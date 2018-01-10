Citroen C3 Aircross приедет в Россию
В основе модели лежит представленный в 2017 году на Женевском автосалоне концепт-кар C-Aircross. Передняя часть нового C3 Aircross с 2-уровневой оптикой полностью соответствует нынешней стилистике бренда. Задние фонари с эффектом 3D говорят о родстве с концептом. Фонари украшены глянцевыми вставками черного цвета, которые перекликаются с 2-цветной монограммой «C3 Aircross» и такими же глянцевыми черными шевронами на двери багажника.
В салоне независимые секции сиденья второго ряда регулируются продольно, а также по углу наклона спинки. Благодаря различным вариантам складывания сидений второго ряда, а также складывающейся вперед спинке переднего пассажирского сиденья в салоне возможно разместить предметы длиной до 2,40 м. При необходимости пол багажного отделения можно разместить на одном из 2 уровней. Объем багажного отделения составляет от 410 до 520 литров.
Кроссовер C3 Aircross длиной 4,15 м, обладает всеми характеристиками автомобилей сегмента SUV. Он имеет увеличенный дорожный просвет, высокую посадку водителя, защитные накладки переднего и заднего бамперов, увеличенные колеса и расширители.
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