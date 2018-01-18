18 января 2018, 15:30
Citroen готовит замену C5 и C6
Руководство Citroen подтвердило выпуск нового флагманского седана, который заменит в модельном ряду бренда C5 и C6. Автомобиль выполнят по мотивам концептуального Cxperience, представленного осенью 2016 года на автосалоне в Париже.
По словам главы французской марки Линды Джексон, новинка будет представлять собой не C5 следующего поколения, а новый большой седан. «Присутствие подобного автомобиля в модельном ряду является обязательным критерием для компании, которая хочет называться действительно крупным автопроизводителем», — пояснила Джексон.
Новый флагман заменит собой C5 и C6 уже через 2 года. Все технические подробности проекта пока что засекречены. Напомним, что концепт Cxperience приводился в движение гибридной силовой установкой. В ее составе – 200-сильный бензиновый мотор, 110-сильный электромотор и 8-диапазонный «автомат» с комплектом литий-ионных батарей.
Новый флагман заменит собой C5 и C6 уже через 2 года. Все технические подробности проекта пока что засекречены. Напомним, что концепт Cxperience приводился в движение гибридной силовой установкой. В ее составе – 200-сильный бензиновый мотор, 110-сильный электромотор и 8-диапазонный «автомат» с комплектом литий-ионных батарей.
Читайте по теме
Хэдлайнеры года: ТОП-5 самых ожидаемых новинок
12.01.2018, 09:11
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Проверяем, как протекают продажи Citroen C4 Sedan
02.07.2017, 23:25
ТОП-5 главных июньских новинок рынка
07.06.2017, 22:23
Обзор рынка минивэнов: что в сухом остатке?
04.12.2016, 22:08
Citroen Campster переезжает дорогу «Калифорнии»
29.08.2016, 08:43
Читайте по теме
Хэдлайнеры года: ТОП-5 самых ожидаемых новинок
12.01.2018, 09:11
ТОП-5 лучших автомобилей для путешествий
03.07.2017, 17:21
Проверяем, как протекают продажи Citroen C4 Sedan
02.07.2017, 23:25
ТОП-5 главных июньских новинок рынка
07.06.2017, 22:23
Обзор рынка минивэнов: что в сухом остатке?
04.12.2016, 22:08
Citroen Campster переезжает дорогу «Калифорнии»
29.08.2016, 08:43
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| Кому: Елена А у вас случайно не 1.4hdi? Не думаю, что сигнализация виновата. Здесь больше похожу на проблемы с топливной системой. Конкретнее либо регулятор давления топлива либо датчик топливного насоса, выдает неправильные данные и машина глохнет, либо сам насос. В общем вначале обратите внимание ...
Очень много "кушает". Если покупать его для работы, то еще более менее выгодно, но для личного пользования не очень по деньгам выходит. За то комфортный и вместительный.
Выбирал между митсубиси и ситроеном с5. По цене они были приблизительно одинаковы, но перевесило чашу весом дизайн ситроена, который мне визуально больше понравился. Но я понимаю, что на дизайне машина не ограничивается и после пяти лет езды на ней, могу сказать, "экспертное" мнение, которое заключается ...
Интересные разделы
АвтоМосква Citroen Автомудрость Citroen АвтоПитер Citroen Дизайн и тюнинг Citroen Новинки и концепт кары Citroen Новости и акции автосалонов Citroen Автосалоны и дилеры марки Citroen Аренда и прокат авто марки Citroen Автоклубы и форумы автозавчастей марки Citroen Автосервисы и магазины автозапчастей марки Citroen
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное