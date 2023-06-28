«Что-то пошло не так»: появление ABS на серийных Lada Granta откладывается

Ранее мы писали На конвейер АвтоВАЗа возвращается Lada Largus: известны сроки АвтоВАЗ готовится возобновить серийное производство автомобилей семейства Lada Largus. На минувшей неделе ... Читать далее

Автомобили Lada Vesta NG оснащаются ABS практически с момента запуска конвейера. Нынешним летом система должна была появиться и на серийных Lada Granta. Как выяснил инсайдерский паблик Avtograd news в социальной сети Вконтакте, «27 июня должны были собрать четыре автомобиля Granta с ABS, но что-то пошло не так, собрали только один».

Сроки понемногу сдвигаются по объективным причинам. Сборку более крупных партий Granta с ABS планируют запустить не раньше конца июля – начала августа. Пока такие машины будут идти по конвейеру в пропорции 50/50. Однако, есть и хорошие новости. В отличие от Vesta NG, сейчас автомобили семейства Lada Granta собирают стабильно, без некомплекта.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Granta (от 393 900 Р )

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