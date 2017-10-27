27 октября 2017, 12:29
Citroen обновила кроссовер C4 Cactus
Citroen рассекретила обновленный вариант высокого хэтчбека C4 Cactus. Автомобиль лишился переднего дивана и получил вместо него обычные раздельные сиденья.
Citroen C4 Cactus
Выпускается с 2014 г.
За комфортное и безопасное движение пассажиров «Кактуса» отвечают 12 электронных помощников и систем безопасности. В их числе - функция слежения за рядностью движения, система мониторинга мертвых зон боковых зеркал, функция распознавания дорожных знаков и система экстренного торможения.
Под капотом машины находится 1,2-литровый двигатель с тремя цилиндрами, мощность которого составляет 130 л. с. В качестве трансмиссии выступает исключительно «механика». Также моторная гамма хэтча включает в себя 81- и 110-сильный бензиновые двигатели и дизель с отдачей 100 сил. Чуть позже на рынок выйдет модификация с дизельным агрегатом на 120 л. с.
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