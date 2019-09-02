2 сентября 2019, 14:22
Цимбалинский путепровод реконструируют
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Руководители РЖД и Санкт-Петербурга договорились о реконструкции Цимбалинского моста. Путепровод переходит в собственность города, а проезжую часть расширят до четырех полос.
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Цимбалинский мост был возведен более 100 лет назад. Сейчас это одно из самых старых сооружений подобного рода в Санкт-Петербурге. Путепровод соединяет улицу Белы Куна во Фрунзенском районе и улицу Цимбалина в Невском районе. В 2018 году его частично закрыли на ремонт. В ходе работ возник спор между властями Петербурга и руководством РЖД о юридической принадлежности объекта, в результате сроки ремонта были продлены на неопределенное время.
Сейчас сторонам удалось прийти к соглашению. В соответствии с подписанным документом, путепровод переходит в собственность Петербурга. В результате реконструкции движение транспорта будет организовано по четырем полосам. Кроме того, будет обеспечена возможность укладки III и IV главных железнодорожных путей на линии Санкт-Петербург – Колпино для увеличения ее пропускной способности. Подготовку проектной документации по реконструкции профинансирует ОАО «РЖД». Работы планируют завершить через три года. Общий объем инвестиций составит 4,5 млрд рублей.
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