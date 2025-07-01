Что ждет российский авторынок во втором полугодии 2025?

Ранее мы писали Что изменится для водителей в России с 1 июля 2025 года? С 1 июля 2025 года российских водителей ожидает сразу несколько важных изменений. Они касаются оформления ... Читать далее

Среди возможных факторов, способных подтолкнуть рынок к восстановлению, опрошенные ТАСС эксперты назвали потенциальную коррекцию ключевой ставки ЦБ, которая могла бы повысить привлекательность автокредитов и дать толчок к увеличению продаж.

Андрей Ольховский, генеральный директор группы компаний «Автодом», предположил, что во втором полугодии можно ожидать лишь ограниченный рост. По его словам, основание для скромного оптимизма – это обсуждение мер по удержанию курса рубля на более стабильном уровне. В условиях высокой инфляции и неопределенности на валютном рынке даже небольшая корректировка может сыграть ключевую роль в возвращении позитивной динамики.

Фото: freepik.com

Ранее мы писали Итоги первого форума MarketAuto – 2025: кто владеет рынком, а кто его теряет Первый форум MarketAuto – 2025, организованный аналитическим агентством «Автостат», прошел в Москве и собрал ... Читать далее

В свою очередь Ренат Тюктеев из АГ «Авилон» указал на серьезное снижение продаж в первом полугодии 2025 года. Если в июне удастся достичь уровня реализации в 100 тысяч автомобилей, то итоговый спад по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит около 25–26%. За шесть месяцев 2025 года было продано порядка 540 тысяч новых легковушек, тогда как в 2024 году этот показатель равнялся 726 тысячам. Авторынок продолжает находиться под давлением экономических и внешнеполитических условий, но дилеры сохраняют умеренный оптимизм.

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