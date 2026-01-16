Почему этот французский минивэн недооценен — удивит ли он вас?

Citroen C4 Grand Spacetourer: минивэн с ресурсом полмиллиона км по цене Ларгуса — почему стоит его купить

Citroen C4 Grand Spacetourer - редкий гость на вторичке. Его прочная механика и стойкий кузов удивляют даже опытных водителей. Эксперты отмечают, что дизельные моторы способны пройти более 500 тысяч км. Но есть нюансы, о которых важно знать заранее.

На российском рынке почти не осталось новых семейных минивэнов, а достойные подержанные модели можно пересчитать по пальцам. Одной из таких незаслуженно обделенных вниманием жемчужин является Citroën C4 Grand Spacetourer (ранее Picasso). Он сочетает в себе простор, комфорт и надежность, часто предлагая больше, чем новые автомобили в своей ценовой категории до 1,5 млн рублей.

Главное преимущество модели — продуманный и вместительный салон. При длине 4,6 метра в нем размещаются три полноценных ряда сидений, а объем багажника варьируется от 170 до 645 литров. Качество отделки и уровень базового оснащения — с климат-контролем, панорамной крышей и ассистентами — остаются сильными сторонами даже для возраста 5-6 лет.

Ключевой вопрос при выборе — силовой агрегат. Бензиновый двигатель 1.6 (150 л.с.) считается капризным и требует дорогого обслуживания. Надежным выбором станут дизельные моторы 1.6 или 2.0 литра. При грамотном уходе и своевременной чистке систем EGR и сажевого фильтра они способны пройти более 500 000 км. Механические коробки передач и автоматы Aisin также отличаются завидным ресурсом.

Автомобиль демонстрирует хорошую выносливость: подвеска устойчива к неровным дорогам, кузов обладает надежной антикоррозийной защитой. Управляемость и уровень шумоизоляции остаются на высоком уровне, что делает поездки комфортными для всей семьи.

Таким образом, Citroën C4 Grand Spacetourer — это одно из самых сбалансированных предложений на вторичном рынке для большой семьи. Он предлагает редкое сочетание простора, оснащения и эксплуатационной выносливости. Для удачной покупки важно выбрать дизельную версию с проверенной историей обслуживания и быть готовым к квалифицированному уходу за силовым агрегатом.