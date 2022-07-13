Citroën Saxo: кровный брат Peugeot 106

Saxo использовал ту же платформу PSA, что и Peugeot 106, выпускавшийся с 1991 по 2003 годы и с теми же двигателями. В дополнение к базовым моделям Saxo продавался в спортивных версиях Westcoast, VTR и VTS, а также в целой серии специальных ограниченных изданий под названием First, Forte, Scandal, Eastcoast, Desire, Executive и др.

В Японии Saxo назывался Citroën Chanson, так как к тому времени название Saxo уже было зарегистрировано компанией Honda. Малыш Saxo производился в пригороде Парижа (Ольнэ-су-Буа) и в португальском Мангуальде («пятидверки»). Производственная жизнь Citroën Saxo продлилась до 2003 года, когда его заменили машинами Citroën C2 и C3.

Маленький, но моторов много

Все используемые четырехцилиндровые двигатели принадлежали к серии PSA TU и были продолжением серии PSA X, используемой в моделях Citroën Visa, Peugeot 104 и Peugeot 205. Агрегаты имели впрысковую систему подачи топлива.

В период с 1996 по 2000 год базовым двигателем был рядный четырехцилиндровый TU9 объемом 954 куб. см, чья мощность составляла 50 л.с., а крутящий момент был доступен на 74 Нм. Вариант Saxo 1.0i с таким мотором достигал скорости 149 км/ч и разгонялся до «сотни» за 19,1 секунды. Чуть более мощным (60 л.с., 88 Нм) был четырехцилиндровый TU1 объемом 1124 куб. см. Такой автомобиль разгонялся до 162 км/ч, а расход бензина составлял 6,5 л/100 км (на 0,3 л больше, чем у 1.0 I).

С 2000 года он был заменен двигателем TU1 JP того же объема и мощности, но с более высоким крутящим моментом (94 Нм). Понятно, что не ахти какая мощность, но ее было достаточно для городского движения, для которого в основном и предназначался хэтчбек Saxo.

Citroen Saxo 1.4 SX MT 1.4 л, 75 л.с механика 0-100 - 12.9 с, 175 км/ч 3718 x 1595 x 1390 мм передний Бензин АИ-92 Все характеристики

Зато спортивными амбициями был наделен Citroën Saxo VTS, где-то также называемый Westcoast, а позже Furio. Его 8-клапанный 75-сильный (113 Нм) мотор TU3 JP объемом 1361 куб. развивал 175 км/ч, а для разгона до 100 км/ч требовалось 12,8 секунды. Вариант Citroën Saxo VTR (или 1.6i) имел под капотом 8-клапанный 88-сильный двигатель TU5 JP объемом 1587 куб. см. Потолок его скорости - 185 км/ч, разгона с 0 до 100 км/ч - 11,6 секунды. В сентябре 2000 года мощность была увеличена до 98 л.с., а скорость увеличилась до 193 км/ч.

Максимальной производительности добился VTS 16V (1.6 i 16V), чей 1,6-литровый 16-клапанный двигатель DOHC имел наивысшую мощность 118 л.с. С таким агрегатом водитель мог рассчитывать на 205 км/ч и 8,7 секунды до «сотни». Для «экономии» Citroën подготовил 1,6-литровый дизель TUD5, который имел мощность 57 л.с. и крутящий момент 95 Нм. Данный автомобиль ехал не быстро – всего 158 км/ч, зато средний расход радовал бережливых водителей - 5,2 литра.

Шасси

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У Citroën Saxo было шасси, идентичное Peugeot 106. Спереди использовались стойки McPherson с нижними поперечными рычагами и спиральными пружинами, сзади – независимая торсионная схема со стабилизатором. И спереди, и сзади - телескопические амортизаторы. Передние вентилируемые дисковые тормоза имели диаметр 247 мм, задние были барабанными (для моделей VTR и VTS также использовались дисковые тормоза). Рулевое управление – шестерня-рейка (на базовой версии), шестерня-рейка с усилителем – на всех других модификациях.

Все машины в стандартной комплектации оснащались 5-ступенчатой механической коробкой передач, а с 1997 года, под заказ, - 3-ступенчатым «автоматом» (для моделей 1.4 VTS и 1.6 i). Модели с АКПП назывались Saxo Automatic поставлялись до марта 2002 года.

3-дверный и 5-дверный хэтчбеки

Общие формы кузова разработаны итальянцем Донато Коко, главным дизайнером Citroën, который также известен по моделям Xsara и C1-C4 (с 2005 по 2009 годы работал в Ferrari). Хэтчбеку Saxo придали простые элегантные формы с большими окнами и наклонной носовой частью. Решетка между прямоугольными фарами образовывала две узкие прорези с эмблемой Citroën посередине.

Задняя дверь поднималась вместе с задним стеклом, на котором присутствовал стеклоочиститель. Нижняя кромка двери доходила до пластикового бампера, так что уровень загрузки в багажник был не слишком высок. Объем багажного отделения - 280 литров, что на пару литров больше, чем у Skoda Felicia. После складывания раздельных задних сидений объем багажного отделения автоматически увеличивался до 953 литров. Размеры обеих версий были идентичны: 3718x1595x1379 мм, величина колесной базы – 2385 мм. Масса автомобиля разнилась, в зависимости от используемого мотора, - от 805 до 930 кг. Размерность шин – 165/70 R13 – 185/55 R14.

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Легкая модернизация

Основа рабочего места водителя - приборная панель из жесткого пластика оригинальной формы и выступающей центральной консолью. Перед пассажиром - просторный ящик для мелких предметов. Прямо скажем, неважное оборудование включало в себя подушку безопасности водителя и пиротехнику для натяжения ремней безопасности. За доплату - ABS, кондиционер, усилитель рулевого управления, кассетный проигрыватель, обогрев заднего стекла, тонированные стекла, люк в крыше, электростеклоподъемники дверей, CD-плеер, противотуманные фары, диски из алюминиевого сплава и др. Специальная модель Saxo Open Scandal имела брезентовый верх крыши.

В сентябре 1999 года Saxo подвергся модернизации, которая, в основном, коснулась носовой части - появились более крупные и «энерговооруженные» фары, а также более выраженная решетка радиатора с более крупной эмблемой бренда. Для 1,1-литрового двигателя стал доступен многоточечный впрыск топлива.

«Электричка»

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Как и в случае с AX, компания выпустила версию Citroën Saxo Électrique, оснащенную электродвигателем постоянного тока ZAA мощностью 27 л.с. (20 кВт) и системой рекуперации. Такой автомобиль развивал скорость 91 км/ч, а запас хода на чистой тяге составлял около 120 км. Аккумуляторы Saft напряжением 120 В и зарядной емкостью 100 А/ч располагались в моторном отсеке и на полу, поэтому не ограничивали внутреннее пространство.

Автомобиль имел чуть большую, нежели у машин с ДВС, снаряженную массу (1085 кг) и потреблял 18 кВт/ч энергии на 100 км пути. Тираж выпущенных электрических Citroëns Saxo и AX был невелик - около 2800 штук.

Проходили, знаем

Производство Citroën Saxo было прекращено в сентябре 2003 года, при этом сразу началось производство нового трехдверного Citroën C2. Покупатель уже чувствовал смену поколений, в результате чего под конец жизни спрос на Saxo стал падать. Так, в 2001 году было выпущено на 46 500 машин меньше, чем голом ранее. Примерно за 7 лет было выпущено более 1,65 млн 3- и 5-дверных версий.

Машина даже успела попасть в официальную продажу на территории России, поэтому поклонник марки ее должны помнить. На подержанном рынке предложений немного. Запрашиваемые цены укладываются в диапазон от 200 000 до 300 000 тыс. рублей. Есть и более дешевые Saxo за 45 000 – 50 000 рублей, но это битые экземпляры.

Упомянутые модели: Citroen Saxo

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