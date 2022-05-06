«Чуть не сдох, как будто мне проблем мало»: стример Некоглай попал в смертельное ДТП (видео)

Ранее мы писали Смертельное ДТП с каршерингом попало на видео: погибли трое В Москве автомобиль Kia каршеринг-сервиса «Делимобиль» на огромной скорости врезался в кирпичную стену трансформаторной ... Читать далее

Инцидент произошел в ночь на 6 мая на Тверской улице в районе метро «Белорусская». Автомобили, среди которых был и спорткар Porsche Panamera Некоглая, двигались на зеленый свет. В этот момент в них на высокой скорости влетел каршеринговый Kia Rio. Его водитель, 31-летний Олег Шигаев, погиб на месте. Пассажир Kia госпитализирован в тяжелом состоянии.

Удар был такой силы, что автомобили раскидало по дороге, как кегли. Также в аварии пострадал водитель грузовой «ГАЗели», сам Некоглай и ехавший с ним в машине боец ММА Асхаб Магомедов. Принадлежавший блогеру Porsche Panamera, скорее всего, восстановлению не подлежит. После ДТП Некоглай выложил в соцсети эмоциональное видео, в котором рассказал о своих переживаниях: «Ты просто едешь и в тебя влетают на 100+. Как будто у меня проблем в жизни не хватало! Чуть не сдох!».

Упомянутые модели: Porsche Panamera (от 5 097 000 Р ) , KIA Rio (от 601 900 Р )

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах ВК