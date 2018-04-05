5 апреля 2018, 10:40
Citroen C4 Picasso обновили и переименовали
Компания Citroen показала обновленную версию минивенов C4 Picasso. Модель получила новую коробку передач и новое имя, превратившись из Picasso в Space Tourer.
|Citroen C4 Picasso THP 150 Feel 1.6 AT
|150 л.с
|автоматическая 6-ступенчатая
|передний
|1 776 000 руб
|Все характеристики
Новый японский 8-диапазонный «автомат» от Aisin пришел на смену 6-ступенчатой коробке. Новинка на 2 килограмма легче предшественника и имеет подрулевые лепестки переключения передач. В паре с новой АКПП будет работать модернизированный 2-литровый дизельный агрегат BlueHDi мощностью 160 л.с. вместо прежнего 150-сильного двигателя. Благодаря двум дополнительным передачам и системе «Старт/Стоп» он сможет эффективнее тратить топливо. Как обещают в Citroen, расход снизится на 7 процентов.
Дилеры во Франции уже начали принимать заказы на обновленные минивены. За Citroen C4 SpaceTourer просят от 33 850 евро (2,4 млн рублей), а за Grand C4 SpaceTourer – от 35 050 евро (2,5 млн рублей). Сроки выхода на российский рынок пока неизвестны. У нас сейчас цены на базовый C4 Picasso с 1,6-литровым 150-сильным бензиновым мотором и «механикой» начинаются от 1 734 000 рублей.
Одновременно с обновлением и сменой названия компания Citroen запустила рекламную кампанию, состоящую из серии забавных роликов. В жизни французской семьи постоянно происходят неприятные приключения во время отдыха. В результате, измученные они приходят к выводу, что лучший способ отдохнуть, это отправиться в путешествие на своем минивене C4 SpaceTourer. Ниже – один из роликов с девизом «Не могу дождаться дороги».
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