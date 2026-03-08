Рендеры Corvette SUV и седана вызвали споры — что ждет культовую модель дальше

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 марта 2026, 18:22

Цифровые версии Chevrolet Corvette: художник показал внедорожник и седан

Цифровые версии Chevrolet Corvette: художник показал внедорожник и седан

Рендеры Corvette SUV и седана вызвали споры — что ждет культовую модель дальше

Цифровые версии Chevrolet Corvette: художник показал внедорожник и седан

Независимый дизайнер представил цифровые изображения Chevrolet Corvette в кузовах SUV и седан, что вызвало бурную реакцию среди поклонников марки. Обсуждается возможность расширения линейки Corvette, а эксперты спорят о перспективах таких моделей на рынке. Почему этот шаг может изменить восприятие легендарного спорткара - в нашем материале.

Независимый дизайнер представил цифровые изображения Chevrolet Corvette в кузовах SUV и седан, что вызвало бурную реакцию среди поклонников марки. Обсуждается возможность расширения линейки Corvette, а эксперты спорят о перспективах таких моделей на рынке. Почему этот шаг может изменить восприятие легендарного спорткара - в нашем материале.

В автомобильном мире не утихают споры о будущем легендарного Chevrolet Corvette. Недавно независимый дизайнер под псевдонимом AscarissDesign представил серию рендеров, на которых культовая модель предстала в совершенно непривычных кузовах — в виде внедорожника и седана. Публикация мгновенно вызвала бурную реакцию среди автолюбителей и экспертов, так как речь идет о потенциальном расширении модельного ряда одного из самых узнаваемых брендов США.

Сегодня Corvette C8 — это уже не просто спорткар, а целое семейство, включающее пять версий с колоссальным разбросом характеристик. Базовая модель разгоняется до 97 км/ч за 2,9 секунды и выдает 495 лошадиных сил при цене от 70 тысяч долларов. Гибридный E-Ray с полным приводом и мощностью 655 сил ускоряется до сотни за 2,5 секунды. Трековый Z06 с 670 лошадьми лишь незначительно уступает ему в динамике. Флагманский ZR1 развивает 1064 силы, достигает 375 км/ч и разменивает первую сотню за 2,3 секунды. Венчает линейку топовый ZR1X с 1250 лошадиными силами и феноменальным разгоном до 100 км/ч за 1,89 секунды, цена которого стартует с 209 700 долларов. Такая широкая линейка мощностей и ценовых категорий подтверждает, что Corvette уже давно вышел за рамки привычного представления о доступном американском спорткаре.

Слухи о том, что Corvette может стать отдельным суббрендом с расширенной линейкой моделей, ходят уже несколько лет. В частности, обсуждается появление четырехдверного седана и пятидверного внедорожника, которые должны были бы составить конкуренцию таким люксовым кроссоверам, как Aston Martin DBX, Lamborghini Urus и Ferrari Purosangue. Именно эти гипотетические версии и вдохновили AscarissDesign на создание новых рендеров.

Для создания внедорожника художник взял за основу электрический Lotus Eletre. Он добавил ему фирменную переднюю часть Corvette с характерной оптикой, оригинальные элементы на крыльях, новые ручки дверей и массивные диски. Несмотря на попытку стилизовать профиль под Corvette, силуэт автомобиля остался узнаваемо «электровнедорожным», и эта версия не вызвала особого восторга у части поклонников бренда, посчитавших дизайн чужеродным.

Седан, выполненный на базе другой модели Lotus — Emeya, выглядит, по мнению многих, более интересно и гармонично. Узнаваемая передняя часть Corvette, переработанные боковые панели и уникальные колесные диски органично вписались в новый форм-фактор. Оба рендера, по замыслу автора, являются попыткой адаптировать спортивную ДНК Corvette к новым типам кузова, стараясь сохранить индивидуальность бренда.

Подобные дизайнерские эксперименты и слухи о расширении модельного ряда не редкость в автопроме и часто подогревают интерес к легендарным моделям, заставляя вновь обсуждать их прошлое, настоящее и будущее - подробнее об этом можно узнать в материале о взлете цен на культовые американские автомобили .

Появление подобных рендеров подогревает интерес к теме: действительно ли General Motors готова рискнуть и вывести Corvette за пределы привычного сегмента? Пока подтверждений нет, но обсуждения в профессиональном сообществе не утихает. Одни считают, что расширение цепочки может привлечь новую аудиторию и укрепить позиции бренда, другие опасаются, что это приведет к размыванию классического имиджа. В любом случае цифровые эксперименты уже стали поводом для жарких дискуссий и, возможно, дадут толчок к реальным переменам в стратегии Chevrolet.

Упомянутые модели: Chevrolet Corvette (от 6 200 000 Р)
Упомянутые марки: Chevrolet
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Шевроле

Похожие материалы Шевроле

«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
GAC S7: новый гибридный кроссовер для России с уникальными технологиями и расходом 7 л
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Благовещенск Воронеж Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться