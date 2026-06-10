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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Элина Градова

10 июня 2026, 12:26

Citroen C5X с турбомотором и льготным утильсбором: старт продаж в России

Citroen C5X с турбомотором и льготным утильсбором: старт продаж в России

Citroen C5X выходит на рынок и меняет цены на новые авто

Citroen C5X с турбомотором и льготным утильсбором: старт продаж в России

В России начались продажи кросс-универсала Citroen C5X, который уже доступен у дилеров. Модель выделяется турбомотором, экономичным расходом и возможностью ввоза по льготному утильсбору. Цена стартует от 2 366 000 рублей, что может повлиять на рынок новых автомобилей. Почему это важно именно сейчас и какие детали стоит знать - разбираемся в материале.

В России начались продажи кросс-универсала Citroen C5X, который уже доступен у дилеров. Модель выделяется турбомотором, экономичным расходом и возможностью ввоза по льготному утильсбору. Цена стартует от 2 366 000 рублей, что может повлиять на рынок новых автомобилей. Почему это важно именно сейчас и какие детали стоит знать - разбираемся в материале.

Появление Citroen C5X на российском рынке - событие, которое может изменить расстановку сил среди новых автомобилей в сегменте кросс-универсалов. Для многих автолюбителей это не просто очередная новинка, а реальный шанс приобрести современную иномарку с турбомотором по относительно доступной цене. В условиях, когда выбор новых моделей ограничен, а цены продолжают расти, такие предложения становятся особенно актуальными.

Citroen C5X уже доступен в московских автосалонах, и это не просто формальный старт продаж - машины реально есть в наличии, выяснили журналисты Quto.ru. Габариты автомобиля внушительные: длина 4805 мм, ширина 1865 мм, высота 1505 мм. Под капотом установлен 1,6-литровый турбированный двигатель серии EP6, выдающий 150 л.с. Этот мотор хорошо знаком российским водителям и позволяет ввозить модель по льготному утильсбору, что существенно снижает итоговую стоимость.

В паре с двигателем работает 8-ступенчатый автомат Aisin, привод - передний. Расход топлива заявлен на уровне 5,8 литра на 100 км пути при использовании бензина АИ-92, а максимальная скорость достигает 210 км/ч. В стандартное оснащение входят медиасистема с сенсорным дисплеем, круиз-контроль, задние датчики парковки и 18-дюймовые легкосплавные диски. Такой набор опций делает C5X привлекательным выбором для тех, кто ищет баланс между комфортом, экономичностью и современными технологиями.

Cтартовая цена Citroen C5X составляет 2 366 000 рублей. Это предложение может заинтересовать не только поклонников французских автомобилей, но и тех, кто рассматривает альтернативу среди новых моделей в условиях ограниченного импорта. Важно отметить, что ранее на рынке появились седаны Peugeot 408, а теперь дилеры расширяют ассортимент, что создает дополнительную конкуренцию и может повлиять на ценовую политику других брендов.

Интересно, что на фоне выхода Citroen C5X, на рынке наблюдаются и другие ценовые изменения. Например, недавно стоимость Zeekr 9X в России заметно снизилась, что также отражает динамику спроса и предложения в сегменте новых автомобилей. Такие тенденции могут указывать на постепенное возвращение интереса к новым иномаркам и формирование новых ценовых ориентиров для покупателей.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: Citroen C5X - это не просто очередная модель, а представитель класса, который сочетает черты кроссовера и универсала. Льготный утильсбор позволяет сделать цену более привлекательной, а наличие проверенного двигателя EP6 снижает риски для покупателей. В условиях, когда многие бренды только начинают возвращаться на российский рынок, появление таких моделей может стать сигналом для других производителей и дилеров. Для автолюбителей это шанс получить современный автомобиль с хорошим оснащением и экономичным мотором по цене, которая еще недавно казалась недостижимой.

Упомянутые марки: Citroen, Peugeot
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