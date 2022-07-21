Citroen запустил в серию яркий кроссовер за 400 тысяч рублей
Фото: Citroen
Фото: Citroen
Фото: Citroen
Фото: Citroen
Фото: Citroen
Фото: Citroen
Фото: Citroen
Покупатели смогут выбирать из двух уровней оснащения. В базовой версии кроссовер может похвастаться двумя подушками безопасности, задним парктроником и кондиционером. Стоит такой автомобиль от 570 тысяч рупий или 410 тысяч рублей в пересчете по курсу. Более «богатая» комплектация получила мультимедийную систему с 10-дюймовым сенсорным экраном, противотуманные фары, а на смену 15-дюймовым стальным колесным дискам пришли литые. В топе кроссовер стоит 805 тысяч рупий или 580 тысяч рублей.
Продажи бюджетного Citroen C3 стартуют в Индии в августе. Позже компания наладит сборку в Бразилии для южноамериканского рынка (голубой автомобиль на фото выше). В рамках стратегии C Cubed Citroen планирует выпустить для развивающихся стран целое семейство доступных автомобилей, в которое к 2024 году войдут три модели.
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11.02.2020, 17:54
Представлен обновленный Citroen С3
Хэтчбек Citroen С3 пережил плановый рестайлинг. Новинка получила свежий дизайн, больше возможностей для персонализации и продвинутые электронные системы безопасности.Читать далее
-
18.10.2017, 09:29
Citroen готовит «злой» хэтчбек WRC
Французская марка Citroen работает над выпуском «заряженной» модификации хэтчбека C3 второй генерации, который получит технологии WRC. Эти методы используются при создании машин для Чемпионата мира по классическому ралли.Читать далее
-
12.06.2017, 16:45
Во Франции презентован Citroёn C3 Aircross
Сегодня в дизайн-центре PSA Group под Парижем состоялась премьера Citroёn C3 Aircross, кроссовера, который, как отмечает компания-автопроизводитель, призван укрепить позиции марки в сегменте субкомпактных SUV. Новичок приходит на смену модели C3 Picasso.Читать далее
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Новое поколение Citroen C3 показали раньше времени
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