4 июня 2019, 14:00
Citroen C5 Aircross будет стоить от 1,9 млн рублей
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Компания Citroen готовится вывести на российский рынок новый кроссовер C5 Aircross. Покупателям предложат выбор из двух моторов и трех уровней оснащения. Дилеры уже начали принимать предварительные заказы. Цены начинаются от 1 875 000 рублей.
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В российскую моторную гамму войдет бензиновый наддувной 1,6-литровый двигатель THP мощностью 150 л.с. и 2,0-литровый турбодизель HDi, выдающий 180 л.с. Первый агрегат работает в паре с 6-диапазонным «автоматом», второму положена новая 8-ступенчатая АКПП. Базовый Citroen C5 Aircross в комплектации Live стоит минимум 1 875 000 рублей. Список стандартного оснащения включает 6 подушек безопасности, цифровую приборную панель, 8-дюймовый сенсорный экран медиасистемы, кондиционер, круиз-контроль и парктроники сзади.
На следующем уровне Feel (от 1 965 000 рублей) дополнительно появляется 2-зонный «климат», атмосферная подсветка салона, эргономичные передние кресла, парктроники по кругу и рейлинги на крыше. Покупатели топовой комплектации Shine (от 2 125 000 рублей) получат кроссовер со светодиодной оптикой, камерой заднего вида, системой бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, а также комплексом электронных ассистентов, в который входит система мониторинга «слепых» зон, система удержания в полосе движения и функция распознавания дорожных знаков. В качестве опции покупателям дизельных кроссоверов предложат установить обогреватель Webasto.
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Комментарии пользователей
DimaRezin7104.06.2019 16:48
дизайн интересеный, базара нет. дизельная версия должна будет пользоваться спросом, учитывая что там пневма уже в базе идет
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