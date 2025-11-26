Плюсы и минусы бензиновых и электрических гольфкаров - какой вариант лучше для вас

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

26 ноября 2025, 06:12

Что выбрать: бензиновый или электрический гольфкар для повседневных задач

Что выбрать: бензиновый или электрический гольфкар для повседневных задач

Плюсы и минусы бензиновых и электрических гольфкаров - какой вариант лучше для вас

Что выбрать: бензиновый или электрический гольфкар для повседневных задач

Гольфкары давно вышли за пределы полей для гольфа. Они используются в аэропортах, парках и на курортах. Но какой тип выбрать: бензиновый или электрический? В статье разбираются ключевые отличия, стоимость, обслуживание и нюансы эксплуатации. Решение зависит от ваших целей и условий использования.

Гольфкары давно вышли за пределы полей для гольфа. Они используются в аэропортах, парках и на курортах. Но какой тип выбрать: бензиновый или электрический? В статье разбираются ключевые отличия, стоимость, обслуживание и нюансы эксплуатации. Решение зависит от ваших целей и условий использования.

Гольфкары уже давно перестали быть транспортом исключительно для игроков на поле. Сегодня их можно встретить в аэропортах, на больших территориях отелей, в парках развлечений и даже на участках. Эти компактные, удобные, маневренные и простые в управлении машины делают их идеальным выбором для перевозки людей на короткие расстояния. Однако перед покупкой встает вопрос: какой тип гольфкара подойдет именно вам — бензиновый или электрический?

На первый взгляд оба похожи: они выполняют одну и ту же функцию, но различия между ними довольно существенны. Важно учитывать не только цену, но и особенности эксплуатации, обслуживания, дальность хода и даже условия хранения. Стоимость новых моделей варьируется от 5000 до 18000 долларов, а подержанные экземпляры можно найти примерно вдвое дешевле. Интересно, что когда-то даже Harley-Davidson выпустил гольфкары, но сейчас такие машины стали коллекционной редкостью.

Стоимость и обслуживание: что выгоднее

Первое, на что обращают внимание при выборе — цена. Однозначного ответа, какой тип дешевле, нет: многое зависит от бренда и комплектации. Например, у некоторых производителей электрические версии стоят чуть дороже бензиновых, а у других — наоборот. Разница в цене может составлять всего пару сотен долларов. Но серьезные расходы начинаются после покупки. Бензиновые модели требуют периодической замены масла, фильтров и свечей, электрические — периодической замены аккумуляторов и, иногда, электромотора. Замена батареи может обойтись в 800–2000 долларов. В то же время обслуживание бензиновых машин обходится дешевле, но происходит чаще. В итоге итоговые затраты зависят от выбранной модели и способа эксплуатации.

Дальность хода и эффективность: что важно

Если говорить о дальности хода, то здесь бензиновые гольфкары заметно выигрывают. На полном баке они способны проехать до 125 миль, в то время как электрические — от 25 до 50 миль на одной зарядке, в зависимости от типа батареи. Для посещения территории больницы или гольф-клуба электрическая версия идеально подходит: она экологичнее и тише. Но если вам предстоит регулярно преодолевать большие расстояния или работать в пограничной местности, бензиновый вариант будет надежнее и избавит от необходимости часто заряжать аккумулятор.

Особенности эксплуатации и хранения

Многие считают, что электрические гольфкары проще в обслуживании, ведь у них нет масла, фильтров и топливных систем. Это действительно так, но у электрических моделей есть свои слабые места — аккумуляторы и электромоторы, которые со временем требуют замены. Бензиновые машины требуют более частого, но менее затратного обслуживания. Оба типа достаточно надежны, если соблюдаются требования производителя.

Еще один критический момент — хранение. Если вы планируете использовать гольфкар только время от времени, бензиновая версия предпочтительнее: она спокойно переносит длительные простои, достаточно лишь добавить стабилизатор топлива. Электрические модели быстро изнашиваются без движения — батареи могут потерять заряд, а восстановление работоспособности обойдется недешево.

Проходимость и погодные условия

В плане динамики электрические гольфкары часто выигрывают: у них высокий крутящий момент, что обеспечивает резкий старт и более высокую скорость. Однако на сложном рельефе или при перевозке грузов бензиновые машины проявляют себя лучше — у них больше мощность и тяга. Кроме того, бензиновые гольфкары менее устойчивы к экстремальным температурам, что важно для регионов с суровым климатом.

В итоге выбор между бензиновым и электрическим гольфкаром зависит от ваших задач. Для поездок по ровным дорожным покрытиям и в теплую погоду используйте электрическую модель. Если же предстоит работать на больших территориях, перевозить грузы или эксплуатировать машину в сложных условиях, стоит присмотреться к бензиновому варианту.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Летающие автомобили: Три проекта, уже стоящие на пороге реальной эксплуатации
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Тверь Владивосток
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться