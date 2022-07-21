Citroen запустил в серию яркий кроссовер за 400 тысяч рублей

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«Народный» Citroen C3 построен на базе платформы CMP (Common Modular Platform). Длина составляет всего 3 995 мм, на 170 мм меньше, чем у Lada Xray. Для машин короче 4 метров в Индии действуют налоговые льготы. Зато колесная база у обеих машин практически одинаковая – чуть больше 2,5 метра. В моторную гамму вошли два бензиновых агрегата объемом 1,2 литра. Атмосферный вариант развивает 82 силы, а турбированный – 110 сил. Трансмиссия: пяти- или шестиступенчатая «механика», привод – исключительно передний.

Покупатели смогут выбирать из двух уровней оснащения. В базовой версии кроссовер может похвастаться двумя подушками безопасности, задним парктроником и кондиционером. Стоит такой автомобиль от 570 тысяч рупий или 410 тысяч рублей в пересчете по курсу. Более «богатая» комплектация получила мультимедийную систему с 10-дюймовым сенсорным экраном, противотуманные фары, а на смену 15-дюймовым стальным колесным дискам пришли литые. В топе кроссовер стоит 805 тысяч рупий или 580 тысяч рублей.

Продажи бюджетного Citroen C3 стартуют в Индии в августе. Позже компания наладит сборку в Бразилии для южноамериканского рынка (голубой автомобиль на фото выше). В рамках стратегии C Cubed Citroen планирует выпустить для развивающихся стран целое семейство доступных автомобилей, в которое к 2024 году войдут три модели.

Упомянутые модели: Citroen C3

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