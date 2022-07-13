Citroën Saxo: кровный брат Peugeot 106
Фото: Citroen
Saxo использовал ту же платформу PSA, что и Peugeot 106, выпускавшийся с 1991 по 2003 годы и с теми же двигателями. В дополнение к базовым моделям Saxo продавался в спортивных версиях Westcoast, VTR и VTS, а также в целой серии специальных ограниченных изданий под названием First, Forte, Scandal, Eastcoast, Desire, Executive и др.
В Японии Saxo назывался Citroën Chanson, так как к тому времени название Saxo уже было зарегистрировано компанией Honda. Малыш Saxo производился в пригороде Парижа (Ольнэ-су-Буа) и в португальском Мангуальде («пятидверки»). Производственная жизнь Citroën Saxo продлилась до 2003 года, когда его заменили машинами Citroën C2 и C3.
Маленький, но моторов много
В период с 1996 по 2000 год базовым двигателем был рядный четырехцилиндровый TU9 объемом 954 куб. см, чья мощность составляла 50 л.с., а крутящий момент был доступен на 74 Нм. Вариант Saxo 1.0i с таким мотором достигал скорости 149 км/ч и разгонялся до «сотни» за 19,1 секунды. Чуть более мощным (60 л.с., 88 Нм) был четырехцилиндровый TU1 объемом 1124 куб. см. Такой автомобиль разгонялся до 162 км/ч, а расход бензина составлял 6,5 л/100 км (на 0,3 л больше, чем у 1.0 I).
С 2000 года он был заменен двигателем TU1 JP того же объема и мощности, но с более высоким крутящим моментом (94 Нм). Понятно, что не ахти какая мощность, но ее было достаточно для городского движения, для которого в основном и предназначался хэтчбек Saxo.
|Citroen Saxo 1.4 SX MT
|1.4 л, 75 л.с
|механика
|0-100 - 12.9 с, 175 км/ч
|3718 x 1595 x 1390 мм
|передний
|Бензин АИ-92
|Все характеристики
Максимальной производительности добился VTS 16V (1.6 i 16V), чей 1,6-литровый 16-клапанный двигатель DOHC имел наивысшую мощность 118 л.с. С таким агрегатом водитель мог рассчитывать на 205 км/ч и 8,7 секунды до «сотни». Для «экономии» Citroën подготовил 1,6-литровый дизель TUD5, который имел мощность 57 л.с. и крутящий момент 95 Нм. Данный автомобиль ехал не быстро – всего 158 км/ч, зато средний расход радовал бережливых водителей - 5,2 литра.
Шасси
Все машины в стандартной комплектации оснащались 5-ступенчатой механической коробкой передач, а с 1997 года, под заказ, - 3-ступенчатым «автоматом» (для моделей 1.4 VTS и 1.6 i). Модели с АКПП назывались Saxo Automatic поставлялись до марта 2002 года.
3-дверный и 5-дверный хэтчбеки
Задняя дверь поднималась вместе с задним стеклом, на котором присутствовал стеклоочиститель. Нижняя кромка двери доходила до пластикового бампера, так что уровень загрузки в багажник был не слишком высок. Объем багажного отделения - 280 литров, что на пару литров больше, чем у Skoda Felicia. После складывания раздельных задних сидений объем багажного отделения автоматически увеличивался до 953 литров. Размеры обеих версий были идентичны: 3718x1595x1379 мм, величина колесной базы – 2385 мм. Масса автомобиля разнилась, в зависимости от используемого мотора, - от 805 до 930 кг. Размерность шин – 165/70 R13 – 185/55 R14.
Легкая модернизация
В сентябре 1999 года Saxo подвергся модернизации, которая, в основном, коснулась носовой части - появились более крупные и «энерговооруженные» фары, а также более выраженная решетка радиатора с более крупной эмблемой бренда. Для 1,1-литрового двигателя стал доступен многоточечный впрыск топлива.
«Электричка»
Автомобиль имел чуть большую, нежели у машин с ДВС, снаряженную массу (1085 кг) и потреблял 18 кВт/ч энергии на 100 км пути. Тираж выпущенных электрических Citroëns Saxo и AX был невелик - около 2800 штук.
Проходили, знаем
Производство Citroën Saxo было прекращено в сентябре 2003 года, при этом сразу началось производство нового трехдверного Citroën C2. Покупатель уже чувствовал смену поколений, в результате чего под конец жизни спрос на Saxo стал падать. Так, в 2001 году было выпущено на 46 500 машин меньше, чем голом ранее. Примерно за 7 лет было выпущено более 1,65 млн 3- и 5-дверных версий.
Машина даже успела попасть в официальную продажу на территории России, поэтому поклонник марки ее должны помнить. На подержанном рынке предложений немного. Запрашиваемые цены укладываются в диапазон от 200 000 до 300 000 тыс. рублей. Есть и более дешевые Saxo за 45 000 – 50 000 рублей, но это битые экземпляры.
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