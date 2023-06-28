«Что-то пошло не так»: появление ABS на серийных Lada Granta откладывается
Сроки понемногу сдвигаются по объективным причинам. Сборку более крупных партий Granta с ABS планируют запустить не раньше конца июля – начала августа. Пока такие машины будут идти по конвейеру в пропорции 50/50. Однако, есть и хорошие новости. В отличие от Vesta NG, сейчас автомобили семейства Lada Granta собирают стабильно, без некомплекта.
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25.06.2023, 21:05
5 самых дешевых дешевых седанов в России летом 2023 года
Седаны традиционно более доступны по цене, чем кроссоверы. Для покупателей с ограниченным бюджетом именно такой тип кузова может стать оптимальным выбором.Читать далее
-
16.06.2023, 07:37
Lada Iskra – новая модель АвтоВАЗа: что о ней известно?
В рамках Петербургского международного экономического форума глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал журналистам о принципиально новой бюджетной модели Lada Iskra, которую представят в конце 2024 года.Читать далее
-
14.06.2023, 07:59
Самые популярные подержанные автомобили 2023 года
Эксперты «Авито Авто» проанализировали итоги продаж автомобилей на вторичном рынке за первые пять месяцев 2023 года и назвали самые востребованные марки и модели.Читать далее
-
13.06.2023, 11:21
Глава Минпромторга рассказал об идее «народного» автомобиля за 500 тысяч рублей
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, чем закончились попытки создать машину за полмиллиона рублей и сколько сейчас должен стоить «народный» автомобиль.Читать далее
-
07.06.2023, 11:23
АвтоВАЗ выпустил новую «драйверскую» модель: цена уже известна
АвтоВАЗ дал официальный старт продаж новой модели семейства Lada Granta, сборку которой наладили силами спортивного подразделения «Лада Спорт». Цена оказалась ниже миллиона рублей.Читать далее
-
31.05.2023, 06:49
«Борьба за «Весту» продолжается»: инсайдеры рассказали о проблемах
Сборка обновленной Lada Vesta NG стартовала в Тольятти еще в начале марта. По плану, продажи должны начаться в мае-июне, однако, с завода приходят тревожные вести. Отгрузка автомобилей дилерам практически не ведется.Читать далее
- 500 000 РВАЗ (Lada) Granta 2017 в Москве
- 715 000 РВАЗ (Lada) Granta 2022 в Москве
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- 730 000 РВАЗ (Lada) Granta 2018 в Москве
- 1 010 000 РВАЗ (Lada) Granta 2022 в Москве
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