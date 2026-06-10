Citroen C5X выходит на рынок и меняет цены на новые авто

10 июня 2026, 12:26
Citroen C5X с турбомотором и льготным утильсбором: старт продаж в России
Citroen C5X с турбомотором и льготным утильсбором: старт продаж в России
В России начались продажи кросс-универсала Citroen C5X, который уже доступен у дилеров. Модель выделяется турбомотором, экономичным расходом и возможностью ввоза по льготному утильсбору. Цена стартует от 2 366 000 рублей, что может повлиять на рынок новых автомобилей. Почему это важно именно сейчас и какие детали стоит знать - разбираемся в материале.
Появление Citroen C5X на российском рынке - событие, которое может изменить расстановку сил среди новых автомобилей в сегменте кросс-универсалов. Для многих автолюбителей это не просто очередная новинка, а реальный шанс приобрести современную иномарку с турбомотором по относительно доступной цене. В условиях, когда выбор новых моделей ограничен, а цены продолжают расти, такие предложения становятся особенно актуальными.
Citroen C5X уже доступен в московских автосалонах, и это не просто формальный старт продаж - машины реально есть в наличии, выяснили журналисты Quto.ru. Габариты автомобиля внушительные: длина 4805 мм, ширина 1865 мм, высота 1505 мм. Под капотом установлен 1,6-литровый турбированный двигатель серии EP6, выдающий 150 л.с. Этот мотор хорошо знаком российским водителям и позволяет ввозить модель по льготному утильсбору, что существенно снижает итоговую стоимость.
В паре с двигателем работает 8-ступенчатый автомат Aisin, привод - передний. Расход топлива заявлен на уровне 5,8 литра на 100 км пути при использовании бензина АИ-92, а максимальная скорость достигает 210 км/ч. В стандартное оснащение входят медиасистема с сенсорным дисплеем, круиз-контроль, задние датчики парковки и 18-дюймовые легкосплавные диски. Такой набор опций делает C5X привлекательным выбором для тех, кто ищет баланс между комфортом, экономичностью и современными технологиями.
Cтартовая цена Citroen C5X составляет 2 366 000 рублей. Это предложение может заинтересовать не только поклонников французских автомобилей, но и тех, кто рассматривает альтернативу среди новых моделей в условиях ограниченного импорта. Важно отметить, что ранее на рынке появились седаны Peugeot 408, а теперь дилеры расширяют ассортимент, что создает дополнительную конкуренцию и может повлиять на ценовую политику других брендов.
Интересно, что на фоне выхода Citroen C5X, на рынке наблюдаются и другие ценовые изменения. Например, недавно стоимость Zeekr 9X в России заметно снизилась, что также отражает динамику спроса и предложения в сегменте новых автомобилей. Такие тенденции могут указывать на постепенное возвращение интереса к новым иномаркам и формирование новых ценовых ориентиров для покупателей.
В заключение стоит добавить несколько важных фактов: Citroen C5X - это не просто очередная модель, а представитель класса, который сочетает черты кроссовера и универсала. Льготный утильсбор позволяет сделать цену более привлекательной, а наличие проверенного двигателя EP6 снижает риски для покупателей. В условиях, когда многие бренды только начинают возвращаться на российский рынок, появление таких моделей может стать сигналом для других производителей и дилеров. Для автолюбителей это шанс получить современный автомобиль с хорошим оснащением и экономичным мотором по цене, которая еще недавно казалась недостижимой.
Похожие материалы Ситроен, Пежо
-
10.06.2026, 13:46
Voyah стал лидером премиум-рынка в России по итогам мая 2026 года
Voyah неожиданно занял первое место среди премиальных брендов на российском рынке, обогнав конкурентов по итогам мая. Продажи выросли, но не обошлось без нюансов: динамика по моделям разная, а интерес к новинкам только усиливается. Почему это важно для покупателей и что изменилось в сегменте - разбираемся подробно.Читать далее
-
10.06.2026, 13:31
Минниханов и Патрушев испытали новый Senat 900: детали теста и особенности модели
Глава Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер Дмитрий Патрушев лично опробовали свежий российский седан Senat 900. Модель только выходит на рынок, и уже вызывает интерес у автолюбителей. Почему этот тест важен именно сейчас, какие детали скрыты в конструкции и что ждет покупателей - разбираемся в материале. Читать далее
-
10.06.2026, 13:28
Четырехколесный электросамокат Teverun Tetra: независимая подвеска и 200 км хода
Teverun Tetra - электросамокат нового поколения с четырьмя моторами и независимой подвеской, рассчитанный на дальние поездки и сложные маршруты. Модель выделяется запасом хода до 200 км и возможностью индивидуальной настройки, что делает ее актуальной для российских условий.Читать далее
-
10.06.2026, 13:23
«Соболь НН» с внедорожным пакетом: полный привод, лебедка и шноркель для сложных маршрутов
На рынке появился «Соболь НН» с заводским внедорожным пакетом: полный привод, лебедка, шноркель и усиленная защита. Модель ориентирована на профессионалов и путешественников, которым важна надежность вне асфальта. Почему эта новинка может изменить подход к работе и экспедициям - в материале.Читать далее
-
10.06.2026, 12:56
SDAC запускает продажи нового шасси K12 с одобрением для России
Компания SDAC официально представила шасси K12, получившее одобрение типа для России. Теперь модель доступна для установки различных надстроек и подходит для городских перевозок. Почему это событие может изменить рынок и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.06.2026, 12:52
Mazda CX-30 2027: обновление, новые цвета и технологии
Mazda представила CX-30 2027 модельного года для Европы: внешне кроссовер почти не изменился, но получил новые цвета, улучшенные материалы в салоне и расширенные электронные функции. Почему это может повлиять на выбор покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
10.06.2026, 11:56
Audi Q7 нового поколения: дизельный V6, Quattro и старт продаж в июне
Audi представила обновленный Q7: кроссовер получил свежий дизайн, новый интерьер и расширенный набор опций. В продаже с июня, цены стартуют от 87,9 тыс. евро. Почему эта премьера важна для рынка и что изменилось - разбираемся, что ждет покупателей и какие технологии теперь доступны.Читать далее
-
10.06.2026, 11:23
Премьеры ПМЭФ-2026: новые Senat, Lada Azimut, Aurus и Volga уже в России
Петербургский экономический форум удивил автолюбителей сразу несколькими премьерами: от роскошных седанов до первых отечественных кроссоверов. Мало кто знает, что часть моделей уже поступила в продажу, а другие только готовятся к старту. Какие технологии и цены ждут покупателей, почему эти новинки важны именно сейчас и что изменится на рынке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.06.2026, 11:09
Почему автомобили становятся похожи на гаджеты и как это меняет рынок
Маркетологи и экология вытеснили инженеров: теперь авто - это не только мотор, а целый гаджет на колесах. Китайские производители быстро заняли рынок, а привычные бренды теряют позиции. Что происходит с индустрией и почему это важно для водителей - объяснил эксперт.Читать далее
-
10.06.2026, 10:26
Nordcross 001: как крупный кроссовер с шведскими корнями адаптировали для России
Семиместный Nordcross 001 - новинка, которую уже испытали на дорогах Москвы и области. Модель удивляет сочетанием шведской платформы и адаптации под российские условия. Почему этот кроссовер может изменить взгляд на большие семейные авто, какие детали отличают его от конкурентов и что важно знать перед покупкой - разбираемся подробно.Читать далее
Похожие материалы Ситроен, Пежо
-
10.06.2026, 13:46
Voyah стал лидером премиум-рынка в России по итогам мая 2026 года
Voyah неожиданно занял первое место среди премиальных брендов на российском рынке, обогнав конкурентов по итогам мая. Продажи выросли, но не обошлось без нюансов: динамика по моделям разная, а интерес к новинкам только усиливается. Почему это важно для покупателей и что изменилось в сегменте - разбираемся подробно.Читать далее
-
10.06.2026, 13:31
Минниханов и Патрушев испытали новый Senat 900: детали теста и особенности модели
Глава Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер Дмитрий Патрушев лично опробовали свежий российский седан Senat 900. Модель только выходит на рынок, и уже вызывает интерес у автолюбителей. Почему этот тест важен именно сейчас, какие детали скрыты в конструкции и что ждет покупателей - разбираемся в материале. Читать далее
-
10.06.2026, 13:28
Четырехколесный электросамокат Teverun Tetra: независимая подвеска и 200 км хода
Teverun Tetra - электросамокат нового поколения с четырьмя моторами и независимой подвеской, рассчитанный на дальние поездки и сложные маршруты. Модель выделяется запасом хода до 200 км и возможностью индивидуальной настройки, что делает ее актуальной для российских условий.Читать далее
-
10.06.2026, 13:23
«Соболь НН» с внедорожным пакетом: полный привод, лебедка и шноркель для сложных маршрутов
На рынке появился «Соболь НН» с заводским внедорожным пакетом: полный привод, лебедка, шноркель и усиленная защита. Модель ориентирована на профессионалов и путешественников, которым важна надежность вне асфальта. Почему эта новинка может изменить подход к работе и экспедициям - в материале.Читать далее
-
10.06.2026, 12:56
SDAC запускает продажи нового шасси K12 с одобрением для России
Компания SDAC официально представила шасси K12, получившее одобрение типа для России. Теперь модель доступна для установки различных надстроек и подходит для городских перевозок. Почему это событие может изменить рынок и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.06.2026, 12:52
Mazda CX-30 2027: обновление, новые цвета и технологии
Mazda представила CX-30 2027 модельного года для Европы: внешне кроссовер почти не изменился, но получил новые цвета, улучшенные материалы в салоне и расширенные электронные функции. Почему это может повлиять на выбор покупателей - в нашем материале.Читать далее
-
10.06.2026, 11:56
Audi Q7 нового поколения: дизельный V6, Quattro и старт продаж в июне
Audi представила обновленный Q7: кроссовер получил свежий дизайн, новый интерьер и расширенный набор опций. В продаже с июня, цены стартуют от 87,9 тыс. евро. Почему эта премьера важна для рынка и что изменилось - разбираемся, что ждет покупателей и какие технологии теперь доступны.Читать далее
-
10.06.2026, 11:23
Премьеры ПМЭФ-2026: новые Senat, Lada Azimut, Aurus и Volga уже в России
Петербургский экономический форум удивил автолюбителей сразу несколькими премьерами: от роскошных седанов до первых отечественных кроссоверов. Мало кто знает, что часть моделей уже поступила в продажу, а другие только готовятся к старту. Какие технологии и цены ждут покупателей, почему эти новинки важны именно сейчас и что изменится на рынке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.06.2026, 11:09
Почему автомобили становятся похожи на гаджеты и как это меняет рынок
Маркетологи и экология вытеснили инженеров: теперь авто - это не только мотор, а целый гаджет на колесах. Китайские производители быстро заняли рынок, а привычные бренды теряют позиции. Что происходит с индустрией и почему это важно для водителей - объяснил эксперт.Читать далее
-
10.06.2026, 10:26
Nordcross 001: как крупный кроссовер с шведскими корнями адаптировали для России
Семиместный Nordcross 001 - новинка, которую уже испытали на дорогах Москвы и области. Модель удивляет сочетанием шведской платформы и адаптации под российские условия. Почему этот кроссовер может изменить взгляд на большие семейные авто, какие детали отличают его от конкурентов и что важно знать перед покупкой - разбираемся подробно.Читать далее