5 апреля 2018, 10:40

Citroen C4 Picasso обновили и переименовали

Компания Citroen показала обновленную версию минивенов C4 Picasso. Модель получила новую коробку передач и новое имя, превратившись из Picasso в Space Tourer.
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  Citroen C4 Picasso обновили и переименовали Citroen C4 Picasso Citroen C4 Picasso обновили и переименовали Citroen C4 Picasso Citroen C4 Picasso обновили и переименовали Citroen C4 Picasso Citroen C4 Picasso обновили и переименовали Citroen C4 Picasso Citroen C4 Picasso обновили и переименовали
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фото
  
Citroen C4 Picasso THP 150 Feel 1.6 AT
150 л.с
автоматическая 6-ступенчатая
передний
1 776 000 руб
Все характеристики
Меняя название модели, французская компания хотела сделать позиционирование минивенов более понятным и логичным. Поскольку большой вэн Citroen зовется SpaceTourer, то и его младшие братья получили аналогичные имена. Теперь прежние С4 Picasso будут тоже называться SpaceTourer с приставкой C4 – соответственно C4 SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer.

Новый японский 8-диапазонный «автомат» от Aisin пришел на смену 6-ступенчатой коробке. Новинка на 2 килограмма легче предшественника и имеет подрулевые лепестки переключения передач. В паре с новой АКПП будет работать модернизированный 2-литровый дизельный агрегат BlueHDi мощностью 160 л.с. вместо прежнего 150-сильного двигателя. Благодаря двум дополнительным передачам и системе «Старт/Стоп» он сможет эффективнее тратить топливо. Как обещают в Citroen, расход снизится на 7 процентов.

Дилеры во Франции уже начали принимать заказы на обновленные минивены. За Citroen C4 SpaceTourer просят от 33 850 евро (2,4 млн рублей), а за Grand C4 SpaceTourer – от 35 050 евро (2,5 млн рублей). Сроки выхода на российский рынок пока неизвестны. У нас сейчас цены на базовый C4 Picasso с 1,6-литровым 150-сильным бензиновым мотором и «механикой» начинаются от 1 734 000 рублей.

Одновременно с обновлением и сменой названия компания Citroen запустила рекламную кампанию, состоящую из серии забавных роликов. В жизни французской семьи постоянно происходят неприятные приключения во время отдыха. В результате, измученные они приходят к выводу, что лучший способ отдохнуть, это отправиться в путешествие на своем минивене C4 SpaceTourer. Ниже – один из роликов с девизом «Не могу дождаться дороги». 
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Отзывы по теме
Форум Citroen C4 Picasso
скажите как развоздушить систему с4 гранд пикасо 2007г. Робот 6 со.
Oleggann80
Б. Демозэй: «Верю в C4 Picasso»
Какой клиренс?
валерий
Отзыв о Citroen Grand C4 Picasso 2007 года
мой С4 гранд пикассо почти такой как на фото, серьезных проблем с ним не было. прошел 78000 км, держу его 2,5 года, доволен очень. Из недостатков отмечу пластиковые брызговики, малый клиренс, или отсутствие пневмо подвески, резина на CD сдирается ногтями, долго прогревается салон при климат контроле ...
kopeysk6
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Citroen C4 Picasso обновили и переименовали
{{params_57050}}Меняя название модели, французская компания хотела сделать позиционирование минивенов более понятным и логичным. Поскольку большой вэн Citroen зовется SpaceTourer, то и его младшие братья получили аналогичные имена. Теперь прежние С4 Picasso будут тоже называться SpaceTourer с приставкой C4 – соответственно C4 SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer.Новый японский 8-диапазонный «автомат» от Aisin пришел на смену 6-ступенчатой коробке. Новинка на 2 килограмма легче предшественника и имеет подрулевые лепестки переключения передач. В паре с новой АКПП будет работать модернизированный 2-литровый дизельный агрегат BlueHDi мощностью 160 л.с. вместо прежнего 150-сильного двигателя. Благодаря двум дополнительным передачам и системе «Старт/Стоп» он сможет эффективнее тратить топливо. Как обещают в Citroen, расход снизится на 7 процентов.Дилеры во Франции уже начали принимать заказы на обновленные минивены. За Citroen C4 SpaceTourer просят от 33 850 евро (2,4 млн рублей), а за Grand C4 SpaceTourer – от 35 050 евро (2,5 млн рублей). Сроки выхода на российский рынок пока неизвестны. У нас сейчас цены на базовый C4 Picasso с 1,6-литровым 150-сильным бензиновым мотором и «механикой» начинаются от 1 734 000 рублей.Одновременно с обновлением и сменой названия компания Citroen запустила рекламную кампанию, состоящую из серии забавных роликов. В жизни французской семьи постоянно происходят неприятные приключения во время отдыха. В результате, измученные они приходят к выводу, что лучший способ отдохнуть, это отправиться в путешествие на своем минивене C4 SpaceTourer. Ниже – один из роликов с девизом «Не могу дождаться дороги». 
2018-04-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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