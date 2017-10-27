27 октября 2017, 12:29

Citroen обновила кроссовер C4 Cactus

Citroen рассекретила обновленный вариант высокого хэтчбека C4 Cactus. Автомобиль лишился переднего дивана и получил вместо него обычные раздельные сиденья.
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  Citroen обновила кроссовер C4 Cactus Citroen C4 Cactus Citroen обновила кроссовер C4 Cactus Citroen C4 Cactus Citroen обновила кроссовер C4 Cactus
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Citroen C4 Cactus
Выпускается с 2014 г.
Также модель претерпела внешние изменения. Большие части мягких панелей Airbump, установленные по периметру кузова, больше не радуют глаз потребителя. Они остались лишь на порогах. Главное новшество в модели – подвеска с парой гидравлических ограничителей в двухтрубных амортизаторах. Особая технология позволяет замедлить перемещение и избавить от резких остановок.

За комфортное и безопасное движение пассажиров «Кактуса» отвечают 12 электронных помощников и систем безопасности. В их числе - функция слежения за рядностью движения, система мониторинга мертвых зон боковых зеркал, функция распознавания дорожных знаков и система экстренного торможения.

Под капотом машины находится 1,2-литровый двигатель с тремя цилиндрами, мощность которого составляет 130 л. с. В качестве трансмиссии выступает исключительно «механика». Также моторная гамма хэтча включает в себя 81- и 110-сильный бензиновые двигатели и дизель с отдачей 100 сил. Чуть позже на рынок выйдет модификация с дизельным агрегатом на 120 л. с.

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Citroen Cactus: одной ногой в серию
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Жека
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Андрей
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| Кому: Руслан У меня тоже была такая проблема, прямо на ходу загорелась лампочка Check Engine. В автосервисе сказали что это из-за пропуска зажигания в цилиндре, а причина тому плохое качество бензина. Может также быть залипание форсунки, а может и серьезные проблемы с двигателем, лучше конечно обратиться ...
Zhanna00
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Citroen обновила кроссовер C4 Cactus
{{model_6154}} Также модель претерпела внешние изменения. Большие части мягких панелей Airbump, установленные по периметру кузова, больше не радуют глаз потребителя. Они остались лишь на порогах. Главное новшество в модели – подвеска с парой гидравлических ограничителей в двухтрубных амортизаторах. Особая технология позволяет замедлить перемещение и избавить от резких остановок.За комфортное и безопасное движение пассажиров «Кактуса» отвечают 12 электронных помощников и систем безопасности. В их числе - функция слежения за рядностью движения, система мониторинга мертвых зон боковых зеркал, функция распознавания дорожных знаков и система экстренного торможения.Под капотом машины находится 1,2-литровый двигатель с тремя цилиндрами, мощность которого составляет 130 л. с. В качестве трансмиссии выступает исключительно «механика». Также моторная гамма хэтча включает в себя 81- и 110-сильный бензиновые двигатели и дизель с отдачей 100 сил. Чуть позже на рынок выйдет модификация с дизельным агрегатом на 120 л. с.
2017-10-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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