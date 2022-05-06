«Чуть не сдох, как будто мне проблем мало»: стример Некоглай попал в смертельное ДТП (видео)
Фото: vesma.today
Фото: vesma.today
Фото: vesma.today
Фото: vesma.today
Фото: vesma.today
Удар был такой силы, что автомобили раскидало по дороге, как кегли. Также в аварии пострадал водитель грузовой «ГАЗели», сам Некоглай и ехавший с ним в машине боец ММА Асхаб Магомедов. Принадлежавший блогеру Porsche Panamera, скорее всего, восстановлению не подлежит. После ДТП Некоглай выложил в соцсети эмоциональное видео, в котором рассказал о своих переживаниях: «Ты просто едешь и в тебя влетают на 100+. Как будто у меня проблем в жизни не хватало! Чуть не сдох!».
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