Больше никаких очередей - новые сервисы на АЗС меняют опыт автомобилистов

15 июня 2026, 14:11
Цифровые технологии на АЗС: как заправиться за считанные секунды
Цифровые технологии на АЗС: как заправиться за считанные секунды
Водители теперь экономят время на АЗС. Новые сервисы делают процесс заправки удобнее и проще. Узнайте, как технологии меняют привычные сценарии. Откройте для себя будущее автозаправок.
В последние годы российские автозаправочные станции переживают настоящую технологическую революцию. Теперь автомобилисты могут заправлять свои машины, не выходя из салона и не общаясь с кассиром. Благодаря внедрению мобильных приложений, систем моментальных платежей и интеллектуальных колонок, процесс стал максимально быстрым и удобным. Как сообщает Pravda.Ru, время ожидания на АЗС сократилось в несколько раз, а очереди практически исчезли.
Современные способы оплаты топлива позволяют завершить транзакцию за 20-30 секунд. Если раньше водителю приходилось идти к кассе, ждать своей очереди и возвращаться к автомобилю, то теперь достаточно воспользоваться фирменным приложением сети АЗС, отсканировать QR-код на колонке или воспользоваться терминалом самообслуживания. Все эти методы работают бесконтактно, что особенно актуально в плохую погоду или в часы пик, когда каждая минута на счету.
Технологии не только ускоряют процесс, но и делают его безопаснее. Интеллектуальные системы на колонках способны определить, какой тип топлива подходит конкретному автомобилю. Если водитель по ошибке выберет не тот пистолет, система автоматически заблокирует подачу. Это особенно важно для владельцев арендованных машин или корпоративных автопарков, где легко перепутать бензин и дизель. Кроме того, цифровой контроль объема топлива исключает споры о недоливе - все данные фиксируются с точностью до миллилитра и отображаются в электронном чеке.
Автоматизация затронула и другие аспекты обслуживания. Датчики давления моментально прекращают подачу топлива, если возникает риск перелива, что предотвращает загрязнение кузова и площадки. Для тех, кто заботится о состоянии автомобиля, такие меры помогают избежать лишних расходов на ремонт лакокрасочного покрытия.
В ближайшие годы ожидается появление полностью автономных АЗС без персонала. Управление такими станциями будет осуществляться дистанционно, а безопасность обеспечат камеры с искусственным интеллектом. Еще одним шагом станет интеграция заправок с навигационными системами: автомобиль сможет самостоятельно анализировать уровень топлива, сравнивать цены на ближайших станциях и бронировать колонку заранее. К моменту приезда водителя система уже будет готова к заправке нужной марки топлива.
Цифровизация делает процесс прозрачным: история всех операций хранится в приложении, а бумажные чеки уходят в прошлое. Это удобно для отчетности и контроля расходов. Кроме того, новые стандарты обслуживания делают длительные поездки более предсказуемыми и безопасными.
Для начала использования бесконтактной оплаты достаточно установить официальное приложение выбранной сети АЗС и привязать банковскую карту. На многих станциях можно обойтись и без приложения - достаточно отсканировать QR-код через банковское приложение. Формат автоматических заправок активно развивается, что позволяет снижать издержки и предлагать более выгодные цены на топливо.
Если топливо случайно попало на кузов, современные станции оснащены средствами для быстрой очистки, а новые пистолеты с датчиками практически исключают подобные ситуации. В целом, цифровые решения на АЗС делают обслуживание не только быстрее, но и безопаснее, открывая новые возможности для автомобилистов.
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