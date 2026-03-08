Рендеры Corvette SUV и седана вызвали споры — что ждет культовую модель дальше

8 марта 2026, 18:22
Цифровые версии Chevrolet Corvette: художник показал внедорожник и седан
Цифровые версии Chevrolet Corvette: художник показал внедорожник и седан
Независимый дизайнер представил цифровые изображения Chevrolet Corvette в кузовах SUV и седан, что вызвало бурную реакцию среди поклонников марки. Обсуждается возможность расширения линейки Corvette, а эксперты спорят о перспективах таких моделей на рынке. Почему этот шаг может изменить восприятие легендарного спорткара - в нашем материале.
В автомобильном мире не утихают споры о будущем легендарного Chevrolet Corvette. Недавно независимый дизайнер под псевдонимом AscarissDesign представил серию рендеров, на которых культовая модель предстала в совершенно непривычных кузовах — в виде внедорожника и седана. Публикация мгновенно вызвала бурную реакцию среди автолюбителей и экспертов, так как речь идет о потенциальном расширении модельного ряда одного из самых узнаваемых брендов США.
Сегодня Corvette C8 — это уже не просто спорткар, а целое семейство, включающее пять версий с колоссальным разбросом характеристик. Базовая модель разгоняется до 97 км/ч за 2,9 секунды и выдает 495 лошадиных сил при цене от 70 тысяч долларов. Гибридный E-Ray с полным приводом и мощностью 655 сил ускоряется до сотни за 2,5 секунды. Трековый Z06 с 670 лошадьми лишь незначительно уступает ему в динамике. Флагманский ZR1 развивает 1064 силы, достигает 375 км/ч и разменивает первую сотню за 2,3 секунды. Венчает линейку топовый ZR1X с 1250 лошадиными силами и феноменальным разгоном до 100 км/ч за 1,89 секунды, цена которого стартует с 209 700 долларов. Такая широкая линейка мощностей и ценовых категорий подтверждает, что Corvette уже давно вышел за рамки привычного представления о доступном американском спорткаре.
Слухи о том, что Corvette может стать отдельным суббрендом с расширенной линейкой моделей, ходят уже несколько лет. В частности, обсуждается появление четырехдверного седана и пятидверного внедорожника, которые должны были бы составить конкуренцию таким люксовым кроссоверам, как Aston Martin DBX, Lamborghini Urus и Ferrari Purosangue. Именно эти гипотетические версии и вдохновили AscarissDesign на создание новых рендеров.
Для создания внедорожника художник взял за основу электрический Lotus Eletre. Он добавил ему фирменную переднюю часть Corvette с характерной оптикой, оригинальные элементы на крыльях, новые ручки дверей и массивные диски. Несмотря на попытку стилизовать профиль под Corvette, силуэт автомобиля остался узнаваемо «электровнедорожным», и эта версия не вызвала особого восторга у части поклонников бренда, посчитавших дизайн чужеродным.
Седан, выполненный на базе другой модели Lotus — Emeya, выглядит, по мнению многих, более интересно и гармонично. Узнаваемая передняя часть Corvette, переработанные боковые панели и уникальные колесные диски органично вписались в новый форм-фактор. Оба рендера, по замыслу автора, являются попыткой адаптировать спортивную ДНК Corvette к новым типам кузова, стараясь сохранить индивидуальность бренда.
Подобные дизайнерские эксперименты и слухи о расширении модельного ряда не редкость в автопроме и часто подогревают интерес к легендарным моделям, заставляя вновь обсуждать их прошлое, настоящее и будущее - подробнее об этом можно узнать в материале о взлете цен на культовые американские автомобили .
Появление подобных рендеров подогревает интерес к теме: действительно ли General Motors готова рискнуть и вывести Corvette за пределы привычного сегмента? Пока подтверждений нет, но обсуждения в профессиональном сообществе не утихает. Одни считают, что расширение цепочки может привлечь новую аудиторию и укрепить позиции бренда, другие опасаются, что это приведет к размыванию классического имиджа. В любом случае цифровые эксперименты уже стали поводом для жарких дискуссий и, возможно, дадут толчок к реальным переменам в стратегии Chevrolet.
Похожие материалы Шевроле
-
05.03.2026, 05:22
Редкая Corvette 1966 года: 37 лет в одних руках и полная трансформация после аварий
Chevrolet Corvette 1966 года, пережившая десятки лет эксплуатации и серьезные повреждения, обрела второе дыхание благодаря своему владельцу - ветерану и пожарному. История восстановления классики, которая может вдохновить многих автолюбителей, раскрывает неожиданные детали и подчеркивает важность бережного отношения к легендарным автомобилям.Читать далее
-
03.03.2026, 20:40
Chevrolet Corvette ZR1X может оказаться вне закона на дрэг-стрипах США из-за рекордной скорости
Chevrolet Corvette ZR1X устанавливает новые стандарты для американских спорткаров, вызывая вопросы у экспертов и организаторов гонок. Его динамика настолько впечатляющая, что может привести к пересмотру регламентов. Почему этот автомобиль стал предметом споров - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.03.2026, 17:33
Редкий Chevrolet Corvette C5 2000 года с одним владельцем ушел с молотка за 14 700 долларов
На онлайн-аукционе был продан Chevrolet Corvette C5 2000 года с пробегом 51 600 миль и чистой историей владения. Автомобиль выделяется заводским LS1 V8, рядом доработок и редкой комплектацией. Почему такие машины становятся все более востребованными - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.03.2026, 19:31
Chevrolet Corvette Z06 2023 года не нашли покупателя за $95 000: дилер не уступил
Редкий Chevrolet Corvette Z06 2023 года с минимальным пробегом и эксклюзивной комплектацией не ушел с аукциона за $95 000. Дилер из Массачусетса отказался снижать цену, несмотря на изменившиеся тенденции на рынке. Эта ситуация отражает новые реалии для владельцев и покупателей спорткаров.Читать далее
-
25.02.2026, 11:21
Corvette Z06 2009 года в стиле C2: необычный проект с оранжевым каркасом
Stripped Down Street Rods снова удивили автолюбителей, создав уникальный гибрид Corvette Z06 2009 года и классического C2. Необычный оранжевый каркас вызвал споры среди экспертов и поклонников. Почему этот проект обсуждают все - в нашем материале.Читать далее
-
25.02.2026, 09:36
Сравнение Corvette Stingray и BMW M3: кто оказался быстрее на североамериканской трассе
Соперничество Chevrolet Corvette Stingray и BMW M3 вновь вышло на первый план: оба автомобиля встретились на трассе севернее границы США. Почему этот заезд вызвал столько обсуждений среди автолюбителей и что он говорит о современных тенденциях в мире спортивных машин - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.02.2026, 04:59
Chevrolet Corvette Z06 2025 года ушел с молотка на $34 000 дешевле рекомендованной цены
На аукционе был продан почти новый Chevrolet Corvette Z06 2LZ 2025 года с пробегом всего 4300 миль. Яркий красный кузов, кожаный салон и редкая комплектация не помешали машине уйти за сумму, значительно ниже рыночной.Читать далее
-
02.02.2026, 12:52
Владелец Chevrolet Corvette E-Ray отказался продавать авто дешевле MSRP на онлайн-аукционе
Chevrolet Corvette E-Ray 2025 года в версии кабриолет не ушел с молотка на аукционе в США - владелец не согласился на предложение в 92 тысячи долларов, хотя это ниже рекомендованной цены. Ситуация отражает новые тенденции на рынке спортивных автомобилей.Читать далее
-
29.01.2026, 19:40
Пять серийных автомобилей с ДВС, преодолевающих четверть мили менее чем за 10 секунд
В эпоху электромобилей найти серийный автомобиль с ДВС, способный пройти четверть мили менее чем за 10 секунд, становится настоящей редкостью. Мы собрали пятерку уникальных машин, которые даже в заводской комплектации демонстрируют невероятную динамику. Почему такие авто исчезают с рынка и что это значит для автолюбителей - разбираемся в материале.Читать далее
-
27.01.2026, 12:12
Chevrolet Corvette Stingray 2022: тюнинг, пробег и спорная цена на вторичке
Chevrolet Corvette Stingray 2022 года с серьезными доработками и пробегом почти 35 000 км выставили на аукцион, но владелец не согласился на максимальную ставку в 61 000 долларов. В чем особенности этой машины и почему ее цена вызывает споры - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Шевроле
-
05.03.2026, 05:22
Редкая Corvette 1966 года: 37 лет в одних руках и полная трансформация после аварий
Chevrolet Corvette 1966 года, пережившая десятки лет эксплуатации и серьезные повреждения, обрела второе дыхание благодаря своему владельцу - ветерану и пожарному. История восстановления классики, которая может вдохновить многих автолюбителей, раскрывает неожиданные детали и подчеркивает важность бережного отношения к легендарным автомобилям.Читать далее
-
03.03.2026, 20:40
Chevrolet Corvette ZR1X может оказаться вне закона на дрэг-стрипах США из-за рекордной скорости
Chevrolet Corvette ZR1X устанавливает новые стандарты для американских спорткаров, вызывая вопросы у экспертов и организаторов гонок. Его динамика настолько впечатляющая, что может привести к пересмотру регламентов. Почему этот автомобиль стал предметом споров - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.03.2026, 17:33
Редкий Chevrolet Corvette C5 2000 года с одним владельцем ушел с молотка за 14 700 долларов
На онлайн-аукционе был продан Chevrolet Corvette C5 2000 года с пробегом 51 600 миль и чистой историей владения. Автомобиль выделяется заводским LS1 V8, рядом доработок и редкой комплектацией. Почему такие машины становятся все более востребованными - разбираемся в деталях.Читать далее
-
01.03.2026, 19:31
Chevrolet Corvette Z06 2023 года не нашли покупателя за $95 000: дилер не уступил
Редкий Chevrolet Corvette Z06 2023 года с минимальным пробегом и эксклюзивной комплектацией не ушел с аукциона за $95 000. Дилер из Массачусетса отказался снижать цену, несмотря на изменившиеся тенденции на рынке. Эта ситуация отражает новые реалии для владельцев и покупателей спорткаров.Читать далее
-
25.02.2026, 11:21
Corvette Z06 2009 года в стиле C2: необычный проект с оранжевым каркасом
Stripped Down Street Rods снова удивили автолюбителей, создав уникальный гибрид Corvette Z06 2009 года и классического C2. Необычный оранжевый каркас вызвал споры среди экспертов и поклонников. Почему этот проект обсуждают все - в нашем материале.Читать далее
-
25.02.2026, 09:36
Сравнение Corvette Stingray и BMW M3: кто оказался быстрее на североамериканской трассе
Соперничество Chevrolet Corvette Stingray и BMW M3 вновь вышло на первый план: оба автомобиля встретились на трассе севернее границы США. Почему этот заезд вызвал столько обсуждений среди автолюбителей и что он говорит о современных тенденциях в мире спортивных машин - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.02.2026, 04:59
Chevrolet Corvette Z06 2025 года ушел с молотка на $34 000 дешевле рекомендованной цены
На аукционе был продан почти новый Chevrolet Corvette Z06 2LZ 2025 года с пробегом всего 4300 миль. Яркий красный кузов, кожаный салон и редкая комплектация не помешали машине уйти за сумму, значительно ниже рыночной.Читать далее
-
02.02.2026, 12:52
Владелец Chevrolet Corvette E-Ray отказался продавать авто дешевле MSRP на онлайн-аукционе
Chevrolet Corvette E-Ray 2025 года в версии кабриолет не ушел с молотка на аукционе в США - владелец не согласился на предложение в 92 тысячи долларов, хотя это ниже рекомендованной цены. Ситуация отражает новые тенденции на рынке спортивных автомобилей.Читать далее
-
29.01.2026, 19:40
Пять серийных автомобилей с ДВС, преодолевающих четверть мили менее чем за 10 секунд
В эпоху электромобилей найти серийный автомобиль с ДВС, способный пройти четверть мили менее чем за 10 секунд, становится настоящей редкостью. Мы собрали пятерку уникальных машин, которые даже в заводской комплектации демонстрируют невероятную динамику. Почему такие авто исчезают с рынка и что это значит для автолюбителей - разбираемся в материале.Читать далее
-
27.01.2026, 12:12
Chevrolet Corvette Stingray 2022: тюнинг, пробег и спорная цена на вторичке
Chevrolet Corvette Stingray 2022 года с серьезными доработками и пробегом почти 35 000 км выставили на аукцион, но владелец не согласился на максимальную ставку в 61 000 долларов. В чем особенности этой машины и почему ее цена вызывает споры - разбираемся в деталях.Читать далее