Цены, скидки, китайские бренды и новые вызовы — чего ждать автолюбителям

Что ждет российский авторынок в 2026 году по мнению экспертов Автостата

В 2026 году рынок автомобилей в России изменится. Эксперты прогнозируют новые тренды. Цены и скидки удивят многих. Китайские марки готовят сюрпризы. Неожиданные перемены ждут и вторичный рынок.

К концу 2025 года российский рынок автомобилей вновь столкнулся с ростом цен, хотя продажи продолжают демонстрировать положительную динамику. Как сообщает Autonews, участники рынка в этом году испытали немало трудностей, связанных прежде всего с высокой ключевой ставкой и дорогими кредитами. Это привело к тому, что дилеры были вынуждены распродавать накопившиеся запасы машин, зачастую работая себе в убыток. Некоторые компании, особенно те, кто имел финансовые сложности, не выдержали давления и прекратили деятельность. Среди них оказался и один из крупных игроков.

Несмотря на закрытие около сотни дилерских центров, общее количество дилерских контрактов даже увеличилось за счет появления новых брендов. К середине года дилерам удалось сократить избыточные стоки, и к осени запасы автомобилей вернулись к нормальным значениям. Большинство машин 2023–2024 годов выпуска уже нашли своих владельцев.

В 2026 году повторения массового затоваривания не ожидается. Участники рынка стали осторожнее и теперь внимательнее следят за объемами поставок. Хотя отдельные модели могут не найти спроса, масштабных проблем с избытком автомобилей не предвидится.

Скидки, дефицит и ценовые перспективы

В конце 2025 года автопроизводители существенно сократили скидки на свои модели, однако полностью исчезать они не собираются. В 2026 году наименее востребованные автомобили по-прежнему будут предлагаться с дисконтом, но массовых акций, как в начале 2025 года, уже не будет. В то же время по некоторым иномаркам дилеры отмечают дефицит, но серьезной проблемы в этом нет: ассортимент на рынке достаточно широк, чтобы подобрать альтернативу.

Что касается цен, то в начале 2026 года резких изменений не ожидается, однако в течение первого полугодия прогнозируется рост на 5–10%. Основными причинами станут увеличение утилизационного сбора и возможное ослабление рубля. Особенно чувствительно это скажется на стоимости импортных автомобилей, как официальных, так и ввезенных параллельно. Исключением могут стать отечественные и глубоко локализованные марки, которые постараются удержать цены.

Структура рынка и роль китайских брендов

Средневзвешенная цена автомобиля в России может даже немного снизиться из-за роста доли доступных моделей, таких как Lada. Продажи премиальных машин, особенно по параллельному импорту, сократятся, а доля Lada может достичь 28%. Это приведет к снижению средней цены, несмотря на общий рост стоимости новых автомобилей.

Китайские бренды, несмотря на их большое количество, не планируют покидать российский рынок. Некоторые из них могут сократить модельный ряд или уменьшить поддержку, но полного ухода не ожидается. Многие китайские производители стремятся наладить сборку в России, используя местные мощности. Однако полноценная локализация остается сложной задачей: чаще всего речь идет лишь о незначительных изменениях, вроде установки российских шильдиков.

Конкуренция, новинки и вторичный рынок

Корейский бренд KGM, несмотря на корректировку цен, не смог завоевать значительную долю рынка и в 2026 году вряд ли войдет в число лидеров. Конкуренция с китайскими марками для него остается серьезным вызовом. У «Москвича» начался новый этап развития с появлением второго партнера и расширением модельного ряда, однако прогнозировать объемы продаж пока рано.

В 2026 году на рынок официально выйдет Li Auto, но после повышения цен конкурировать с другими брендами станет сложнее. Объемы продаж, скорее всего, не превысят показатели предыдущих лет. Параллельный импорт также изменится: из-за реформы утилизационного сбора акцент сместится на автомобили с мощностью до 160 л.с., хотя более мощные машины не исчезнут, просто станут дороже и менее массовыми.

Haval уже вплотную приблизился к Lada по популярности, но обогнать ее в 2026 году не сможет. Остальные китайские марки пока значительно отстают. Среди ожидаемых новинок - кроссовер Lada Azimut, который, вероятно, появится ближе к концу года. Однако конкуренция в этом сегменте очень высока, и успех модели пока под вопросом. Если под маркой Volga будут продаваться известные китайские модели, как Geely Monjaro, то у бренда есть все шансы закрепиться на рынке.

Вторичный рынок: тенденции и перспективы

На вторичном рынке ожидается умеренный рост цен, особенно на импортируемые автомобили с мощностью свыше 160 л.с. Подержанные китайские машины пока занимают небольшую долю, но их остаточная стоимость быстро снижается, что может усилиться в 2026 году. В целом объем продаж на вторичном рынке останется на уровне 6 миллионов автомобилей в год.

Таким образом, 2026 год обещает быть насыщенным переменами для российского авторынка. Рост цен, новые правила игры для параллельного импорта, усиление позиций отечественных и китайских брендов - все это формирует новую реальность для покупателей и продавцов автомобилей.