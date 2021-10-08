Citroën представил свой электрический Ami в неожиданной расцветке
Фото: autocar.co.uk
Фото: autocar.co.uk
Фото: autocar.co.uk
Фото: autocar.co.uk
Фото: autocar.co.uk
Фото: autocar.co.uk
Фото: autocar.co.uk
Фото: autocar.co.uk
Электрический квадрицикл Citroën Ami поступит в продажу в Великобритании в следующем году. 14000 клиентов выразили потенциальную заинтересованность в данной модели в первые две недели после того, как французская фирма начала принимать заказы.
Потенциальным клиентам предложили внести возвращаемый депозит в размере 250 фунтов стерлингов через специальный веб-сайт, чтобы зарезервировать свою Ami. Окончательные цены и подробности спецификации еще не объявлены, но, как сообщается, количество бронирований продолжает расти.
Citroën также продемонстрировал возможности персонализации модели, позволяя покупателям добавлять декоративную графику и персонализированные изображения. Шесть графических изображений, созданных Citroën, будут доступны после запуска Ami в Великобритании, включая Jungle, Tutti Frutti, British Globetrotter, Camo, Tribe и Trendy.
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