18 января 2018, 15:30

Citroen готовит замену C5 и C6

Руководство Citroen подтвердило выпуск нового флагманского седана, который заменит в модельном ряду бренда C5 и C6. Автомобиль выполнят по мотивам концептуального Cxperience, представленного осенью 2016 года на автосалоне в Париже.
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По словам главы французской марки Линды Джексон, новинка будет представлять собой не C5 следующего поколения, а новый большой седан. «Присутствие подобного автомобиля в модельном ряду является обязательным критерием для компании, которая хочет называться действительно крупным автопроизводителем», — пояснила Джексон.

Новый флагман заменит собой C5 и C6 уже через 2 года. Все технические подробности проекта пока что засекречены. Напомним, что концепт Cxperience приводился в движение гибридной силовой установкой. В ее составе – 200-сильный бензиновый мотор, 110-сильный электромотор и 8-диапазонный «автомат» с комплектом литий-ионных батарей.
Новинки и концепт кары Ситроен

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Citroen готовит замену C5 и C6
По словам главы французской марки Линды Джексон, новинка будет представлять собой не C5 следующего поколения, а новый большой седан. «Присутствие подобного автомобиля в модельном ряду является обязательным критерием для компании, которая хочет называться действительно крупным автопроизводителем», — пояснила Джексон.Новый флагман заменит собой C5 и C6 уже через 2 года. Все технические подробности проекта пока что засекречены. Напомним, что концепт Cxperience приводился в движение гибридной силовой установкой. В ее составе – 200-сильный бензиновый мотор, 110-сильный электромотор и 8-диапазонный «автомат» с комплектом литий-ионных батарей.
2018-01-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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