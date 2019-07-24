24 июля 2019, 12:51
Citroen в Германии переименуют в Zitrön
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Французский автопроизводитель решил облегчить жизнь немецким клиентам, которые всегда испытывали сложности в произношении слова «Citroen». Теперь в Германии марка будет называться Zitrön («Цитрён»). Верите?
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В Сети появилось трогательное и забавное видео, рассказывающее о смене имени на примере руководителя одного из дилерских центров. На встрече с дилерами глава немецкого представительства марки Вольфганг Шлимме объявляет, что отныне они называются Zitrön. В зале – недоумение и растерянность. Далее начинается рутинный процесс смены вывесок, бланков и сувениров. Персонал обучают без запинки произносить новое название «Zitrön». В финале ролика переименование приносит свои плоды, продажи автомобилей взлетают вверх.
На деле же все это – креативная рекламная кампания Citroen, приуроченная к 100-летнему юбилею французской марки. Автор идеи – рекламное агентство Havas из Дюссельдорфа. Шуточную рекламу уже признали одной из наиболее успешных за всю историю Citroen Germany. Кампания проводится только в интернете, и вскоре на сайт представительства вернутся привычное название и логотип Citroen.
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