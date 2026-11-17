17 ноября 2026, 18:44
Что выбрать за 3 миллиона: новый седан Tenet A8 или проверенную Camry с пробегом
Что выбрать за 3 миллиона: новый седан Tenet A8 или проверенную Camry с пробегом
У двух седанов близкий ценовой ориентир. Но различия заметны уже после первой поездки. Оснащение и возраст меняют общий расклад. Разбираем детали и важные компромисс без готовых ответов.
Багажник Toyota Camry вмещает 500 литров. У Tenet A8 заявлены 434 или 445 литров в зависимости от комплектации, и разницу заметно при поездках с багажом. Camry длиннее на 128 мм, а ее дорожный просвет больше на 10 мм. Габариты Tenet A8 составляют 4780×1843×1469 мм, колесная база равна 2790 мм, клиренс составляет 150 мм; объем топливного бака - 55 л.
Ценовые диапазоны однако пересекаются: за новый Tenet A8 по заводскому прайсу просят 3-3,5 млн рублей. В российских публикациях указаны две комплектации: «Прайм» с мотором 1.6T за 2 999 000 рублей и «Ультра» с двигателем 2.0T за 3 499 000 рублей. Отдельная публикация сообщала о предложениях на маркетплейсах примерно за 3,2 млн рублей при прайсовой цене около 3,5 млн. В похожих пределах продают Toyota Camry восьмого поколения возрастом 5-7 лет. Обычно на одометре таких машин 50-120 тысяч км, средний показатель составляет около 85 тысяч.
Tenet A8 это русифицированную и обновлённую версию китайского Chery Arrizo 8, адаптированную для российского рынка. Новую модель предлагают с двумя бензиновыми турбомоторами с прямым впрыском: 1.6 мощностью 150 л.с. и 2.0 на 197 л.с. У версии 1.6T крутящий момент составляет 275 Н·м. Для российского рынка Camry доступна с атмосферными двигателями. Версия 2.0 развивает 150 л.с., а 2.5 - 181 или 200 л.с. Есть и мотор 3.5 мощностью 249 л.с. После рестайлинга 2021 года двигатели 2.0 и 2.5 получили комбинированный впрыск. К топливу и маслу они требовательны.
В динамике явное преимущество у Camry с двигателем 3.5. Этот мотор также считают наиболее надежным и ресурсным, хотя такие автомобили в среднем стоят заметно дороже. Для двухлитрового Tenet A8 заявлены 375 Н·м и разгон до 100 км/ч примерно за 8-9 секунд. Максимальная скорость составляет около 210 км/ч. Полная масса Toyota превышает показатель Tenet на 100-150 кг.
Коробки передач зависят от версии. До рестайлинга российские Camry комплектовали шестиступенчатым гидроавтоматом, а с мотором 3.5 - восьмиступенчатым. После обновления для двигателя 2.0 стали предлагать вариатор. Все эти агрегаты выпускала Aisin Warner. У Tenet A8 с мотором 1.6 работает семиступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями. Для версии 2.0 предусмотрен восьмиступенчатый гидроавтомат, разработанный при участии Chery и трансмиссионного подразделения Fuzhen Power.
Оснащение Camry зависит от комплектации. В старшей версии Ultra у Tenet A8 с мотором 2.0 оборудования больше, чем у Camry в исполнении Luxury. Среди дополнительных систем есть контроль усталости водителя и помощь в пробках. Предусмотрено и предупреждение о наезде сзади. Медиасистема получила дисплей диагональю 15 дюймов, у Toyota он имеет диагональ 9 или 10 дюймов. В базовом оснащении A8 также заявлены шесть подушек безопасности и 17-дюймовые колеса. Есть беспроводные Android Auto и Apple CarPlay. В комплектациях Tenet предусмотрен расширенный зимний пакет, включая обогрев форсунок стеклоомывателя. Вместо люка установлена панорамная крыша. По качеству некоторых материалов A8 уступает: в Camry Luxury используется натуральная кожа, в Tenet - кожзам. В российской версии A8 также русифицированы интерфейсы.
О надежности новой модели пока известно немного. Ориентиром служит Chery Arrizo 8, на основе которого создан Tenet A8. Жалоб на основные агрегаты немного; подвеску и тормоза оценивают как нормальные. При этом владельцы часто сообщают об ошибках электронных систем. Защита кузова от коррозии также не идеальна. Arrizo часто используют в такси. У Tenet A8 есть сочетание двигателя 2.0 и автомата, которого у Arrizo нет.
Расходы на обслуживание зависят в первую очередь от возраста и состояния конкретного автомобиля. На пробежной Camry могут потребовать замены расходники. Из узлов это могут быть детали подвески или тормозов, а иногда и ГРМ. Счет за обслуживание машины с пробегом около 80 тысяч км может превысить 50 тысяч рублей. Первое ТО Tenet A8 у официального дилера стоит примерно 22 тысячи. В тестовых материалах для A8 1.6T приводится смешанный расход около 7,5 л/100 км, для 2.0T - около 8,5 л/100 км. Для двухлитровой версии в поездках указывают около 11 л/100 км в городе и примерно 8 л/100 км на трассе.
Редактор «За рулем» Сергей Зиновьев отмечает репутацию Camry как надежного и долговечного автомобиля, который медленно теряет в цене. При покупке подержанной машины есть риск обнаружить скрытые дефекты. У Tenet есть заводская гарантия и современное оснащение, но пока нет ясных данных о поведении модели после 100 тысяч км. Для владельцев, которые меняют автомобили раньше этого пробега, такой вопрос может быть менее существенным.
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