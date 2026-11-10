Где в России начнут выпускать тяжелые и электрические погрузчики «СИЛАНТ» за 1 млрд рублей?

Миллиардный проект в Чувашии: какую технику начнут массово выпускать на новом заводе уже в конце ноября?

Чебоксарский завод силовых агрегатов планирует открыть новые мощности в конце ноября. В проект вложат более 1 млрд рублей, а половину суммы привлекли по программе «Промышленная ипотека». Какие машины собираются выпускать и что известно о местных компонентах.

Чебоксарский завод силовых агрегатов планирует открыть новые мощности в конце ноября. В проект вложат более 1 млрд рублей, а половину суммы привлекли по программе «Промышленная ипотека». Какие машины собираются выпускать и что известно о местных компонентах.

В новом сварочно-сборочном корпусе ЧЗСА рассчитывает создать 360 рабочих мест, в том числе 154 высокопроизводительных. Корпус строят, чтобы расширить выпуск погрузчиков «СИЛАНТ»; предприятие завершает строительство. Проект предусматривает выпуск промышленной техники: тяжелых дизельных погрузчиков грузоподъемностью от 5 тонн и электрических машин до 3,5 тонны.

Новые мощности планируют запустить в конце ноября 2026 года. Проектная мощность составит до 4 тыс. погрузчиков в год. О графике сообщили официальные представители правительства Чувашии: предприятие готовится начать выпуск вилочных погрузчиков под брендом «СИЛАНТ» в конце ноября.

Проект представили первому заместителю председателя правительства РФ Денису Мантурову и главе Чувашии Олегу Николаеву во время их визита на предприятие 6 ноября 2026 года. Инвестиции превышают 1 млрд рублей, половину этой суммы привлекли по программе «Промышленная ипотека», пишет «Коммерсантъ». В автопроме финансовые истории бывают разными: разбор склада UzAuto Motors касался средств, связанных с непроданными автомобилями.

Для запуска производства тяжелой серии завод планирует заключить на пять лет специальный инвестиционный контракт, СПИК 1.0. Механизм предусматривает налоговые льготы и сохранение согласованных условий реализации проекта.

Одновременно ЧЗСА развивает выпуск ведущих и управляемых мостов для складской и коммунальной техники, а также для дорожно-строительных машин. Передний ведущий мост для пятитонного погрузчика используют в серийном производстве «СИЛАНТ» с ноября 2025 года. К 2027 году предприятие намерено довести выпуск мостов примерно до 2 тыс. единиц в год.

Бренд «СИЛАНТ» присутствует на рынке с 2021 года: ЧЗСА выпускает под ним складскую и коммунальную технику. Среди ранее упомянутых моделей есть дизельный погрузчик ПД 5,0 грузоподъемностью 5 тонн с двигателем Минского моторного завода.