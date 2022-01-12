Citroen обновил модный кроссовер, который продается в России (фото)
Фото: Citroen
Фото: Citroen
Фото: Citroen
Фото: Citroen
Фото: Citroen
Фото: Citroen
Фото: Citroen
В салоне установили новые комфортабельные кресла, 10-дюймовый сенсорный экран, свежую графику приборной панели и иную компоновку центральной консоли: дефлекторы вентиляции теперь расположены не вокруг тачскрина медиасистемы, а под ним. Появился второй USB-разъем и дополнительный отсек для хранения, а передние сидения могут похвастаться не только обогревом, но также вентиляцией и массажем. В топовых комплектациях предлагают обивку из алькантары и перфорированной кожи.
В «технике» все осталось без изменений. Дорестайлинговый кроссовер продавали в Европе с бензиновой «турботройкой» мощностью 130 л.с., дизельным агрегатом той же мощности и плагин-гибридной силовой установкой, выдающей 225 сил. На российском рынке покупатели пока могут выбирать между бензиновым турбомотором 1.6 THP (150 л.с.) и турбодизелем 2.0 HDi (180 л.с.).
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