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Автор: Дарья Климова

7 августа 2026, 06:10

Citroёn C4 с пробегом 250 000 км: неожиданные проблемы и плюсы спустя 16 лет

Citroёn C4 с пробегом 250 000 км: неожиданные проблемы и плюсы спустя 16 лет

Citroën C4 первого поколения: испытание временем, мотор от BMW и реальные расходы на обслуживание

Citroёn C4 с пробегом 250 000 км: неожиданные проблемы и плюсы спустя 16 лет

Citroёn C4 первого поколения когда-то был хитом, но сегодня его почти не встретишь на дорогах. Почему владельцы не спешат менять эти машины, какие скрытые плюсы и минусы выявились за годы эксплуатации - разбираемся на примере реального автомобиля с пробегом 250 тысяч км.

Citroёn C4 первого поколения когда-то был хитом, но сегодня его почти не встретишь на дорогах. Почему владельцы не спешат менять эти машины, какие скрытые плюсы и минусы выявились за годы эксплуатации - разбираемся на примере реального автомобиля с пробегом 250 тысяч км.

Для российских автолюбителей вопрос надежности и стоимости обслуживания старых европейских автомобилей остается актуальным как никогда. На фоне роста цен на новые машины и сокращения ассортимента многие задумываются о покупке подержанных моделей, которые еще недавно считались массовыми. Citroën C4 первого поколения — яркий пример того, как некогда популярный хэтчбек превратился в редкость, но продолжает удивлять владельцев сочетанием комфорта, необычного дизайна и технических нюансов.

Как сообщает Autonews, герой материала — Citroën C4 2010 года выпуска, собранный по технологии крупноузловой сборки в Калуге, но фактически произведенный в Испании. Владелец приобрел автомобиль по программе утилизации, рассчитывая изначально на Volkswagen Polo, но из-за дефицита выбрал Citroën. Машина досталась с богатой комплектацией: двухзонный климат-контроль, шесть подушек безопасности, литые диски и современный мотор EP6 с системой Valvetronic и фазорегуляторами Vanos, разработанными совместно с BMW.

Владелец отмечает, что стоимость расходников на Citroën C4 оказалась неожиданно низкой. Масло и фильтры меняются раз в 20 тысяч километров, как и рекомендовалось заводом. Оригинальные детали доступны, а самостоятельное обслуживание обходится в разумную сумму. Средний расход топлива — около 7,4 литра на 100 км, но к качеству бензина машина требовательна: при неудачной заправке может загореться Check Engine.

Подвеска у C4 жесткая, но выносливая. Передние рычаги и сайлентблоки до сих пор не требовали замены, а задние элементы были обновлены лишь однажды. Амортизаторы служат чуть больше 100 тысяч километров, тормоза эффективны, но задние суппорты иногда требуют внимания. Выхлопная система почти полностью осталась заводской, что редкость для такого возраста.

Главная особенность — мотор EP6. С одной стороны, он обеспечивает отличную динамику и отзывчивость, с другой — проявляет типичные для BMW проблемы: повышенный расход масла, течи и шумный запуск. За годы эксплуатации двигатель трижды дорабатывался по отзывным кампаниям, а после 200 тысяч километров расход масла вырос настолько, что канистра всегда лежит в багажнике. Замена уплотнителей не помогает — это конструктивная особенность. Цепь ГРМ и элементы системы подъема клапанов потребовали замены на большом пробеге, что обошлось недешево.

Коробка передач тоже преподнесла сюрпризы: на раннем этапе заржавели тросы управления, а кожух пятой передачи пришлось восстанавливать из-за коррозии. В остальном механика надежна, сцепление служит более 100 тысяч километров, но требует замены выжимного подшипника.

Citroën C4 не был специально адаптирован к российским условиям, но комплектовался съемной заглушкой для радиатора, что помогает быстрее прогревать мотор зимой. Кузовные элементы — отдельная история: декоративные «пенки» порогов из тонкого металла быстро поддаются коррозии при малейших повреждениях, а алюминиевый капот требует своевременной обработки сколов. Передние крылья выполнены из пластика и не ржавеют вовсе.

Салон Citroën C4 до сих пор выглядит необычно: центральная приборная панель, неподвижная ступица руля, тканевая отделка и мягкое торпедо. Однако пластик склонен к вспучиванию от перепадов температур, а обивка водительского кресла со временем изнашивается. Подогрев сидений работает нестабильно, а рулевая оплетка быстро теряет внешний вид. Багажник вместительный, позволяет перевозить крупные грузы при сложенных сиденьях, а под полом размещается полноразмерная запаска.

Citroën C4 первого поколения до сих пор встречается на дорогах России, несмотря на возраст и сложные моторы. Оригинальные запчасти доступны, а многие проблемы решаются без больших затрат. Однако покупка такого автомобиля требует готовности к регулярному обслуживанию и вниманию к деталям. Для тех, кто ценит необычный дизайн и не боится технических нюансов, C4 остается интересным выбором даже спустя 16 лет после выпуска.

Владелец отмечает, что эксплуатация Citroën C4 требует постоянного внимания: периодически возникают ошибки по электрике, сбои в работе фазовращателей и термостата, а диагностика становится настоящим квестом. Тем не менее, автомобиль продолжает радовать уникальным характером и ощущением «артхауса» среди массовых моделей. Как и в случае с другими машинами, подверженными коррозии, важно своевременно устранять повреждения — об этом недавно напоминали специалисты, анализируя результаты теста на стойкость кузова к соли и влаге у других моделей, например, GAC GS8.

Упомянутые марки: Citroen, Peugeot, BMW, Volkswagen, Skoda, Ford
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