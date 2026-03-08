Рендеры Corvette SUV и седана вызвали споры — что ждет культовую модель дальше

Цифровые версии Chevrolet Corvette: художник показал внедорожник и седан

Независимый дизайнер представил цифровые изображения Chevrolet Corvette в кузовах SUV и седан, что вызвало бурную реакцию среди поклонников марки. Обсуждается возможность расширения линейки Corvette, а эксперты спорят о перспективах таких моделей на рынке. Почему этот шаг может изменить восприятие легендарного спорткара - в нашем материале.

В автомобильном мире не утихают споры о будущем легендарного Chevrolet Corvette. Недавно независимый дизайнер под псевдонимом AscarissDesign представил серию рендеров, на которых культовая модель предстала в совершенно непривычных кузовах — в виде внедорожника и седана. Публикация мгновенно вызвала бурную реакцию среди автолюбителей и экспертов, так как речь идет о потенциальном расширении модельного ряда одного из самых узнаваемых брендов США.

Сегодня Corvette C8 — это уже не просто спорткар, а целое семейство, включающее пять версий с колоссальным разбросом характеристик. Базовая модель разгоняется до 97 км/ч за 2,9 секунды и выдает 495 лошадиных сил при цене от 70 тысяч долларов. Гибридный E-Ray с полным приводом и мощностью 655 сил ускоряется до сотни за 2,5 секунды. Трековый Z06 с 670 лошадьми лишь незначительно уступает ему в динамике. Флагманский ZR1 развивает 1064 силы, достигает 375 км/ч и разменивает первую сотню за 2,3 секунды. Венчает линейку топовый ZR1X с 1250 лошадиными силами и феноменальным разгоном до 100 км/ч за 1,89 секунды, цена которого стартует с 209 700 долларов. Такая широкая линейка мощностей и ценовых категорий подтверждает, что Corvette уже давно вышел за рамки привычного представления о доступном американском спорткаре.

Слухи о том, что Corvette может стать отдельным суббрендом с расширенной линейкой моделей, ходят уже несколько лет. В частности, обсуждается появление четырехдверного седана и пятидверного внедорожника, которые должны были бы составить конкуренцию таким люксовым кроссоверам, как Aston Martin DBX, Lamborghini Urus и Ferrari Purosangue. Именно эти гипотетические версии и вдохновили AscarissDesign на создание новых рендеров.

Для создания внедорожника художник взял за основу электрический Lotus Eletre. Он добавил ему фирменную переднюю часть Corvette с характерной оптикой, оригинальные элементы на крыльях, новые ручки дверей и массивные диски. Несмотря на попытку стилизовать профиль под Corvette, силуэт автомобиля остался узнаваемо «электровнедорожным», и эта версия не вызвала особого восторга у части поклонников бренда, посчитавших дизайн чужеродным.

Седан, выполненный на базе другой модели Lotus — Emeya, выглядит, по мнению многих, более интересно и гармонично. Узнаваемая передняя часть Corvette, переработанные боковые панели и уникальные колесные диски органично вписались в новый форм-фактор. Оба рендера, по замыслу автора, являются попыткой адаптировать спортивную ДНК Corvette к новым типам кузова, стараясь сохранить индивидуальность бренда.

Подобные дизайнерские эксперименты и слухи о расширении модельного ряда не редкость в автопроме и часто подогревают интерес к легендарным моделям, заставляя вновь обсуждать их прошлое, настоящее и будущее

Появление подобных рендеров подогревает интерес к теме: действительно ли General Motors готова рискнуть и вывести Corvette за пределы привычного сегмента? Пока подтверждений нет, но обсуждения в профессиональном сообществе не утихает. Одни считают, что расширение цепочки может привлечь новую аудиторию и укрепить позиции бренда, другие опасаются, что это приведет к размыванию классического имиджа. В любом случае цифровые эксперименты уже стали поводом для жарких дискуссий и, возможно, дадут толчок к реальным переменам в стратегии Chevrolet.