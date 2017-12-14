14 декабря 2017, 15:29

Citroen C3 Aircross победил в конкурсе Autobest Award 2018

Новый компактный кроссовер Citroen C3 Aircross выиграл главный приз от Autobest в номинации «Самая покупаемая машина в Европе». Автожурналисты из 31 европейской страны делают свой выбор, исходя из 13 критериев, в том числе цены модели, ее дизайна, уровня комфорта и технологической оснащенности, а также сервисных услуг и доступности запчастей в торговых сетях.
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C3 Aircross запустили в производство в октябре этого года. Кроссовер уже получил более 30 тыс. заказов от европейских потребителей. Клиентов привлекает интерьер автомобиля, дополненный возможностью персонализированного дизайна и освещения. Экстерьер может быть представлен в 90 вариантах, а салон можно настроить по 5 разным схемам.

В первой половине 2017 года компания зарегистрировала более 426 тыс. продаж на европейском рынке. Этот показатель побил 6-летний рекорд и на 5,6% превысил прошлогодние результаты. Спустя год после выхода нового C3, с момента глобальной премьеры которого было реализовано более 230 тыс. экземпляров, новый C3 Aircross выведет продажи бренда на более высокий уровень.
Новости Ситроен Ц3 Айркросс

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Очень много "кушает". Если покупать его для работы, то еще более менее выгодно, но для личного пользования не очень по деньгам выходит. За то комфортный и вместительный.
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Выбирал между митсубиси и ситроеном с5. По цене они были приблизительно одинаковы, но перевесило чашу весом дизайн ситроена, который мне визуально больше понравился. Но я понимаю, что на дизайне машина не ограничивается и после пяти лет езды на ней, могу сказать, "экспертное" мнение, которое заключается ...
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Citroen C3 Aircross победил в конкурсе Autobest Award 2018
C3 Aircross запустили в производство в октябре этого года. Кроссовер уже получил более 30 тыс. заказов от европейских потребителей. Клиентов привлекает интерьер автомобиля, дополненный возможностью персонализированного дизайна и освещения. Экстерьер может быть представлен в 90 вариантах, а салон можно настроить по 5 разным схемам. В первой половине 2017 года компания зарегистрировала более 426 тыс. продаж на европейском рынке. Этот показатель побил 6-летний рекорд и на 5,6% превысил прошлогодние результаты. Спустя год после выхода нового C3, с момента глобальной премьеры которого было реализовано более 230 тыс. экземпляров, новый C3 Aircross выведет продажи бренда на более высокий уровень.
2017-12-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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