Что будет с двигателем, если залить четырехтактное масло в двухтактный мотор - и наоборот

Неподходящая смазка способна закоксовать кольца двигателя. Причина - состав присадок и способ подачи масла. В двухтактном моторе масло сгорает вместе с бензином. Для четырехтактного двигателя такой состав не подходит.

Неподходящая смазка способна закоксовать кольца двигателя. Причина - состав присадок и способ подачи масла. В двухтактном моторе масло сгорает вместе с бензином. Для четырехтактного двигателя такой состав не подходит.

В двухтактном моторе смазка проходит через цилиндр вместе с топливом и сгорает. В четырехтактном двигателе масло остается в картере и многократно циркулирует по системе, не смешиваясь с бензином. Поэтому составы для этих моторов рассчитаны на разные условия работы, и свободно менять их местами нельзя.

Если залить в двухтактный двигатель масло для четырехтактного, его присадки могут образовывать зольные и углеродистые отложения на поршне и свече, а также в выпускном окне и канавках колец. Нагар способен мешать свободному движению колец и ухудшать их прилегание к цилиндру. Техническая служба MS Motorservice связывает неправильный выбор масла с образованием отложений и залеганием колец. Это повышает риск потери мощности и перегрева, а также повреждения цилиндропоршневой группы, но не означает, что поломка обязательно произойдет сразу.

Разница связана с устройством двигателей. В двухтактном моторе полный цикл занимает один оборот коленвала: очистка цилиндра от выхлопа и поступление свежей смеси частично происходят одновременно, когда поршень находится внизу. Четырехтактный двигатель за два оборота проходит впуск и сжатие, затем рабочий ход с выпуском.

Масло для двухтактных моторов смешивают с бензином в пропорции, установленной производителем; указан диапазон от 1:20 до 1:50, однако он не подходит всем двигателям. Отдельной масляной системы может не быть либо масло подается раздельно: это зависит от конструкции. Смазка должна сгорать с минимальным количеством золы, поэтому для двухтактных масел применяют классы JASO FB/FC/FD и API TC. Они связаны с контролем дымности и отложений. Для лодочных двухтактных моторов используют специальное масло, в том числе соответствующее NMMA TC-W3; его тип и дозировку выбирают по руководству двигателя.

Разницу в характеристиках показывают технические листы производителей. Например, для двухтактного Repsol Moto Sintético 2T указаны JASO M345 FD, вязкость 10,0 сСт при 100 °C, щелочное количество TBN 2 мг KOH/г и сульфатная зольность 0,1% - эти параметры. Для четырехтактного Motul Scooter LE 4T 10W-40 заявлены JASO MB, API SN, TBN 7,5 мг KOH/г и вязкость 14,7 сСт при 100 °C. Эти показатели относятся к разным режимам работы и не означают, что одно масло лучше другого.

Четырехтактное масло рассчитано на длительную работу в картере: оно помогает удерживать загрязнения во взвеси, нейтрализовать продукты окисления и защищать детали от износа. В его состав входят присадки для мойки и защиты от износа, а также компоненты против пенообразования. Поэтому масло для двухтактного мотора не даёт четырехтактному двигателю необходимую защиту и может не соответствовать предписанной вязкости и спецификации.

Обратная замена также нежелательна: двухтактное масло не рассчитано на задачи четырехтактного двигателя. Продукты его сгорания могут воздействовать на каталитический нейтрализатор; последствия зависят от конструкции двигателя и системы очистки выхлопа, а также от длительности эксплуатации. Для конкретного мотора следует использовать масло и стандарт, указанные изготовителем.

Смешивать эти масла или использовать одно вместо другого не следует: требования определяет производитель двигателя. Исключение возможно только в аварийной ситуации в пути, если подходящей смазки нет, а двигатель остался без масла. Тогда лучше залить любое доступное масло, чем продолжать движение без смазки, но ехать необходимо осторожно и избегать нагрузок. При первой возможности двигатель необходимо промыть и заменить масло на рекомендованное производителем.