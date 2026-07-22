Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

22 июля 2026, 10:43

Citroen 2CV и Dyane: как ретро-иконы могут изменить сегмент электромобилей

Citroen 2CV и Dyane: как ретро-иконы могут изменить сегмент электромобилей

Премиум вместо простоты: независимые дизайнеры показали, какими могли бы быть культовые Citroen 2CV и Dyane в 21 веке

Citroen 2CV и Dyane: как ретро-иконы могут изменить сегмент электромобилей

Citroen готовит возвращение легендарных 2CV и Dyane, но теперь в премиальном и современном исполнении. Это может изменить подход к доступным электромобилям и повлиять на конкуренцию с Renault и Ford. Почему этот шаг важен для рынка - в нашем материале.

Citroen готовит возвращение легендарных 2CV и Dyane, но теперь в премиальном и современном исполнении. Это может изменить подход к доступным электромобилям и повлиять на конкуренцию с Renault и Ford. Почему этот шаг важен для рынка - в нашем материале.

Возвращение культовых моделей Citroen 2CV и Dyane в новом облике стало одной из самых обсуждаемых тем среди поклонников ретро-автомобилей и экспертов рынка. На фоне тенденции к переосмыслению классики, уже реализованной в Ford Bronco и Toyota Land Cruiser 250, французский бренд решил не просто вспомнить прошлое, а предложить свежий взгляд на доступные электромобили.

Citroen 2CV, впервые представленный в 1948 году, был символом послевоенной Франции и стал настоящей иконой благодаря простоте, надёжности и низкой стоимости обслуживания. Его задачей было заменить лошадь и телегу для простых семей и фермеров. Однако современные рендеры от студии «mike.g.concepts» под руководством Майка Дж. представляют собой нечто иное: вместо акцента на доступности — ставка на премиальный ретро-модерн с роскошью и высокими технологиями.

Виртуальный проект не ограничивается только 2CV. Майк Г. считает, что настало время вспомнить и о Citroen Dyane — более современной и практичной версии, выпускавшейся с 1967 по 1983 год. Dyane отличалась от 2CV наличием задних дверей и чуть более современным обликом, который делал её конкурентом Renault 4. В нынешнем прочтении Dyane может стать основным соперником Renault 4 E-Tech, но с упором на светотехнику и лаконичный премиум, а не на кроссоверную универсальность.

Визуально концепты сохраняют узнаваемые пропорции и силуэт, но получают современные детали: камеры вместо зеркал, скрытые ручки дверей, светодиодную оптику и минималистичный интерьер с соответствующими материалами. Подобный подход может привлечь новую аудиторию, которая ценит стиль и индивидуальность, но не готова жертвовать комфортом и технологиями.

Интересно, что Citroen официально рассматривает возвращение 2CV в электрическом формате, запланировав премьеру на Парижском автосалоне в 2026 году. Компания Stellantis делает ставку на демократизацию электромобилей, как это было с оригинальной моделью. Однако появление премиальных рендеров от независимых дизайнеров может повлиять на позиционирование бренда и развитие линейки за счёт более дорогих и стильных решений.

Тенденция к переосмыслению классики заметна и у других производителей. Например, цифровая реинкарнация Ford Mustang 1964 года в проекте Metalbox также вызвала интерес экспертов и автолюбителей, что подтверждает актуальность темы — подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о современных цифровых интерпретациях культовых моделей .

Упомянутые марки: Citroen
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