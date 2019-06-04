4 июня 2019, 14:00

Citroen C5 Aircross будет стоить от 1,9 млн рублей

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Компания Citroen готовится вывести на российский рынок новый кроссовер C5 Aircross. Покупателям предложат выбор из двух моторов и трех уровней оснащения. Дилеры уже начали принимать предварительные заказы. Цены начинаются от 1 875 000 рублей.
Citroen C5 Aircross будет стоить от 1 9 млн рублей
Citroen C5 Aircross будет стоить от 1 9 млн рублей
Citroen C5 Aircross будет стоить от 1 9 млн рублей
Citroen C5 Aircross будет стоить от 1 9 млн рублей
Citroen C5 Aircross будет стоить от 1 9 млн рублей
Citroen C5 Aircross будет стоить от 1 9 млн рублей
Citroen C5 Aircross будет стоить от 1 9 млн рублей
Citroen C5 Aircross будет стоить от 1 9 млн рублей
Citroen C5 Aircross будет стоить от 1 9 млн рублей
Citroen C5 Aircross будет стоить от 1 9 млн рублей
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Новый кроссовер Citroen C5 Aircross сначала в 2017 году дебютировал в Китае, год назад в Европе, а сейчас, наконец, добрался до России. Автомобиль построен на модульной платформе EMP2, как и «родственные» Peugeot 3008 и 5008. Его габаритные размеры: 4 500 мм х 1 840 мм х 1 670 мм. Колесная база – 2 730 мм, дорожный просвет – 230 мм. Одной из главных особенностей Citroen C5 Aircross стала инновационная пневмоподвеска Progressive Hydraulic Cushions с гидравлическими ограничителями хода, которая входит в базовое оснащение. Клиенты смогут выбирать из 7 оттенков для кузова и двух – для крыши, трех стайлинг-пакетов и четырех вариантов отделки салона. Первые покупатели получат свои автомобили в августе 2019 года.

В российскую моторную гамму войдет бензиновый наддувной 1,6-литровый двигатель THP мощностью 150 л.с. и 2,0-литровый турбодизель HDi, выдающий 180 л.с. Первый агрегат работает в паре с 6-диапазонным «автоматом», второму положена новая 8-ступенчатая АКПП. Базовый Citroen C5 Aircross в комплектации Live стоит минимум 1 875 000 рублей. Список стандартного оснащения включает 6 подушек безопасности, цифровую приборную панель, 8-дюймовый сенсорный экран медиасистемы, кондиционер, круиз-контроль и парктроники сзади. 

На следующем уровне Feel (от 1 965 000 рублей) дополнительно появляется 2-зонный «климат», атмосферная подсветка салона, эргономичные передние кресла, парктроники по кругу и рейлинги на крыше. Покупатели топовой комплектации Shine (от 2 125 000 рублей) получат кроссовер со светодиодной оптикой, камерой заднего вида, системой бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, а также комплексом электронных ассистентов, в который входит система мониторинга «слепых» зон, система удержания в полосе движения и функция распознавания дорожных знаков. В качестве опции покупателям дизельных кроссоверов предложат установить обогреватель Webasto. 

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Комментарии

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Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
DimaRezin7104.06.2019 16:48
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дизайн интересеный, базара нет. дизельная версия должна будет пользоваться спросом, учитывая что там пневма уже в базе идет
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Citroen C5 Aircross будет стоить от 1,9 млн рублей
{{material_123441}}Новый кроссовер Citroen C5 Aircross сначала в 2017 году дебютировал в Китае, год назад в Европе, а сейчас, наконец, добрался до России. Автомобиль построен на модульной платформе EMP2, как и «родственные» Peugeot 3008 и 5008. Его габаритные размеры: 4 500 мм х 1 840 мм х 1 670 мм. Колесная база – 2 730 мм, дорожный просвет – 230 мм. Одной из главных особенностей Citroen C5 Aircross стала инновационная пневмоподвеска Progressive Hydraulic Cushions с гидравлическими ограничителями хода, которая входит в базовое оснащение. Клиенты смогут выбирать из 7 оттенков для кузова и двух – для крыши, трех стайлинг-пакетов и четырех вариантов отделки салона. Первые покупатели получат свои автомобили в августе 2019 года.В российскую моторную гамму войдет бензиновый наддувной 1,6-литровый двигатель THP мощностью 150 л.с. и 2,0-литровый турбодизель HDi, выдающий 180 л.с. Первый агрегат работает в паре с 6-диапазонным «автоматом», второму положена новая 8-ступенчатая АКПП. Базовый Citroen C5 Aircross в комплектации Live стоит минимум 1 875 000 рублей. Список стандартного оснащения включает 6 подушек безопасности, цифровую приборную панель, 8-дюймовый сенсорный экран медиасистемы, кондиционер, круиз-контроль и парктроники сзади. На следующем уровне Feel (от 1 965 000 рублей) дополнительно появляется 2-зонный «климат», атмосферная подсветка салона, эргономичные передние кресла, парктроники по кругу и рейлинги на крыше. Покупатели топовой комплектации Shine (от 2 125 000 рублей) получат кроссовер со светодиодной оптикой, камерой заднего вида, системой бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, а также комплексом электронных ассистентов, в который входит система мониторинга «слепых» зон, система удержания в полосе движения и функция распознавания дорожных знаков. В качестве опции покупателям дизельных кроссоверов предложат установить обогреватель Webasto. 
2019-06-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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