Citroen C3 Aircross победил в конкурсе Autobest Award 2018
Новый компактный кроссовер Citroen C3 Aircross выиграл главный приз от Autobest в номинации «Самая покупаемая машина в Европе». Автожурналисты из 31 европейской страны делают свой выбор, исходя из 13 критериев, в том числе цены модели, ее дизайна, уровня комфорта и технологической оснащенности, а также сервисных услуг и доступности запчастей в торговых сетях.
C3 Aircross запустили в производство в октябре этого года. Кроссовер уже получил более 30 тыс. заказов от европейских потребителей. Клиентов привлекает интерьер автомобиля, дополненный возможностью персонализированного дизайна и освещения. Экстерьер может быть представлен в 90 вариантах, а салон можно настроить по 5 разным схемам.
В первой половине 2017 года компания зарегистрировала более 426 тыс. продаж на европейском рынке. Этот показатель побил 6-летний рекорд и на 5,6% превысил прошлогодние результаты. Спустя год после выхода нового C3, с момента глобальной премьеры которого было реализовано более 230 тыс. экземпляров, новый C3 Aircross выведет продажи бренда на более высокий уровень.
В первой половине 2017 года компания зарегистрировала более 426 тыс. продаж на европейском рынке. Этот показатель побил 6-летний рекорд и на 5,6% превысил прошлогодние результаты. Спустя год после выхода нового C3, с момента глобальной премьеры которого было реализовано более 230 тыс. экземпляров, новый C3 Aircross выведет продажи бренда на более высокий уровень.
Читайте по теме
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Проверяем, как протекают продажи Citroen C4 Sedan
02.07.2017, 23:25
ТОП-5 главных июньских новинок рынка
07.06.2017, 22:23
Обзор рынка минивэнов: что в сухом остатке?
04.12.2016, 22:08
Citroen Campster переезжает дорогу «Калифорнии»
29.08.2016, 08:43
Citroen XM: вспоминая граненого оригинала
24.08.2016, 07:44
Читайте по теме
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Проверяем, как протекают продажи Citroen C4 Sedan
02.07.2017, 23:25
ТОП-5 главных июньских новинок рынка
07.06.2017, 22:23
Обзор рынка минивэнов: что в сухом остатке?
04.12.2016, 22:08
Citroen Campster переезжает дорогу «Калифорнии»
29.08.2016, 08:43
Citroen XM: вспоминая граненого оригинала
24.08.2016, 07:44
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| Кому: Елена А у вас случайно не 1.4hdi? Не думаю, что сигнализация виновата. Здесь больше похожу на проблемы с топливной системой. Конкретнее либо регулятор давления топлива либо датчик топливного насоса, выдает неправильные данные и машина глохнет, либо сам насос. В общем вначале обратите внимание ...
Очень много "кушает". Если покупать его для работы, то еще более менее выгодно, но для личного пользования не очень по деньгам выходит. За то комфортный и вместительный.
Выбирал между митсубиси и ситроеном с5. По цене они были приблизительно одинаковы, но перевесило чашу весом дизайн ситроена, который мне визуально больше понравился. Но я понимаю, что на дизайне машина не ограничивается и после пяти лет езды на ней, могу сказать, "экспертное" мнение, которое заключается ...
Интересные разделы
АвтоМосква Citroen Автомудрость Citroen АвтоПитер Citroen Дизайн и тюнинг Citroen Новинки и концепт кары Citroen Новости и акции автосалонов Citroen Автосалоны и дилеры марки Citroen Аренда и прокат авто марки Citroen Автоклубы и форумы автозавчастей марки Citroen Автосервисы и магазины автозапчастей марки Citroen
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное