону или в затяжных городских пробках.
Сначала тренировка
Первым делом надо запомнить, что у машин с «механикой» три педали: слева - сцепление, справа - газ, посередине - тормоз. Новичкам бывает трудно запомнить такую последовательность, но усвоить ее все же необходимо.
Только после неоднократных манипуляций на месте можно повторить то же самое, но уже, что называется, «живьем». Рычаг коробки должен четко «попадать» в те пазы, в которые вы его направляете. Если не поменять передачу должным образом, машина может остановиться на полпути.
Запуск двигателя
Перед тем, как запустить двигатель, вы должны быть уверены, что автомобиль стоит на «нейтрали», но никак не на скорости. В противном случае он может «клюнуть» носом вперед, а сели там другая машина, стена здания или, пардон, люди?
Стоит ли выжимать сцепление при запуске двигателя, работающего в паре с МКПП? Мнения на сей счет разные, но лучше подстраховаться – то есть да, стоит. Это поможет облегчить пуск силового агрегата. Спросите, почему? Да по той простой причине, что моторное масло после долгого бездействия начинает густеть, коленвалу становится тяжелее прокрутиться. Чтобы облегчить эти муки, как раз таки и необходимо выжать сцепление. Таким банальным способом мы отключим коробку передач, а вместе с ней карданный вал или редуктор моста.
Без вашего участия не замедлиться, не разогнаться
Когда в дороге требуется притормозить, рука должна потянуться к рычагу, чтобы включить пониженную передачу. Или те же действия, но при разгоне, когда требуются повышенные передачи. Это одна из самых отличительных особенностей МКПП от автоматических коробок передач. За вас эту операцию никто не совершит.
Причем педаль сцепления и рычаг МКПП обязаны работать в тандеме. На всех механических коробках действует общий принцип - сначала выжимается сцепление, затем переключается скорость, и только после этого педаль сцепления опускается.
При грамотном использовании автомобиль может разогнаться достаточно быстро, выжимая максимум из штатного мотора. Но когда ДВС мощный, а водитель не умеет правильно переключаться, тогда никакие лошадиные силы не помогут. Переключение должно осуществляться и плавно, и быстро одновременно.
Есть как бы усредненные показатели. Например, 1-я передача предназначена для старта, то есть для активной езды не используется: скорость - от 0 до 20 км/ч. 2-я передача – разгонная, служит для передвижения на малой скорости от 20 до 40 км/ч. Переход на 3-ю передачу осуществляется, когда надо разогнаться с 40 до 60 км/ч. 4-я передача подходит для скоростей в интервале от 60 до 80 км/ч. А вот 5-я и 6-я передачи – это, как правило, для движения свыше 80 км/ч. Опять же, повторимся, это не аксиома, а «средневзвешенные» показатели.
Даешь задний ход!
Конструкция МКПП такова, что во время движения первичный и вторичный вал вращаются в определённую сторону. Для включения заднего хода нужно, чтобы валы начали вращаться в противоположную сторону, а это затруднительно, почти невозможно.
Активировать заднюю передачу на автомобиле с «ручкой» можно лишь при полной остановке, но никак не во время движения. Придется принять во внимание, что задняя передача на МКПП не имеет синхронизатора, поэтому при её включении может раздаваться неприятный хруст.
Парковка
В отличие от автоматической коробки передач, «механика» не имеет, скажем так, отдельной «парковочной» передачи. Поэтому водители используют комбинированную схему – включенную передачу и механический стояночный тормоз. Они как бы дополняют друг друга. В случае отказа «ручника» препятствовать вращению колес будет силовой агрегат. На «нейтралке» и без стояночного тормоза лучше машину не оставлять, особенно там, где есть уклон.
Другой момент, что использование стояночного тормоза для длительной стоянки эффективно далеко не всегда. Например, в период заморозков это делать нежелательно. Мороз может сковать тормозные колодки с дисками и барабаном. Так что, остается довериться проверенному способу - включенной передаче.
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