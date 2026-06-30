Изменения для автомобилистов в июле: сколько придётся переплачивать и к чему готовиться?

Что ждёт автомобилистов в июле 2026: подорожание, проверки и замена прав

Середина лета готовит российским водителям сразу несколько существенных изменений: от роста цен на автомобили и услуги СТО до новых правил проверок и нюансов с водительскими правами. Собрали главные нововведения, о которых важно знать каждому автовладельцу.

Середина лета готовит российским водителям сразу несколько существенных изменений: от роста цен на автомобили и услуги СТО до новых правил проверок и нюансов с водительскими правами. Собрали главные нововведения, о которых важно знать каждому автовладельцу.

Июль 2026 года готовит российским водителям серьёзные перемены: автомобили и услуги СТО подорожают, автокредиты станут менее доступными, а некоторым придётся срочно менять водительские права. Журналисты Autonews.ru рассказали о главных изменениях, которые нельзя пропустить.

Автомобили и запчасти станут дороже

В июле ожидается рост цен на новые автомобили. В массовом сегменте подорожание составит 2–5 %, а машины, ввозимые по схеме параллельного импорта, могут прибавить в цене до 8 %. Такой прогноз дают сразу несколько крупных игроков рынка — дилерские холдинги «Автодом» и «Рольф», а также лизинговая компания «Интерлизинг». При этом эксперты не исключают роста стоимости и на подержанные авто — в пределах 5 %.



Не обойдётся без повышения цен и в сфере обслуживания. Средний чек на слесарный ремонт уже вырос год к году на 10 %, на кузовной — на 15 %. По словам экспертов, рост стоимости услуг и запчастей будет примерно соответствовать уровню инфляции — порядка 4–5 % за год. Среди главных причин — дефицит кадров в автосервисах, старение автопарка и сезонный всплеск нагрузки из‑за отпусков и больших пробегов.

Автокредиты: правила становятся строже

С 1 июля банки ужесточают подход к оценке доходов заёмщиков. При расчёте долговой нагрузки теперь будет учитываться только 90 % от суммы неофициальных доходов. Это напрямую скажется на доступности автокредитов: получить заём станет сложнее, а объёмы выдачи, по оценкам экспертов, остаются ниже прошлогодних показателей.

Водительские права: пора на замену

Тем, чьи водительские удостоверения подпадали под автоматическое продление, стоит проверить сроки: с 2026 года эта мера больше не действует. Если срок действия прав истекал в июле 2023 года, то в июле 2026‑го документ нужно будет заменить. Напомним, автоматическое продление на три года ввели в 2020 году из‑за пандемии, а затем продлили в 2022‑м.

Новые проверки: шины и таможня

С июля заработает новый механизм верификации автомобильных шин — его задача в борьбе с «лжепроизводителями». Теперь оператор системы маркировки сможет проверять достоверность сведений, в том числе с выездом на производство.



Ещё одно важное изменение касается работы Федеральной таможенной службы: после обзора судебной практики Верховного Суда таможенникам придётся более тщательно собирать доказательства при начислении дополнительных платежей на ввозимые автомобили.

На дорогах: рейды и контроль

Госавтоинспекция не снижает активности: в июле продолжатся рейды по выявлению нетрезвых водителей и проверке тонировки. Только за неделю с 22 по 26 июня в столице к ответственности привлекли более 160 автомобилистов за управление в состоянии опьянения.



Таким образом, июль 2026 года готовит водителям не только сезонные хлопоты, но и целый ряд финансовых и административных изменений. Чтобы избежать лишних трат и проблем, лучше заранее учесть новые правила и при необходимости подготовиться к замене документов или планированию расходов на обслуживание машины.