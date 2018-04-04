4 апреля 2018, 10:32
Citroen обновил самый маленький хэтчбек C1
Citroen показал рестайлинговый вариант своего ультракомпактного хэтчбека С1. Автомобиль мало изменился внешне, но получил модернизированный двигатель, новые цвета и варианты отделки салона.
На одной платформе построены три модели-близняшки: Toyota Aygo, Citroen C1 и Peugeot 108. Японский «брат» перенес фейслифтинг в феврале, теперь настала очередь Citroen. В отличие от Aygo внешне распознать рестайлинговый хэтчбек почти невозможно. Разве что название модели на крышке пятой двери теперь написано с большой буквы «С1», а не «с1» как раньше.
Citroen C1
Выпускается с 2005 г.
Отзывов: 3
Хэтчбек обзавелся обновленным мотором, который соответствует нормам Евро-6.2. У трехцилиндрового тойотовского двигателя объемом 1,0 л повысили степень сжатия, снизили трение, добавили комбинированную систему впрыска, систему рециркуляции выхлопных газов EGR и новый балансирный вал. В результате отдача агрегата возросла с 69 до 72 лошадиных сил, хотя максимальный крутящий момент чуть снизился с 95 до 93 Нм. Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой «механикой» и «роботом» того же диапазона.
У обновленного Citroen C1 появились две специальные версии: Urban Ride и Elle. Первая стилизованная кросс-модификация для любителей приключений отличается черными накладками на колесные арки, черными корпусами боковых зеркал, тонированными задними стеклами, серо-оранжевыми акцентами на кузове и в салоне, а также особыми черными 15-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.
Версия Elle создана в сотрудничестве с одноименным модным журналом. Его можно узнать по логотипам журнала, контрастной крыше, особому дизайну 15-дюймовых колес и двухцветной отделке салона. С1 Elle доступен в трех вариантах цветового оформления, но только в 5-дверном исполнении. Цены спецверсий на 40% выше, чем у базового хэтчбека.
Европейские продажи обновленных Citroen C1 стартуют в середине лета. В России хэтчбеки Citroen C1 официально не продаются.
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