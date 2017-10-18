18 октября 2017, 09:29
Citroen готовит «злой» хэтчбек WRC
Французская марка Citroen работает над выпуском «заряженной» модификации хэтчбека C3 второй генерации, который получит технологии WRC. Эти методы используются при создании машин для Чемпионата мира по классическому ралли.
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Джексон подчеркнула, что такая разработка не соответствует общему позиционированию бренда на рынке. Поэтому серийное производство будет зависеть только от спроса на «горячий» хэтчбек. Если клиентам такая модификация придется по душе, то WRC-модель обязательно встанет на конвейер.
Ожидается, что французская новинка поборется за покупателей с Volkswagen Polo GTI, Ford Fiesta ST, Renault Clio RS и другими «горячими» хэтчами. Первое поколение «злого» Citroen C3 WRC дебютировало в декабре прошлого года, как раз перед стартом нового этапа раллийных гонок. Скорее всего, модель получит элементы экстерьера и внутреннего убранства, характерные для гоночных автомобилей.
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Отзывы по теме
купил месяц назад ситроен с 3 для дочери меня запугали троса переключения зимой порвутся генератор работает цеклично вобщем страз
А я бытак не сказал, у друга такаяже, так отее елепродал, фигня а не машина.
В СРАВНЕНИЕ С соулом НЕ ОДИН НЕ ВЯЖЕТСЯ!!!!
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