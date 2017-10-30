30 октября 2017, 15:21

Citroen C4 Cactus займет место хэтчбека С4

На заводе Citroen в ближайшее время завершится выпуск хэтчбека С4. Такое решение французский автопроизводитель принял в связи с запуском обновленного C4 Cactus.
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Citroen C4 Cactus
Выпускается с 2014 г.
После рестайлинга «Кактус» стали позиционировать в качестве хэтчбека, а не кроссовера. Большие части мягких панелей Airbump, установленные по периметру кузова, практически исчезли. Они остались лишь на порогах. Главное новшество в модели – подвеска с парой гидравлических ограничителей в двухтрубных амортизаторах. Особая технология позволяет замедлить перемещение и избавить от резких остановок.

За комфортное и безопасное движение пассажиров «Кактуса» отвечают 12 электронных помощников и систем безопасности. В их числе - функция слежения за рядностью движения, система мониторинга мертвых зон боковых зеркал, функция распознавания дорожных знаков и система экстренного торможения.

Под капотом машины находится 1,2-литровый двигатель с тремя цилиндрами, мощность которого составляет 130 л. с. В качестве трансмиссии выступает исключительно «механика». Также моторная гамма хэтча включает в себя 81- и 110-сильный бензиновые двигатели и дизель с отдачей 100 сил. Чуть позже на рынок выйдет модификация с дизельным агрегатом на 120 л. с.

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Citroen C4 Cactus займет место хэтчбека С4
{{model_6154}} После рестайлинга «Кактус» стали позиционировать в качестве хэтчбека, а не кроссовера. Большие части мягких панелей Airbump, установленные по периметру кузова, практически исчезли. Они остались лишь на порогах. Главное новшество в модели – подвеска с парой гидравлических ограничителей в двухтрубных амортизаторах. Особая технология позволяет замедлить перемещение и избавить от резких остановок.За комфортное и безопасное движение пассажиров «Кактуса» отвечают 12 электронных помощников и систем безопасности. В их числе - функция слежения за рядностью движения, система мониторинга мертвых зон боковых зеркал, функция распознавания дорожных знаков и система экстренного торможения.Под капотом машины находится 1,2-литровый двигатель с тремя цилиндрами, мощность которого составляет 130 л. с. В качестве трансмиссии выступает исключительно «механика». Также моторная гамма хэтча включает в себя 81- и 110-сильный бензиновые двигатели и дизель с отдачей 100 сил. Чуть позже на рынок выйдет модификация с дизельным агрегатом на 120 л. с.
2017-10-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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