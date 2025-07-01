Что ждет российский авторынок во втором полугодии 2025?
Андрей Ольховский, генеральный директор группы компаний «Автодом», предположил, что во втором полугодии можно ожидать лишь ограниченный рост. По его словам, основание для скромного оптимизма – это обсуждение мер по удержанию курса рубля на более стабильном уровне. В условиях высокой инфляции и неопределенности на валютном рынке даже небольшая корректировка может сыграть ключевую роль в возвращении позитивной динамики.
В свою очередь Ренат Тюктеев из АГ «Авилон» указал на серьезное снижение продаж в первом полугодии 2025 года. Если в июне удастся достичь уровня реализации в 100 тысяч автомобилей, то итоговый спад по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит около 25–26%. За шесть месяцев 2025 года было продано порядка 540 тысяч новых легковушек, тогда как в 2024 году этот показатель равнялся 726 тысячам. Авторынок продолжает находиться под давлением экономических и внешнеполитических условий, но дилеры сохраняют умеренный оптимизм.
-
01.07.2025, 10:17
В России стартовали продажи роскошного 4-местного минивэна GAC M8 Lounge. Сколько он стоит?
Компания GAC Motor вывела на российский рынок новую премиальную версию минивэна – GAC M8 Lounge с четырехместной компоновкой 2+2. Автомобиль предлагает максимальный комфорт пассажиров второго ряда. Продажи стартовали 1 июля.Читать далее
-
01.07.2025, 09:49
«Дедушкин» ВАЗ-2101 1973 года продают в Сызрани дешево
На Авто.ру появилось необычное предложение – ВАЗ-2101 1973 года выпуска в идеальном состоянии и с минимальным пробегом. Владелец оценил машину сравнительно дешево. Обычно подобные экземпляры стоят минимум вдвое дороже.Читать далее
-
01.07.2025, 08:58
Водителям объяснили, запустят ли камеры на ОСАГО с 1 июля 2025
С 1 июля 2025 года в России должен был начаться запланированный ранее эксперимент по выявлению водителей без полиса ОСАГО при помощи дорожных камер. Его запуск несколько раз переносили, а сейчас решили вовсе отказаться. Этап тестирования пропустят, а перейдут сразу к рассылке штрафов.Читать далее
-
01.07.2025, 08:46
Что изменится для водителей в России с 1 июля 2025 года?
С 1 июля 2025 года российских водителей ожидает сразу несколько важных изменений. Они касаются оформления ДТП, покупки автомобиля в кредит и повышения штрафов за нарушение ПДД.Читать далее
-
30.06.2025, 15:57
Минпромторг хочет поддерживать разработки, а не копирование
Минпромторг предложил реформу, которая может стать важным шагом в развитии отечественной промышленности. Действующую с 2015 года комиссию по импортозамещению планируют преобразовать в комиссию по промышленности. Такой шаг должен сместить фокус с простого дублирования иностранных технологий на разработку собственных.Читать далее
-
30.06.2025, 15:07
Россиян предупредили о новой схеме мошенников: звонят от имени автосервисов
Российских автовладельцев предупреждают о росте случаев телефонного мошенничества, связанного с ремонтом автомобилей. Злоумышленники выдают себя за сотрудников станций техобслуживания и под различными предлогами пытаются получить денежные переводы якобы за выполненные работы. Читать далее
-
01.07.2025, 10:17
В России стартовали продажи роскошного 4-местного минивэна GAC M8 Lounge. Сколько он стоит?
Компания GAC Motor вывела на российский рынок новую премиальную версию минивэна – GAC M8 Lounge с четырехместной компоновкой 2+2. Автомобиль предлагает максимальный комфорт пассажиров второго ряда. Продажи стартовали 1 июля.Читать далее
-
01.07.2025, 09:49
«Дедушкин» ВАЗ-2101 1973 года продают в Сызрани дешево
На Авто.ру появилось необычное предложение – ВАЗ-2101 1973 года выпуска в идеальном состоянии и с минимальным пробегом. Владелец оценил машину сравнительно дешево. Обычно подобные экземпляры стоят минимум вдвое дороже.Читать далее
-
01.07.2025, 08:58
Водителям объяснили, запустят ли камеры на ОСАГО с 1 июля 2025
С 1 июля 2025 года в России должен был начаться запланированный ранее эксперимент по выявлению водителей без полиса ОСАГО при помощи дорожных камер. Его запуск несколько раз переносили, а сейчас решили вовсе отказаться. Этап тестирования пропустят, а перейдут сразу к рассылке штрафов.Читать далее
-
01.07.2025, 08:46
Что изменится для водителей в России с 1 июля 2025 года?
С 1 июля 2025 года российских водителей ожидает сразу несколько важных изменений. Они касаются оформления ДТП, покупки автомобиля в кредит и повышения штрафов за нарушение ПДД.Читать далее
-
30.06.2025, 15:57
Минпромторг хочет поддерживать разработки, а не копирование
Минпромторг предложил реформу, которая может стать важным шагом в развитии отечественной промышленности. Действующую с 2015 года комиссию по импортозамещению планируют преобразовать в комиссию по промышленности. Такой шаг должен сместить фокус с простого дублирования иностранных технологий на разработку собственных.Читать далее
-
30.06.2025, 15:07
Россиян предупредили о новой схеме мошенников: звонят от имени автосервисов
Российских автовладельцев предупреждают о росте случаев телефонного мошенничества, связанного с ремонтом автомобилей. Злоумышленники выдают себя за сотрудников станций техобслуживания и под различными предлогами пытаются получить денежные переводы якобы за выполненные работы. Читать далее
- 5 420 000 РEXEED RX 2024 в Москве
- 2 110 000 РAudi Q5 2013 в Москве
- 12 800 000 РVolvo XC90 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 3 120 000 РChery Tiggo 7 Pro Max 2024 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий