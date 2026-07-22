Три пути для мотора с большим пробегом - какой вариант надежнее?

Что выбрать при износе двигателя: ремонт, контракт или новый блок?

Мотор начал расходовать масло после 300 тысяч км и автовладелец задумывается о капремонте или замене. Эксперт разбирает возможные решения. Узнайте, что выбрать для долгой службы авто.

Мотор начал расходовать масло после 300 тысяч км и автовладелец задумывается о капремонте или замене. Эксперт разбирает возможные решения. Узнайте, что выбрать для долгой службы авто.

Когда пробег автомобиля переваливает за 300 тысяч километров, многие владельцы сталкиваются с неприятной ситуацией: двигатель начинает активно потреблять масло. В такой момент перед автолюбителем встает непростой выбор - вложиться в капитальный ремонт, искать контрактный мотор или приобрести новый шортблок. Каждый из этих вариантов имеет свои особенности, преимущества и подводные камни, рассказывает zr.ru.

Капитальный ремонт считается наиболее сбалансированным решением. Он позволяет восстановить ресурс двигателя, не тратя лишних средств на покупку нового агрегата. Однако успех такого ремонта во многом зависит от квалификации мастера. Найти действительно опытного специалиста - задача не из легких, и от этого напрямую зависит итоговый результат. Если мастер выполнит работу качественно, мотор прослужит еще не один десяток тысяч километров. Но при неудачном ремонте проблемы могут вернуться очень быстро.

Контрактный двигатель - альтернатива для тех, кто не хочет ждать и готов заменить мотор целиком. На первый взгляд, это быстрый способ вернуть автомобилю былую динамику. Но здесь есть свои риски: невозможно заранее узнать реальное состояние агрегата. Даже если продавец уверяет в небольшом пробеге и хорошем состоянии, гарантий никто не даст. Через месяц новый мотор может начать потреблять масло не меньше старого. К тому же, найти действительно достойный контрактный двигатель становится все сложнее.

Самым дорогим, но и самым надежным вариантом остается покупка нового шортблока - блока цилиндров в сборе с коленвалом и поршнями. Такой выбор подойдет тем, кто планирует ездить на автомобиле еще долго и не хочет возвращаться к вопросу ремонта в ближайшие годы. Новый шортблок фактически превращает старый мотор в новый, но без навесного оборудования. Однако стоимость такого решения может оказаться сопоставимой с ценой подержанного автомобиля.

Взвешивая все за и против, стоит учитывать не только финансовую сторону вопроса, но и планы на дальнейшую эксплуатацию машины. Если автомобиль нужен на несколько лет вперед, разумнее вложиться в качественный ремонт или новый блок. Если же машина используется временно, возможно, стоит рассмотреть более бюджетные варианты.

В любом случае, выбор остается за владельцем. Главное - не откладывать решение проблемы, ведь дальнейшая эксплуатация изношенного двигателя может привести к серьезным поломкам и еще большим затратам.