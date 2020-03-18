Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
18 марта 2020, 00:01

Чуйский тракт расширяют до четырех полос

  • 398
  • 0
Росавтодор планирует к 2022 году местами расширить до четырех полос федеральную автодорогу Р256 «Чуйский тракт», соединяющую Новосибирск с Улан-Батором. Новой пропускной способности трассе должно хватить на 20 лет.
Чуйский тракт расширяют до четырех полос

Фото: alt.kp.ru

Ранее мы писали
Строительство новой платной трассы Москва – Казань начнется в 2020 году. Полностью автомагистраль должна быть ...
Читать далее
Общая протяженность российской части магистрали, соединяющей Новосибирск со столицей Монголии, составляет почти тысячу километров. Она проходит через Бийск к государственной границе в районе Ташанты. Интенсивность на трассе высокая и постоянно увеличивается. Особенно активно этот процесс пошел с 2013 года по мере роста популярности туризма в Алтайском крае и Республике Алтай.

Наиболее плотное движение наблюдается в районе крупных населенных пунктов и на отрезке от Барнаула до Бийска и в сторону Новосибирска. Реконструкция трассы идет полным ходом. В 2019 году в эксплуатацию ввели участок в Республике Алтай, появилась первая двухуровневая развязка с выездом из Горно-Алтайска в сторону аэропорта. В 2020 году начнется строительство на участке с 216 по 223 км, а на 2021 год запланирован капитальный ремонт с расширением до четырех полос с 212 по 216 км. 

К 2022 году четырехполосная дорога протянется от развязки возле Новоалтайска в сторону Бийска до поворота на село Покровка. По подсчетам Росавтодора, с учетом постоянного прироста трафика, пропускной способности обновленной трассы должно хватить на ближайшие два десятка лет.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Помогите с поиском запчастей
ПОМОГИТЕ-НАЙТИ-КПП-ДЕРВЕЙС-АВРОРУ
ТАТЬЯНА
Транспортный налог
Я просто не понимаю за что мы платим такие суммы, если у нас нет дорог по ктороым можно передвигаться без риска. Да и не важно сколько л.с. у тебя под капотом, всеравно ты вынужден соблюдать скоростной режим и дороги все разбитые. Остается только пересесть на велосипеды. В Москве, Чечне, Ингушетии за ...
Игорь
BMW показал «ноздри» четвертой серии во время тестовой обкатки
Ребят, мне одному это одно место напоминает или нет? Не, конечно, можно представить, что это яблоко... Но чего-то не туда они идут, не туда. Дизайнера на мыло. Действительно бобер какой-то, а хищный спортивный автомобиль
Андрей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Секонд-тест Audi Q5 Hybrid quattro: не сошлись характерами
Тест-драйв Cadillac XT6: Цезарю цезарево
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс D Premium
Volvo V50 и еще 23 модели
Класс А
BYD FLYER II и еще 24 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Чуйский тракт расширяют до четырех полос
{{material_128214}}Общая протяженность российской части магистрали, соединяющей Новосибирск со столицей Монголии, составляет почти тысячу километров. Она проходит через Бийск к государственной границе в районе Ташанты. Интенсивность на трассе высокая и постоянно увеличивается. Особенно активно этот процесс пошел с 2013 года по мере роста популярности туризма в Алтайском крае и Республике Алтай.Наиболее плотное движение наблюдается в районе крупных населенных пунктов и на отрезке от Барнаула до Бийска и в сторону Новосибирска. Реконструкция трассы идет полным ходом. В 2019 году в эксплуатацию ввели участок в Республике Алтай, появилась первая двухуровневая развязка с выездом из Горно-Алтайска в сторону аэропорта. В 2020 году начнется строительство на участке с 216 по 223 км, а на 2021 год запланирован капитальный ремонт с расширением до четырех полос с 212 по 216 км. К 2022 году четырехполосная дорога протянется от развязки возле Новоалтайска в сторону Бийска до поворота на село Покровка. По подсчетам Росавтодора, с учетом постоянного прироста трафика, пропускной способности обновленной трассы должно хватить на ближайшие два десятка лет.
2020-03-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянск Рязань Ленинградская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться