28 февраля 2018, 14:25

Чтобы не стоять на переезде, придется заплатить

Эксперты подсчитали, сколько времени ежедневно водители теряют, простаивая в пробках у закрытых железнодорожных переездов. Лидерами печального рейтинга стали Подмосковье, Ленинградская область и Петербург. Решить проблему предлагают с помощью платных виадуков.
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Центральный научно-исследовательский и проектный институт (ЦНИИПИ) «Платная дорога» обнародовал результаты проведенного исследования. По их данным, водители Московский области каждый день теряют из-за закрытых переездов по 6,5 часов. Ненамного лучшая ситуация складывается в Ленинградской области. Здесь переезды в среднем закрыты ежедневно по 6 часов. В Петербурге – по 4 часа. Эксперты подчеркивают, что это именно средние данные. Некоторые переезды закрыты по 10 часов в сутки, на других – водителям приходит ждать у закрытого шлагбаума более 30 минут. 

Поток транспорта в указанных регионах на дорогах, пролегающих через переезд, существенный. В среднем за сутки здесь проезжают от 14,5 до 18 тысяч машин. Многие переезды работают на пределе своей пропускной способности или уже не справляются с автотрафиком. При этом ситуация не улучшается с окончанием дачного сезона, когда поток дачников ослабевает, а число пригородных электричек сокращается.

В Москве с 2014 года реализуется программа «Свободный переезд». В ее рамках за счет бюджетного финансирования строятся новые путепроводы над железнодорожными путями. Но в Подмосковье на сегодняшний день насчитывается около 700 действующих переездов. Поэтому без привлечения частных инвестиций не обойтись. В 2019 году здесь должны появиться два платных путепровода: в поселке Саввинская Слобода (Одинцовский район) и в районе платформы Акулово (Наро-Фоминский район). Стоимость проезда составит от 42 до 168 рублей.

В Ленинградской области в рамках федеральной программы по развитию автомобильных дорог ведется строительство 4 путепроводов через железную дорогу: один в Гатчинском районе, три – в Выборгском. Частный капитал для строительства виадука над переездом собираются задействовать во Всеволожске.

В Петербурге ведутся переговоры о привлечении частных инвесторов для строительства путепроводов над пятью переездами. Речь идет о московской и выборгской железнодорожных ветках, по которым несколько раз в день следуют скоростные поезда Сапсан и Аллегро. Сейчас комитет по инвестициям Петербурга и ООО «Платная дорога» согласовывают нюансы предстоящего сотрудничества.

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Чтобы не стоять на переезде, придется заплатить
{{material_122616}}Центральный научно-исследовательский и проектный институт (ЦНИИПИ) «Платная дорога» обнародовал результаты проведенного исследования. По их данным, водители Московский области каждый день теряют из-за закрытых переездов по 6,5 часов. Ненамного лучшая ситуация складывается в Ленинградской области. Здесь переезды в среднем закрыты ежедневно по 6 часов. В Петербурге – по 4 часа. Эксперты подчеркивают, что это именно средние данные. Некоторые переезды закрыты по 10 часов в сутки, на других – водителям приходит ждать у закрытого шлагбаума более 30 минут. Поток транспорта в указанных регионах на дорогах, пролегающих через переезд, существенный. В среднем за сутки здесь проезжают от 14,5 до 18 тысяч машин. Многие переезды работают на пределе своей пропускной способности или уже не справляются с автотрафиком. При этом ситуация не улучшается с окончанием дачного сезона, когда поток дачников ослабевает, а число пригородных электричек сокращается.В Москве с 2014 года реализуется программа «Свободный переезд». В ее рамках за счет бюджетного финансирования строятся новые путепроводы над железнодорожными путями. Но в Подмосковье на сегодняшний день насчитывается около 700 действующих переездов. Поэтому без привлечения частных инвестиций не обойтись. В 2019 году здесь должны появиться два платных путепровода: в поселке Саввинская Слобода (Одинцовский район) и в районе платформы Акулово (Наро-Фоминский район). Стоимость проезда составит от 42 до 168 рублей.В Ленинградской области в рамках федеральной программы по развитию автомобильных дорог ведется строительство 4 путепроводов через железную дорогу: один в Гатчинском районе, три – в Выборгском. Частный капитал для строительства виадука над переездом собираются задействовать во Всеволожске.В Петербурге ведутся переговоры о привлечении частных инвесторов для строительства путепроводов над пятью переездами. Речь идет о московской и выборгской железнодорожных ветках, по которым несколько раз в день следуют скоростные поезда Сапсан и Аллегро. Сейчас комитет по инвестициям Петербурга и ООО «Платная дорога» согласовывают нюансы предстоящего сотрудничества.
2018-02-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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