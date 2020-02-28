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28 февраля 2020, 00:25

Citroen выпустит электрокар за 435 тысяч рублей

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Фото: Citroen
Компания Citroen представила недорогой двухместный городской электрокар Ami, для которого предусмотрены три схемы владения: подписка, каршеринг или обычная покупка. Его можно будет арендовать за 20 евро в месяц или приобрести за 6 000 евро.
Citroen выпустит электрокар за 435 тысяч рублей

Фото: Citroen

Citroen выпустит электрокар за 435 тысяч рублей

Фото: Citroen

Citroen выпустит электрокар за 435 тысяч рублей

Фото: Citroen

Citroen выпустит электрокар за 435 тысяч рублей

Фото: Citroen

Citroen выпустит электрокар за 435 тысяч рублей

Фото: Citroen

Citroen выпустит электрокар за 435 тысяч рублей

Фото: Citroen

Citroen выпустит электрокар за 435 тысяч рублей

Фото: Citroen

Citroen выпустит электрокар за 435 тысяч рублей
Citroen выпустит электрокар за 435 тысяч рублей
Citroen выпустит электрокар за 435 тысяч рублей
Citroen выпустит электрокар за 435 тысяч рублей
Citroen выпустит электрокар за 435 тысяч рублей
Citroen выпустит электрокар за 435 тысяч рублей
Citroen выпустит электрокар за 435 тысяч рублей
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Новый электрокар Citroen Ami построен по мотивам одноименного концепта, представленного ровно год назад в Женеве. Малыш готовит революцию на рынке электрокаров. Забавный автомобильчик оказался на 30 сантиметров короче Smart и существенно дешевле. Его можно будет приобрести онлайн с доставкой на дом или в обычном автосалоне Citroen. Стоить автомобиль будет 6 000 евро или порядка 435 тысяч рублей в пересчете по актуальному курсу.

Кроме того, для Citroen Ami предложат сервис подписки. Клиенту необходимо будет внести депозит в 2 644 евро (192 тыс. рублей) и затем платить по 20 евро в месяц абонентской платы. Тариф на краткосрочную аренду в каршеринг-сервисе Free2Move составит 0,26 евро в минуту или 18,8 рублей.

Электрокар Ami (в переводе с французского «Друг») по европейской классификации относится к сегменту легких квадрициклов. Это значит, что для управления им не требуются водительские права. Пилоту лишь должно быть больше 14 лет. Небольшой электромотор способен разогнать Citroen Ami максимум до 45 км/ч. Емкости батарей (5,5 кВт-ч) должно хватить на 75 километров без подзарядки.


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Форум Citroen C8
Цитата:| Кому: Игорь Добрый день .тоже столкнулся .может кто поможет
Андрей
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Сергей
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Citroen выпустит электрокар за 435 тысяч рублей
{{material_125799}}Новый электрокар Citroen Ami построен по мотивам одноименного концепта, представленного ровно год назад в Женеве. Малыш готовит революцию на рынке электрокаров. Забавный автомобильчик оказался на 30 сантиметров короче Smart и существенно дешевле. Его можно будет приобрести онлайн с доставкой на дом или в обычном автосалоне Citroen. Стоить автомобиль будет 6 000 евро или порядка 435 тысяч рублей в пересчете по актуальному курсу.Кроме того, для Citroen Ami предложат сервис подписки. Клиенту необходимо будет внести депозит в 2 644 евро (192 тыс. рублей) и затем платить по 20 евро в месяц абонентской платы. Тариф на краткосрочную аренду в каршеринг-сервисе Free2Move составит 0,26 евро в минуту или 18,8 рублей.Электрокар Ami (в переводе с французского «Друг») по европейской классификации относится к сегменту легких квадрициклов. Это значит, что для управления им не требуются водительские права. Пилоту лишь должно быть больше 14 лет. Небольшой электромотор способен разогнать Citroen Ami максимум до 45 км/ч. Емкости батарей (5,5 кВт-ч) должно хватить на 75 километров без подзарядки.
2020-02-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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