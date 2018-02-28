28 февраля 2018, 14:25
Чтобы не стоять на переезде, придется заплатить
Эксперты подсчитали, сколько времени ежедневно водители теряют, простаивая в пробках у закрытых железнодорожных переездов. Лидерами печального рейтинга стали Подмосковье, Ленинградская область и Петербург. Решить проблему предлагают с помощью платных виадуков.
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Поток транспорта в указанных регионах на дорогах, пролегающих через переезд, существенный. В среднем за сутки здесь проезжают от 14,5 до 18 тысяч машин. Многие переезды работают на пределе своей пропускной способности или уже не справляются с автотрафиком. При этом ситуация не улучшается с окончанием дачного сезона, когда поток дачников ослабевает, а число пригородных электричек сокращается.
В Москве с 2014 года реализуется программа «Свободный переезд». В ее рамках за счет бюджетного финансирования строятся новые путепроводы над железнодорожными путями. Но в Подмосковье на сегодняшний день насчитывается около 700 действующих переездов. Поэтому без привлечения частных инвестиций не обойтись. В 2019 году здесь должны появиться два платных путепровода: в поселке Саввинская Слобода (Одинцовский район) и в районе платформы Акулово (Наро-Фоминский район). Стоимость проезда составит от 42 до 168 рублей.
В Ленинградской области в рамках федеральной программы по развитию автомобильных дорог ведется строительство 4 путепроводов через железную дорогу: один в Гатчинском районе, три – в Выборгском. Частный капитал для строительства виадука над переездом собираются задействовать во Всеволожске.
В Петербурге ведутся переговоры о привлечении частных инвесторов для строительства путепроводов над пятью переездами. Речь идет о московской и выборгской железнодорожных ветках, по которым несколько раз в день следуют скоростные поезда Сапсан и Аллегро. Сейчас комитет по инвестициям Петербурга и ООО «Платная дорога» согласовывают нюансы предстоящего сотрудничества.
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