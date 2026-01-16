Почему этот французский минивэн недооценен — удивит ли он вас?

16 января 2026, 16:47
Citroen C4 Grand Spacetourer: минивэн с ресурсом полмиллиона км по цене Ларгуса — почему стоит его купить
Citroen C4 Grand Spacetourer: минивэн с ресурсом полмиллиона км по цене Ларгуса — почему стоит его купить
Citroen C4 Grand Spacetourer - редкий гость на вторичке. Его прочная механика и стойкий кузов удивляют даже опытных водителей. Эксперты отмечают, что дизельные моторы способны пройти более 500 тысяч км. Но есть нюансы, о которых важно знать заранее.
На российском рынке почти не осталось новых семейных минивэнов, а достойные подержанные модели можно пересчитать по пальцам. Одной из таких незаслуженно обделенных вниманием жемчужин является Citroën C4 Grand Spacetourer (ранее Picasso). Он сочетает в себе простор, комфорт и надежность, часто предлагая больше, чем новые автомобили в своей ценовой категории до 1,5 млн рублей.
Главное преимущество модели — продуманный и вместительный салон. При длине 4,6 метра в нем размещаются три полноценных ряда сидений, а объем багажника варьируется от 170 до 645 литров. Качество отделки и уровень базового оснащения — с климат-контролем, панорамной крышей и ассистентами — остаются сильными сторонами даже для возраста 5-6 лет.
Ключевой вопрос при выборе — силовой агрегат. Бензиновый двигатель 1.6 (150 л.с.) считается капризным и требует дорогого обслуживания. Надежным выбором станут дизельные моторы 1.6 или 2.0 литра. При грамотном уходе и своевременной чистке систем EGR и сажевого фильтра они способны пройти более 500 000 км. Механические коробки передач и автоматы Aisin также отличаются завидным ресурсом.
Автомобиль демонстрирует хорошую выносливость: подвеска устойчива к неровным дорогам, кузов обладает надежной антикоррозийной защитой. Управляемость и уровень шумоизоляции остаются на высоком уровне, что делает поездки комфортными для всей семьи.
Таким образом, Citroën C4 Grand Spacetourer — это одно из самых сбалансированных предложений на вторичном рынке для большой семьи. Он предлагает редкое сочетание простора, оснащения и эксплуатационной выносливости. Для удачной покупки важно выбрать дизельную версию с проверенной историей обслуживания и быть готовым к квалифицированному уходу за силовым агрегатом.
Похожие материалы Ситроен, Пежо
-
31.12.2020, 14:08
ТОП-7 классных автомобилей, которые не доедут до России
В 2021 году на мировом авторынке ожидается появление интересных новинок. Увы, в нашу страну, где правят бюджетники и дешевые кроссоверы, многие машины не доберутся. А жаль.Читать далее
-
23.01.2019, 15:19
Пять основных конкурентов Lada Vesta Sport
Продажи «заряженной» Lada Vesta Sport должны начаться со дня на день. Первые экземпляры спорт-седана уже отгружают дилерским центрам. Цена должна составить около миллиона рублей. С какими моделями придется конкурировать российской новинке?Читать далее
-
06.04.2018, 01:27
Сделано для России: 5 лучших седанов с высоким клиренсом
Суровые климатические и дорожные условия нашей страны вынуждают автопроизводителей подстраиваться под реалии России. Чтобы легковой автомобиль наверняка имел успех у потребителя, он должен обладать меткой «Адаптирован к РФ».Читать далее
-
02.07.2017, 23:25
Проверяем, как протекают продажи Citroen C4 Sedan
Несмотря на 13-процентный рост продаж в мае, общая картина с реализацией новых «Ситроенов» в России продолжает оставаться не самой радужной. Неполные 300 машин на всю страну, согласитесь, не та цифра, которую заслуживает стильный французский бренд. Читать далее
-
27.09.2016, 21:21
Тест-драйв Citroen C4 Sedan: отдать в хорошие руки
Зачем носить стринги, если у вас кариес? Холить и лелеять нужно то, что приносит «золотые яйца». В российской линейке Citroen с этой классической ролью справляется «гольф-классовый» C4 Sedan, рейтинг которого - в пределах «партии большинства». Читать далее
-
18.01.2026, 09:25
Как не стать жертвой гололеда и метели на дороге и тротуаре зимой
Зимние дороги и тротуары становятся опасными ловушками. Резкое похолодание приводит к росту аварий и травм. Эксперты делятся неожиданными советами для водителей и пешеходов. Неочевидные ошибки могут стоить здоровья и машины.Читать далее
-
18.01.2026, 08:10
Как безопасно убрать лед с лобового стекла зимой и не повредить авто
Зимой очистка лобового стекла от наледи становится настоящим испытанием. Не все методы одинаково безопасны для автомобиля. Узнайте, как избежать повреждений и сохранить обзорность. Некоторые советы могут удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
18.01.2026, 07:14
Чем удивят мировые гиганты: 10 самых ожидаемых электромобилей 2026 года - что удивит рынок
Автопроизводители жалуются на спад интереса к электрокарам, но в 2026 году в США выйдут десятки новых моделей. Мы выбрали самые интригующие новинки. Какие сюрпризы готовит рынок? Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
18.01.2026, 07:07
Уникальный автодом Mercedes-Benz Unimog 1998 года выставлен на продажу в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске появился на продаже редкий автодом на базе Unimog. Модель 1998 года с дизельным мотором и пробегом 70 000 км. Внедорожные характеристики и необычное оснащение. Есть ограничения и интересные детали.Читать далее
-
18.01.2026, 06:56
BMW XM Label 2026 года в США резко подешевел после провальных продаж
BMW M отмечает 14 лет роста, но флагманский XM Label не попал в отчеты. Продажи модели в США оказались неожиданно низкими. На фоне успеха других кроссоверов ситуация выглядит странно. Что происходит с премиальным сегментом?Читать далее
-
18.01.2026, 06:50
Mitsubishi Lancer Evo IX и Subaru WRX STI возвращаются в стиле молодости: рестомод мечты
Когда-то фанаты ралли спорили, кто круче: Evo или WRX. Сегодня обе иконы почти исчезли с дорог. Но что, если дать им вторую жизнь? Неожиданные детали и свежий взгляд на культовые машины.Читать далее
Похожие материалы Ситроен, Пежо
-
31.12.2020, 14:08
ТОП-7 классных автомобилей, которые не доедут до России
В 2021 году на мировом авторынке ожидается появление интересных новинок. Увы, в нашу страну, где правят бюджетники и дешевые кроссоверы, многие машины не доберутся. А жаль.Читать далее
-
23.01.2019, 15:19
Пять основных конкурентов Lada Vesta Sport
Продажи «заряженной» Lada Vesta Sport должны начаться со дня на день. Первые экземпляры спорт-седана уже отгружают дилерским центрам. Цена должна составить около миллиона рублей. С какими моделями придется конкурировать российской новинке?Читать далее
-
06.04.2018, 01:27
Сделано для России: 5 лучших седанов с высоким клиренсом
Суровые климатические и дорожные условия нашей страны вынуждают автопроизводителей подстраиваться под реалии России. Чтобы легковой автомобиль наверняка имел успех у потребителя, он должен обладать меткой «Адаптирован к РФ».Читать далее
-
02.07.2017, 23:25
Проверяем, как протекают продажи Citroen C4 Sedan
Несмотря на 13-процентный рост продаж в мае, общая картина с реализацией новых «Ситроенов» в России продолжает оставаться не самой радужной. Неполные 300 машин на всю страну, согласитесь, не та цифра, которую заслуживает стильный французский бренд. Читать далее
-
27.09.2016, 21:21
Тест-драйв Citroen C4 Sedan: отдать в хорошие руки
Зачем носить стринги, если у вас кариес? Холить и лелеять нужно то, что приносит «золотые яйца». В российской линейке Citroen с этой классической ролью справляется «гольф-классовый» C4 Sedan, рейтинг которого - в пределах «партии большинства». Читать далее
-
18.01.2026, 09:25
Как не стать жертвой гололеда и метели на дороге и тротуаре зимой
Зимние дороги и тротуары становятся опасными ловушками. Резкое похолодание приводит к росту аварий и травм. Эксперты делятся неожиданными советами для водителей и пешеходов. Неочевидные ошибки могут стоить здоровья и машины.Читать далее
-
18.01.2026, 08:10
Как безопасно убрать лед с лобового стекла зимой и не повредить авто
Зимой очистка лобового стекла от наледи становится настоящим испытанием. Не все методы одинаково безопасны для автомобиля. Узнайте, как избежать повреждений и сохранить обзорность. Некоторые советы могут удивить даже опытных водителей.Читать далее
-
18.01.2026, 07:14
Чем удивят мировые гиганты: 10 самых ожидаемых электромобилей 2026 года - что удивит рынок
Автопроизводители жалуются на спад интереса к электрокарам, но в 2026 году в США выйдут десятки новых моделей. Мы выбрали самые интригующие новинки. Какие сюрпризы готовит рынок? Узнайте, кто попал в топ.Читать далее
-
18.01.2026, 07:07
Уникальный автодом Mercedes-Benz Unimog 1998 года выставлен на продажу в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске появился на продаже редкий автодом на базе Unimog. Модель 1998 года с дизельным мотором и пробегом 70 000 км. Внедорожные характеристики и необычное оснащение. Есть ограничения и интересные детали.Читать далее
-
18.01.2026, 06:56
BMW XM Label 2026 года в США резко подешевел после провальных продаж
BMW M отмечает 14 лет роста, но флагманский XM Label не попал в отчеты. Продажи модели в США оказались неожиданно низкими. На фоне успеха других кроссоверов ситуация выглядит странно. Что происходит с премиальным сегментом?Читать далее
-
18.01.2026, 06:50
Mitsubishi Lancer Evo IX и Subaru WRX STI возвращаются в стиле молодости: рестомод мечты
Когда-то фанаты ралли спорили, кто круче: Evo или WRX. Сегодня обе иконы почти исчезли с дорог. Но что, если дать им вторую жизнь? Неожиданные детали и свежий взгляд на культовые машины.Читать далее