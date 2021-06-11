Что ждет нарушителей на самокатах: штрафы и лишение прав
Судьи руководствуются определением мопеда из ПДД: «двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, а максимальная мощность в режиме длительной нагрузки составляет более 250 Вт». Соответственно, человека, управляющего таким транспортным средством, признают водителем (а не пешеходом) со всеми вытекающими последствиями и административной ответственностью.
Как минимум двоих нетрезвых водителей мощных электросамокатов, в Казани и Тамбовской области, уже лишили прав. Также к водителям таких самокатов применяются и остальные санкции за нарушение ПДД: проезд на красный сигнал светофора, нарушение линий разметки и т.п.
С менее мощными самокатами пока дела обстоят сложнее. Многое остается на усмотрение инспектора ГИБДД. Если водитель маломощного самоката выедет на «встречку», то его могут оштрафовать на сумму от 500 до 1 500 рублей в зависимости от обстоятельств правонарушения, рассказал порталу Autonews ведущий специалист Европейской юридической службы Орест Мацала.
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