7 ноября 2019, 07:30
Citroen C5 Aircross Hybrid – первый массовый плагин-гибрид марки
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Вслед за соплатформенными Peugeot 508 и 3008 новый кроссовер Citroen C5 Aircross обзавелся плагин-гибридной силовой установкой суммарной отдачей 225 л.с. Европейские продажи новинки стартуют летом 2020 года.
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В состав гибридной силовой установки Citroen C5 Aircross Hybrid вошел 1,6-литровый бензиновый турбомотор PureTech мощностью 180 л.с. со стартер-генератором, электродвигатель на передней оси (110 сил), 8-ступенчатый «автомат» С-EAT8 и комплект аккумуляторных батарей емкостью 13,2 кВт-ч. Максимальная отдача установки достигает 225 л.с. и 320 Нм.
На чистом электричестве автомобиль сможет проезжать по 50 километров (WLTP). Максимальная скорость в таком случае ограничена до 135 км/ч. Расход топлива в смешанном режиме составляет всего 1,7 литра на 100 км пути. Полностью восполнить заряд батарей от фирменного устройства Wallbox можно менее чем за 2 часа, а от бытовой розетки – за 7 часов. Выпускать гибридный Citroen C5 Aircross будут во Франции. Продажи стартуют летом 2020 года. В Европе кроссовер будет стоить от 40 тысяч евро.
Комментарии
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
дизайн интересеный, базара нет. дизельная версия должна будет пользоваться спросом, учитывая что там пневма уже в базе идет
Цитата:| Кому: Игорь Добрый день .тоже столкнулся .может кто поможет
Добрый день подскажите на ситроен джампер 2000 г рвет трос сцепления. Менял сцепление и трос новый через пару дней начинает педал туго ходить. Может кто сталкивался?
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