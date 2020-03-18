18 марта 2020, 00:01
Чуйский тракт расширяют до четырех полос
- 398
- 0
Росавтодор планирует к 2022 году местами расширить до четырех полос федеральную автодорогу Р256 «Чуйский тракт», соединяющую Новосибирск с Улан-Батором. Новой пропускной способности трассе должно хватить на 20 лет.
Фото: alt.kp.ru
Ранее мы писали
Строительство новой платной трассы Москва – Казань начнется в 2020 году. Полностью автомагистраль должна быть ...Читать далее
Наиболее плотное движение наблюдается в районе крупных населенных пунктов и на отрезке от Барнаула до Бийска и в сторону Новосибирска. Реконструкция трассы идет полным ходом. В 2019 году в эксплуатацию ввели участок в Республике Алтай, появилась первая двухуровневая развязка с выездом из Горно-Алтайска в сторону аэропорта. В 2020 году начнется строительство на участке с 216 по 223 км, а на 2021 год запланирован капитальный ремонт с расширением до четырех полос с 212 по 216 км.
К 2022 году четырехполосная дорога протянется от развязки возле Новоалтайска в сторону Бийска до поворота на село Покровка. По подсчетам Росавтодора, с учетом постоянного прироста трафика, пропускной способности обновленной трассы должно хватить на ближайшие два десятка лет.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Audi Q5 Hybrid quattro: не сошлись характерами
18.03.2020, 04:44
Тест-драйв Cadillac XT6: Цезарю цезарево
16.03.2020, 00:26
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Audi Q5 Hybrid quattro: не сошлись характерами
18.03.2020, 04:44
Тест-драйв Cadillac XT6: Цезарю цезарево
16.03.2020, 00:26
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
ПОМОГИТЕ-НАЙТИ-КПП-ДЕРВЕЙС-АВРОРУ
Я просто не понимаю за что мы платим такие суммы, если у нас нет дорог по ктороым можно передвигаться без риска. Да и не важно сколько л.с. у тебя под капотом, всеравно ты вынужден соблюдать скоростной режим и дороги все разбитые. Остается только пересесть на велосипеды. В Москве, Чечне, Ингушетии за ...
Ребят, мне одному это одно место напоминает или нет? Не, конечно, можно представить, что это яблоко... Но чего-то не туда они идут, не туда. Дизайнера на мыло. Действительно бобер какой-то, а хищный спортивный автомобиль
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве