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7 ноября 2019, 07:30

Citroen C5 Aircross Hybrid – первый массовый плагин-гибрид марки

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Вслед за соплатформенными Peugeot 508 и 3008 новый кроссовер Citroen C5 Aircross обзавелся плагин-гибридной силовой установкой суммарной отдачей 225 л.с. Европейские продажи новинки стартуют летом 2020 года.
Citroen C5 Aircross Hybrid первый массовый плагин гибрид марки

 

Citroen C5 Aircross Hybrid первый массовый плагин гибрид марки

 

Citroen C5 Aircross Hybrid первый массовый плагин гибрид марки

 

Citroen C5 Aircross Hybrid первый массовый плагин гибрид марки

 

Citroen C5 Aircross Hybrid первый массовый плагин гибрид марки

 

Citroen C5 Aircross Hybrid первый массовый плагин гибрид марки

 

Citroen C5 Aircross Hybrid первый массовый плагин гибрид марки
Citroen C5 Aircross Hybrid первый массовый плагин гибрид марки
Citroen C5 Aircross Hybrid первый массовый плагин гибрид марки
Citroen C5 Aircross Hybrid первый массовый плагин гибрид марки
Citroen C5 Aircross Hybrid первый массовый плагин гибрид марки
Citroen C5 Aircross Hybrid первый массовый плагин гибрид марки
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Кроссовер Citroen C5 Aircross Hybrid ознаменовал начало эры гибридных автомобилей. Отныне каждая новая модель марки будет иметь плагин-гибридную модификацию. От стандартных версий они будут отличаться иной графикой цифровой приборной панели, синими акцентами в экстерьере и шильдиками с названием модификации. При движении в электрическом режиме на внешней стороне салонного зеркала загорается синий индикатор.

В состав гибридной силовой установки Citroen C5 Aircross Hybrid вошел 1,6-литровый бензиновый турбомотор PureTech мощностью 180 л.с. со стартер-генератором, электродвигатель на передней оси (110 сил), 8-ступенчатый «автомат» С-EAT8 и комплект аккумуляторных батарей емкостью 13,2 кВт-ч. Максимальная отдача установки достигает 225 л.с. и 320 Нм.

На чистом электричестве автомобиль сможет проезжать по 50 километров (WLTP). Максимальная скорость в таком случае ограничена до 135 км/ч. Расход топлива в смешанном режиме составляет всего 1,7 литра на 100 км пути. Полностью восполнить заряд батарей от фирменного устройства Wallbox можно менее чем за 2 часа, а от бытовой розетки – за 7 часов. Выпускать гибридный Citroen C5 Aircross будут во Франции. Продажи стартуют летом 2020 года. В Европе кроссовер будет стоить от 40 тысяч евро.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Citroen C5 Aircross будет стоить от 1,9 млн рублей
дизайн интересеный, базара нет. дизельная версия должна будет пользоваться спросом, учитывая что там пневма уже в базе идет
DimaRezin71
Форум Citroen C8
Цитата:| Кому: Игорь Добрый день .тоже столкнулся .может кто поможет
Андрей
Форум Citroen Jumper
Добрый день подскажите на ситроен джампер 2000 г рвет трос сцепления. Менял сцепление и трос новый через пару дней начинает педал туго ходить. Может кто сталкивался?
Сергей
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Citroen C5 Aircross Hybrid – первый массовый плагин-гибрид марки
{{material_126676}}Кроссовер Citroen C5 Aircross Hybrid ознаменовал начало эры гибридных автомобилей. Отныне каждая новая модель марки будет иметь плагин-гибридную модификацию. От стандартных версий они будут отличаться иной графикой цифровой приборной панели, синими акцентами в экстерьере и шильдиками с названием модификации. При движении в электрическом режиме на внешней стороне салонного зеркала загорается синий индикатор.В состав гибридной силовой установки Citroen C5 Aircross Hybrid вошел 1,6-литровый бензиновый турбомотор PureTech мощностью 180 л.с. со стартер-генератором, электродвигатель на передней оси (110 сил), 8-ступенчатый «автомат» С-EAT8 и комплект аккумуляторных батарей емкостью 13,2 кВт-ч. Максимальная отдача установки достигает 225 л.с. и 320 Нм.На чистом электричестве автомобиль сможет проезжать по 50 километров (WLTP). Максимальная скорость в таком случае ограничена до 135 км/ч. Расход топлива в смешанном режиме составляет всего 1,7 литра на 100 км пути. Полностью восполнить заряд батарей от фирменного устройства Wallbox можно менее чем за 2 часа, а от бытовой розетки – за 7 часов. Выпускать гибридный Citroen C5 Aircross будут во Франции. Продажи стартуют летом 2020 года. В Европе кроссовер будет стоить от 40 тысяч евро.
2019-11-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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