28 февраля 2020, 00:25
Citroen выпустит электрокар за 435 тысяч рублей
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Фото: Citroen
Компания Citroen представила недорогой двухместный городской электрокар Ami, для которого предусмотрены три схемы владения: подписка, каршеринг или обычная покупка. Его можно будет арендовать за 20 евро в месяц или приобрести за 6 000 евро.
Фото: Citroen
Фото: Citroen
Фото: Citroen
Фото: Citroen
Фото: Citroen
Фото: Citroen
Фото: Citroen
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Кроме того, для Citroen Ami предложат сервис подписки. Клиенту необходимо будет внести депозит в 2 644 евро (192 тыс. рублей) и затем платить по 20 евро в месяц абонентской платы. Тариф на краткосрочную аренду в каршеринг-сервисе Free2Move составит 0,26 евро в минуту или 18,8 рублей.
Электрокар Ami (в переводе с французского «Друг») по европейской классификации относится к сегменту легких квадрициклов. Это значит, что для управления им не требуются водительские права. Пилоту лишь должно быть больше 14 лет. Небольшой электромотор способен разогнать Citroen Ami максимум до 45 км/ч. Емкости батарей (5,5 кВт-ч) должно хватить на 75 километров без подзарядки.
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