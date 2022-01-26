Чудеса превращения: 5 случаев, когда фейслифт преобразил страшные автомобили
Fiat Multipla
Появилась эта модель в конце 90-х на фоне моды на минивэны. И с точки зрения практичности «Мультипла» была королевой компактных однообъемников, ведь она имела сразу шесть посадочных мест: передний диван вмещал троих! Однако внешность подкачала… Кстати, несмотря на крайне специфический дизайн, эта модель неплохо продавалась! К счастью, компания Fiat осознала всю спорность внешнего вида неплохого автомобиля и провела в 2004 году фейслифт модели. Исчезла дурацкая выпуклость под ветровым стеклом, были установлены нормальные фары… И вдруг машина стала выглядеть совершенно нормально!
Jeep Cherokee
В 2014 году, когда модель вышла на рынок, у всех полыхнуло, но не от радости! «Морду» машины критиковали за нелепо размещенные фары и микроскопические ходовые огни прямо над ними. Далеко не сразу бренд созрел для фейслифта модели, но в 2019 году Cherokee получил нормальные фары и стал выглядеть куда приличнее.
Ssangyong Rodius
Еще один завсегдатай списков самых страшных автомобилей – Ssangyong Rodius первого поколения. Его ужасные пропорции и заднее окно обеспечили ему прочное место среди уродцев. Выход в 2014 году второго поколения, которому посчастливилось пережить фейслифт, немного исправил ситуацию. Красавцем автомобиль не стал, но и в число самых страшных его теперь не запишешь.
Subaru Tribeca (B9)
Внедорожник с очень скорбной внешностью… Вот как можно назвать эту модель. Не менее скорбными стали лица у производителей, когда они увидели насколько плохо идут продажи. Всего 2 года ушло на осознание, что без фейслифта никак! И хотя внешность машины изменилась в лучшую сторону, репутация модели была испорчена. Желаемого успеха Tribeca так и не смогла добиться, хотя кроме внешности особых изъянов у модели не было.
Fiat Croma
Модель появилась на рынке в 2004 году и позиционировалась как флагманский семейный автомобиль. Универсал. Внедорожник. И даже минивэн. По факту это было нелепое нечто, толком не относящееся ни к одному варианту. Его яйцеобразная форма тоже не сильно способствовала популярности.
В 2008 году Fiat все же решился на фейслифт модели, причем изменения коснулись не только передней части автомобиля и его фар. Машина получила тонкие пластиковые вставки, которые должны были придать ей более внедорожный вид, чтобы уже определиться с принадлежностью к одному классу.
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