Citroen показал новый логотип: оказалось, ему уже больше 100 лет

Компания Citroen имеет богатую историю, поэтому может себе позволить оглянуться на сто лет назад, взять прежнюю эмблему и сделать из нее простой, но эффектный логотип. Эмблему в виде двойного шеврона придумал основатель Citroen Андре Ситроен, который к тому времени был владельцем успешной металлообрабатывающей компании, производившей зубчатые передачи. Первый автомобиль с переосмысленным логотипом обещают представить в ближайшие несколько дней.

Вместе с логотипом Citroen решил сменить и слоган. На смену Inspired by you («Вдохновлен вами») пришел Nothing Moves Us Like Citroen («Ничто так не движет нами, как Citroen»). Новый девиз будут использовать в корпоративных документах, в рекламе и в письмах клиентам.

Citroen также внедрит новые шрифты, соответствующие новому логотипу, обновит рекламные материалы, вывески на корпоративных зданиях и официальные бланки. Кроме того, в палитру оттенков кузова вернется синий цвет Monte Carlo Blue, а нынешний красный заменят на более яркий Infra-Red.

