10 января 2018, 17:19

Citroen C3 Aircross приедет в Россию

В первом квартале 2018 года в России начнутся продажи нового компактного кроссовера Citroen С3 Aircross. Автомобиль является самым просторным кроссовером в своем сегменте, который предлагает широкие возможности персонализации благодаря 90 цветовым комбинациям в отделке экстерьера и 5 вариантам отделки салона.
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В основе модели лежит представленный в 2017 году на Женевском автосалоне концепт-кар C-Aircross. Передняя часть нового C3 Aircross с 2-уровневой оптикой полностью соответствует нынешней стилистике бренда. Задние фонари с эффектом 3D говорят о родстве с концептом. Фонари украшены глянцевыми вставками черного цвета, которые перекликаются с 2-цветной монограммой «C3 Aircross» и такими же глянцевыми черными шевронами на двери багажника.

Citroen C3 Aircross
Каждый владелец может адаптировать цветовые решения согласно своим предпочтениям, выбрав цвет крыши и воспользовавшись пакетным предложением окраски элементов кузова Pack Color. Он включает в себя контрастную цветовую отделку багажных дуг на крыше, боковых стекол, корпусов зеркал заднего вида, окантовки фар и цветных декоративных вставках колесных дисков. В итоге C3 Aircross может предложить 90 различных цветовых вариантов оформления кузова.

В салоне независимые секции сиденья второго ряда регулируются продольно, а также по углу наклона спинки. Благодаря различным вариантам складывания сидений второго ряда, а также складывающейся вперед спинке переднего пассажирского сиденья в салоне возможно разместить предметы длиной до 2,40 м. При необходимости пол багажного отделения можно разместить на одном из 2 уровней. Объем багажного отделения составляет от 410 до 520 литров.

Кроссовер C3 Aircross длиной 4,15 м, обладает всеми характеристиками автомобилей сегмента SUV. Он имеет увеличенный дорожный просвет, высокую посадку водителя, защитные накладки переднего и заднего бамперов, увеличенные колеса и расширители.

Новинки и концепт кары Ситроен Ц3 Айркросс

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Citroen C3 Aircross приедет в Россию
В основе модели лежит представленный в 2017 году на Женевском автосалоне концепт-кар C-Aircross. Передняя часть нового C3 Aircross с 2-уровневой оптикой полностью соответствует нынешней стилистике бренда. Задние фонари с эффектом 3D говорят о родстве с концептом. Фонари украшены глянцевыми вставками черного цвета, которые перекликаются с 2-цветной монограммой «C3 Aircross» и такими же глянцевыми черными шевронами на двери багажника.{{model_6344}} Каждый владелец может адаптировать цветовые решения согласно своим предпочтениям, выбрав цвет крыши и воспользовавшись пакетным предложением окраски элементов кузова Pack Color. Он включает в себя контрастную цветовую отделку багажных дуг на крыше, боковых стекол, корпусов зеркал заднего вида, окантовки фар и цветных декоративных вставках колесных дисков. В итоге C3 Aircross может предложить 90 различных цветовых вариантов оформления кузова.В салоне независимые секции сиденья второго ряда регулируются продольно, а также по углу наклона спинки. Благодаря различным вариантам складывания сидений второго ряда, а также складывающейся вперед спинке переднего пассажирского сиденья в салоне возможно разместить предметы длиной до 2,40 м. При необходимости пол багажного отделения можно разместить на одном из 2 уровней. Объем багажного отделения составляет от 410 до 520 литров. Кроссовер C3 Aircross длиной 4,15 м, обладает всеми характеристиками автомобилей сегмента SUV. Он имеет увеличенный дорожный просвет, высокую посадку водителя, защитные накладки переднего и заднего бамперов, увеличенные колеса и расширители.
2018-01-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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