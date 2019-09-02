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2 сентября 2019, 14:22

Цимбалинский путепровод реконструируют

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Руководители РЖД и Санкт-Петербурга договорились о реконструкции Цимбалинского моста. Путепровод переходит в собственность города, а проезжую часть расширят до четырех полос.
Цимбалинский путепровод реконструируют

 

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Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве при реконструкции Цимбалинского путепровода. По окончании работ улучшится не только пропускная способность автомобильной части, но и будут построены дополнительные железнодорожные пути для движения скоростных и пригородных поездов, сообщает портал РЖД-Партнер.

Цимбалинский мост был возведен более 100 лет назад. Сейчас это одно из самых старых сооружений подобного рода в Санкт-Петербурге. Путепровод соединяет улицу Белы Куна во Фрунзенском районе и улицу Цимбалина в Невском районе. В 2018 году его частично закрыли на ремонт. В ходе работ возник спор между властями Петербурга и руководством РЖД о юридической принадлежности объекта, в результате сроки ремонта были продлены на неопределенное время.

Сейчас сторонам удалось прийти к соглашению. В соответствии с подписанным документом, путепровод переходит в собственность Петербурга. В результате реконструкции движение транспорта будет организовано по четырем полосам. Кроме того, будет обеспечена возможность укладки III и IV главных железнодорожных путей на линии Санкт-Петербург – Колпино для увеличения ее пропускной способности. Подготовку проектной документации по реконструкции профинансирует ОАО «РЖД». Работы планируют завершить через три года. Общий объем инвестиций составит 4,5 млрд рублей.


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Цимбалинский путепровод реконструируют
{{material_123405}}Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве при реконструкции Цимбалинского путепровода. По окончании работ улучшится не только пропускная способность автомобильной части, но и будут построены дополнительные железнодорожные пути для движения скоростных и пригородных поездов, сообщает портал РЖД-Партнер.Цимбалинский мост был возведен более 100 лет назад. Сейчас это одно из самых старых сооружений подобного рода в Санкт-Петербурге. Путепровод соединяет улицу Белы Куна во Фрунзенском районе и улицу Цимбалина в Невском районе. В 2018 году его частично закрыли на ремонт. В ходе работ возник спор между властями Петербурга и руководством РЖД о юридической принадлежности объекта, в результате сроки ремонта были продлены на неопределенное время.Сейчас сторонам удалось прийти к соглашению. В соответствии с подписанным документом, путепровод переходит в собственность Петербурга. В результате реконструкции движение транспорта будет организовано по четырем полосам. Кроме того, будет обеспечена возможность укладки III и IV главных железнодорожных путей на линии Санкт-Петербург – Колпино для увеличения ее пропускной способности. Подготовку проектной документации по реконструкции профинансирует ОАО «РЖД». Работы планируют завершить через три года. Общий объем инвестиций составит 4,5 млрд рублей.
2019-09-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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