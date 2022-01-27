27 января 2022, 17:03
Citroen снимает с производства свой самый маленький автомобиль: ему на смену придет модель поменьше
С конвейера чешского завода Citroen сошел последний в истории хэтчбек Citroen C1. Малыш проиграл сражение за любовь покупателей Toyota Aygo и Fiat 500, но у французской компании уже есть новая перспективная модель.
Дарья Климова Фото: Citroen
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Фото: Citroen
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Фото: Citroen
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Фото: Citroen
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Фото: Citroen
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Фото: Citroen
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Но Citroen C1 уступал по популярности основным конкурентам и сейчас должен умереть. Теперь французский автопроизводитель делает ставку на еще более компактный электрокар Citroen Ami, который произвел во Франции настоящий фурор. Им можно управлять, начиная с 14 лет, а на зарядку от бытовой розетки требуется всего три часа. Все это делает его чрезвычайно практичным и доступным.
Упомянутые модели: Citroen C1
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