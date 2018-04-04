4 апреля 2018, 10:32

Citroen обновил самый маленький хэтчбек C1

Citroen показал рестайлинговый вариант своего ультракомпактного хэтчбека С1. Автомобиль мало изменился внешне, но получил модернизированный двигатель, новые цвета и варианты отделки салона.
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  Citroen обновил самый маленький хэтчбек C1 Citroen C1 Citroen обновил самый маленький хэтчбек C1 Citroen C1 Citroen обновил самый маленький хэтчбек C1 Citroen C1 Citroen обновил самый маленький хэтчбек C1 Citroen C1 Citroen обновил самый маленький хэтчбек C1
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фото
  
На одной платформе построены три модели-близняшки: Toyota Aygo, Citroen C1 и Peugeot 108. Японский «брат» перенес фейслифтинг в феврале, теперь настала очередь Citroen. В отличие от Aygo внешне распознать рестайлинговый хэтчбек почти невозможно. Разве что название модели на крышке пятой двери теперь написано с большой буквы «С1», а не «с1» как раньше.

Citroen C1
Выпускается с 2005 г.
Отзывов: 3
Обновленный Citroen C1 получил улучшенную шумоизоляцию, модернизированную информационно-развлекательную систему с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink и расширенный перечень электронных помощников. В него вошел ассистент старта на подъеме, система соблюдения рядности движения, возможность доступа в салон без ключа и камера заднего вида.

Хэтчбек обзавелся обновленным мотором, который соответствует нормам Евро-6.2. У трехцилиндрового тойотовского двигателя объемом 1,0 л повысили степень сжатия, снизили трение, добавили комбинированную систему впрыска, систему рециркуляции выхлопных газов EGR и новый балансирный вал. В результате отдача агрегата возросла с 69 до 72 лошадиных сил, хотя максимальный крутящий момент чуть снизился с 95 до 93 Нм. Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой «механикой» и «роботом» того же диапазона.

У обновленного Citroen C1 появились две специальные версии: Urban Ride и Elle. Первая стилизованная кросс-модификация для любителей приключений отличается черными накладками на колесные арки, черными корпусами боковых зеркал, тонированными задними стеклами, серо-оранжевыми акцентами на кузове и в салоне, а также особыми черными 15-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.

Версия Elle создана в сотрудничестве с одноименным модным журналом. Его можно узнать по логотипам журнала, контрастной крыше, особому дизайну 15-дюймовых колес и двухцветной отделке салона. С1 Elle доступен в трех вариантах цветового оформления, но только в 5-дверном исполнении. Цены спецверсий на 40% выше, чем у базового хэтчбека.

Европейские продажи обновленных Citroen C1 стартуют в середине лета. В России хэтчбеки Citroen C1 официально не продаются.
Новинки и концепт кары Ситроен С1
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Citroen обновил самый маленький хэтчбек C1
На одной платформе построены три модели-близняшки: Toyota Aygo, Citroen C1 и Peugeot 108. Японский «брат» перенес фейслифтинг в феврале, теперь настала очередь Citroen. В отличие от Aygo внешне распознать рестайлинговый хэтчбек почти невозможно. Разве что название модели на крышке пятой двери теперь написано с большой буквы «С1», а не «с1» как раньше.{{model_2178}}Обновленный Citroen C1 получил улучшенную шумоизоляцию, модернизированную информационно-развлекательную систему с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink и расширенный перечень электронных помощников. В него вошел ассистент старта на подъеме, система соблюдения рядности движения, возможность доступа в салон без ключа и камера заднего вида.Хэтчбек обзавелся обновленным мотором, который соответствует нормам Евро-6.2. У трехцилиндрового тойотовского двигателя объемом 1,0 л повысили степень сжатия, снизили трение, добавили комбинированную систему впрыска, систему рециркуляции выхлопных газов EGR и новый балансирный вал. В результате отдача агрегата возросла с 69 до 72 лошадиных сил, хотя максимальный крутящий момент чуть снизился с 95 до 93 Нм. Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой «механикой» и «роботом» того же диапазона.У обновленного Citroen C1 появились две специальные версии: Urban Ride и Elle. Первая стилизованная кросс-модификация для любителей приключений отличается черными накладками на колесные арки, черными корпусами боковых зеркал, тонированными задними стеклами, серо-оранжевыми акцентами на кузове и в салоне, а также особыми черными 15-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.Версия Elle создана в сотрудничестве с одноименным модным журналом. Его можно узнать по логотипам журнала, контрастной крыше, особому дизайну 15-дюймовых колес и двухцветной отделке салона. С1 Elle доступен в трех вариантах цветового оформления, но только в 5-дверном исполнении. Цены спецверсий на 40% выше, чем у базового хэтчбека.Европейские продажи обновленных Citroen C1 стартуют в середине лета. В России хэтчбеки Citroen C1 официально не продаются.
2018-04-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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