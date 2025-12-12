Citroen удивит интерьером нового ELO Concept – это не просто минивэн, а настоящий мобильный дом

12 декабря 2025, 19:46
Citroen готовит концепт ELO с интерьером, который больше похож на комнату, чем на салон минивэна
Citroen готовит премьеру концепта ELO на автосалоне в Брюсселе. Французский бренд редко появляется в новостях, но на этот раз обещает удивить. Новый электрический MPV обещает необычный подход к интерьеру. Что скрывает загадочный ELO – узнаем совсем скоро.
Французская компания Citroen нечасто оказывается в центре автомобильных новостей, но когда это происходит — к ней всегда приковано особое внимание. Особенно если речь идет о концепт-карах, которые показывают, каким может быть транспорт будущего.
В начале 2026 года в Брюсселе стартует первый крупный автосалон года, и именно там Citroen представит свою новую концепцию — ELO. Автомобиль позиционируется как компактный минивэн, но его главная «фишка» — не просто электроплатформа или футуристический дизайн. По данным AutoEvolution, Citroen решил полностью переосмыслить организацию внутреннего пространства. Вместо привычного салона инженеры и дизайнеры создали нечто, больше напоминающее уютную комнату, чем стандартный автомобильный интерьер.
В последние годы производители активно экспериментируют с формами и размерами салонов, но Citroen ELO заходит ещё дальше. Здесь нет традиционных рядов сидений и стандартных панелей. Вместо этого — свободная планировка, мягкие материалы, светлые тона и элементы, которые ассоциируются скорее с домашним уютом, чем с транспортом. Такой подход отражает идею о том, что автомобиль будущего — это не просто средство передвижения, а пространство для жизни, работы и отдыха.
Ожидается, что ELO получит полностью электрическую силовую установку и ряд инновационных решений в области эргономики и комфорта. Citroen пока не раскрывает всех деталей, но известно, что акцент будет сделан на гибкой организации салона под разные сценарии использования: будь то семейная поездка, мобильный офис или даже место для встреч с друзьями.
Премьера концепта назначена на 9 января 2026 года, и, судя по первым тизерам, Citroen действительно готов удивить публику. Французский бренд всегда славился смелыми экспериментами, и ELO, похоже, станет очередным тому подтверждением. Остается дождаться официальной презентации, чтобы увидеть, насколько далеко Citroen зашел в поисках идеального автомобиля для будущего.
