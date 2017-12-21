21 декабря 2017, 11:19

Citroen объявил об отзыве C4 Picasso

Российский офис Citroen принял решение отправить на сервис 124 компактвенов C4 Picasso, которые были проданы в нашей стране с октября 2016 года по октябрь 2017-го. У машин может быть недостаточное соединение наружной и внутренней панелей капота.
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Citroen C4 Picasso
Выпускается с 2001 г.
Новый от 1 417 000 до 1 760 000 Р
Отзывов: 5
Как сообщается на сайте Росстандарт, на всех отзываемых автомобилях  будет выполнено укрепление соединения наружной и внутренней панели капота с помощью клея для гарантированного достаточного скрепления. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Ранее сообщалось, что Группа PSA расширяет перечень автомобилей, попадающих под отзыв из-за неисправности амортизаторов багажной двери и дефекта электродвигателя стеклоочистителя. Компания отправит на ремонт 3 085 кроссоверов Peugeot 4008 и 2 971 а Citroen C4 Aircross, реализованныхс марта 2012 года по апрель 2016-го.

Причиной отзыва транспортных средств является возможная неисправность амортизаторов багажной двери, которая может препятствовать удержанию двери багажного отделения в открытом положении. Кроме того, у автомобилей может быть обнаружена неисправность системы вентиляции электродвигателя стеклоочистителя, в некоторых случаях дефект приводит к попаданию воды внутрь электродвигателя и остановке работы.
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Citroen объявил об отзыве C4 Picasso
{{model_1591}} Как сообщается на сайте Росстандарт, на всех отзываемых автомобилях  будет выполнено укрепление соединения наружной и внутренней панели капота с помощью клея для гарантированного достаточного скрепления. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. Ранее сообщалось, что Группа PSA расширяет перечень автомобилей, попадающих под отзыв из-за неисправности амортизаторов багажной двери и дефекта электродвигателя стеклоочистителя. Компания отправит на ремонт 3 085 кроссоверов Peugeot 4008 и 2 971 а Citroen C4 Aircross, реализованныхс марта 2012 года по апрель 2016-го.Причиной отзыва транспортных средств является возможная неисправность амортизаторов багажной двери, которая может препятствовать удержанию двери багажного отделения в открытом положении. Кроме того, у автомобилей может быть обнаружена неисправность системы вентиляции электродвигателя стеклоочистителя, в некоторых случаях дефект приводит к попаданию воды внутрь электродвигателя и остановке работы.
2017-12-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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