9 января 2018, 15:31

Citroen обновил кроссовер E-Mehari

Citroen рассекретил обновленный электрический кроссовер E-Mehari. Автомобиль получил улучшенную шумоизоляцию, а также другой по дизайну и функционалу интерьер.
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В частности, разработчики установили новую приборную панель и другие кресла. Также во вседорожнике улучшилась теплоизоляция. В «базу» вошли центральный замок, система автоматического переключения дальнего света на ближний и функция контроля давления в шинах.

Под капотом остался прежний 68-сильный электромотор, крутящий момент которого вырос со 140 до 166 Нм. Максимальная скорость E-Mehari составляет 110 км/ч, а запас хода на одной зарядке составляет 195 км. Показатели также стали лучше по сравнению с предшественником.

За доплату покупателям предложат съемную жесткую крышу. Стоимость обновленного Citroen E-Mehari составит от 19,5 тыс. евро, а версия с жестким верхом обойдется минимум в 20,7 тыс. евро.
Новинки и концепт кары Ситроен

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Citroen обновил кроссовер E-Mehari
В частности, разработчики установили новую приборную панель и другие кресла. Также во вседорожнике улучшилась теплоизоляция. В «базу» вошли центральный замок, система автоматического переключения дальнего света на ближний и функция контроля давления в шинах.Под капотом остался прежний 68-сильный электромотор, крутящий момент которого вырос со 140 до 166 Нм. Максимальная скорость E-Mehari составляет 110 км/ч, а запас хода на одной зарядке составляет 195 км. Показатели также стали лучше по сравнению с предшественником.За доплату покупателям предложат съемную жесткую крышу. Стоимость обновленного Citroen E-Mehari составит от 19,5 тыс. евро, а версия с жестким верхом обойдется минимум в 20,7 тыс. евро.
2018-01-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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